Von Ferrari bis BMW: Sebastian Vettel verkauft Autos aus Privatsammlung

Sebastian Vettel mistet aus: Der viermalige Formel-1-Weltmeister, der 2021 für das aus Racing Point hervorgegangene Team von Aston Martin an den Start geht, verkauft acht Autos aus seiner Privatsammlung. Darunter befinden sich drei Ferraris, die er als Neuwagen erwarb, als er für das Team aus Maranello fuhr.

Vettel ist seit vielen Jahren ein eifriger Sammler. Neben einer Flotte von Sportwagen hat er mehrere begehrte historische Formel-1-Autos gekauft, darunter einen McLaren von Ayrton Senna und Nigel Mansells Williams, mit dem er 1992 Weltmeister wurde.

Nun hat der Deutsche beschlossen, seine in der Schweiz ansässige Sammlung zu verkleinern, indem er acht Autos über den bekannten Händler Tom Hartley Jnr. zum Verkauf anbietet. Zwei davon sind bereits verkauft, die restlichen stehen noch zur Verfügung.

Kein Zusammenhang zu Aston-Martin-Wechsel

Die Neuwagen aus Vettels Sammlung sind alle sehr hochwertig ausgestattet - selbst für Ferrari-Verhältnisse. Eines der Modelle ist sogar mit speziellen Vettel-Merkmalen ausgestattet, wie etwa in die Sitzkopfstützen eingestickte Logos. Allen Autos gemein ist eine sehr geringe Laufleistung. Viel bewegt wurden sie also nicht.

Ist das womöglich auch ein Grund, warum Vettel sie jetzt verkauft? Auf Nachfrage von 'Motorsport.com' wollte Vettels Sprecher nur bestätigen, dass der Verkauf stattgefunden hat, und keine Details dazu nennen, warum er sich dazu entschieden hat.

Ein Sprecher des Formel-1-Teams von Aston Martin betonte indes, dass der Zeitpunkt nichts mit Vettels neuem Arbeitgeber zu tun habe und merkte an: "Wir haben keine Kenntnis von Sebastians Plänen in Bezug auf seine Autosammlung und haben in diesem Zusammenhang keinerlei Auflagen oder Wünsche geäußert."

Liste der Autos, von denen sich Vettel trennt

2016 Ferrari LaFerrari (Verkauft)

Einer von drei zum Verkauf stehenden Ferraris, die Vettel neu bestellte, als er für das italienische Team fuhr. Sein LaFerrari war eines der letzten der 500 hergestellten Exemplare. Die Hightech-Hybridmaschine verfügt über KERS und einen Elektromotor sowie einen 6,3-Liter-V12.

Kaum benutzt von Vettel, der seinen Nachnamen auf den Sitzen und dem Lenkrad verewigte, legte er nur 489 Kilometer zurück und hat bereits einen neuen Besitzer.

2004 Ferrari Enzo (Preis auf Anfrage)

Laut Händler "das allerbeste Exemplar, das irgendwo zum Verkauf angeboten wird" Foto: Tom Hartley Jnr.

Der Enzo ist das wertvollste Auto aus Vettels Besitz. Händler Tom Hartley, der ihn als "das allerbeste Exemplar, das irgendwo zum Verkauf angeboten wird" bezeichnet, hat den Preis nicht veröffentlicht.

Angetrieben von einem 6-Liter-V12 und ausgestattet mit Formel-1-Technik, einschließlich eines halbautomatischen Getriebes, wurde dieses besondere Auto ursprünglich nach Deutschland verkauft, bevor Vettel es in seine Sammlung aufnahm. In Anbetracht der Tatsache, dass er nur 1789 Kilometer gelaufen ist, wurde der Wagen offenbar kaum benutzt.

1996 Ferrari F50 (Verkauft)

Der F50 ist das älteste Auto, das Vettel zum Verkauf angeboten hat. Wenn man bedenkt, dass er erst acht Jahre alt war, als das Modell auf den Markt kam, kann man wohl davon ausgehen, dass er es schon lange bewundert hat, bevor er es sich leisten konnte, ein Exemplar zu kaufen.

Ein Großteil der anhaltenden Anziehungskraft des F50 rührt von der Tatsache her, dass er einen 4,7-Liter-V12-Motor verwendet, der aus dem Formel-1-Motor der frühen 90er Jahre entwickelt wurde. Dieses Auto wurde ursprünglich nach Dänemark geliefert, und Vettel kaufte es kurz nach seinem Wechsel zu Ferrari im Jahr 2015.

Da er in seinen insgesamt 25 Jahren nur 6939 Kilometer gelaufen ist, war er für Sammler besonders attraktiv und wurde bereits verkauft.

2016 Ferrari F12TDF (750.000 Pfund, rund 862.000 Euro)

Vettel erwarb seinen leuchtend gelben F12TDF in seinem zweiten Jahr bei Ferrari. Unter vielen High-End-Extra erhielt er eine dreifache Nachlackierung ("Giallo triplo strato") sowie ein Vettel-Logo auf den Sitzkopfstützen.

Der Name des Wagens ist eine Hommage an die Tour de France, die mehrmals von Ferrari gewonnen wurde. Vettels Exemplar der 6,3-Liter-V12-Maschine hat nur 1187 Kilometer zurückgelegt - und seine Wartungshistorie lässt darauf schließen, dass er in den letzten drei Jahren kaum benutzt wurde.

2015 Ferrari 458 Speciale (350.00 Pfund, rund 402.000 Euro)

Der 458 Speciale war der erste Ferrari, den Vettel neu bestellte, und er kam mit einer ganz besonderen Ausstattung, nämlich in schwarz-metallic mit goldener Speziallackierung und einem Rennstreifen sowie seinem Vettel-Logo auf den Kopfstützen der Kohlefasersitze. Der mit einem 4,5-Liter-V8 ausgestattete Wagen hat seit seinem Kauf gerade einmal 3065 Kilometer zurückgelegt.

2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Schwarze Serie (275.000 Pfund, rund 316.000 Euro)

Der SL65 ist das einzige Auto, das Vettel verkauft, ohne es selbst gekauft zu haben - es war ein Geschenk der Organisatoren für den Sieg beim ersten Grand Prix in Abu Dhabi mit Red Bull im Jahr 2009.

Angetrieben von einem 6-Liter-V12 wurden nur 350 Exemplare der "Black Series"-Version gebaut, die sich durch umfangreiche Karosseriemodifikationen und die Verwendung von Kohlefaser auszeichnet. In Vettels alleinigem Besitz hat er nur 2819 Kilometer zurückgelegt.

2010 Mercedes-Benz SLS AMG (175.000 Pfund, rund 201.000 Euro)

Den Anblick des Formel-1-Safety-Cars genoss Vettel offenbar so sehr, dass er sich selbst eines kaufte. Der SLS war das erste komplett von AMG gebaute Auto, das von einem 6,3-Liter-V8 angetrieben wurde und in den Jahren 2010 bis 2012 als Safety-Car der Formel 1 diente. Vettel bestellte dieses Exemplar neu, als er noch Fahrer bei Red Bull war, und es wurde mit der ultimativen Ausstattung geliefert. Er hat nur 6928 Kilometer zurückgelegt.

2002 BMW Z8 Roadster (175.000 Pfund, rund 201.000 Euro)

Obwohl Vettel zu Beginn seiner Karriere ein BMW-Fahrer war, kaufte er diesen Z8 erst 2015, in seinem ersten Jahr bei Ferrari, in den USA. Nachdem er ihn in die Schweiz importiert hatte, schickte er ihn zur Aufarbeitung zu BMW Classic, wobei auch ein Wechsel von der US-Elektronik zur europäischen Spezifikation vorgenommen wurde. Obwohl er fast 20 Jahre alt ist, hat der 5-Liter-V8-Motor nur 21.716 Kilometer zurückgelegt.

Mit Bildmaterial von Tom Hartley Jnr..