Nach Barcelona-Schlappe: Aston Martin plant Update für Kanada

Aston Martin wird zum Grand Prix von Kanada in knapp zwei Wochen ein Upgrade mitbringen. Die Ankündigung folgt auf das Rennwochenende in Barcelona, an dem das Team im Kampf um die Position des engsten Herausforderers von Red Bull hinter Mercedes und Ferrari zurückgefallen war.

Da die Konkurrenten in den letzten beiden Rennen ihre Autos stark aufgerüstet haben, könnte die schwache Leistung von Aston Martin darauf hindeuten, dass es überholt wurde, weil es selbst mit der Einführung von Updates hinterherhinkt.

Zuvor hatte Fernando Alonso, der in Barcelona erst zum zweiten Mal in dieser Saison das Podest verpasste, sein Team aufgefordert, die Einführung von Upgrades zu beschleunigen, wenn man weiterhin regelmäßig um Podiumsplätze kämpfen will.

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack sagt, dass Alonso zu Recht Druck ausübt, mehr zu liefern, besteht aber darauf, dass Pläne für zukünftige Verbesserungen vorhanden sind. "Er hat Recht, wenn er uns darum bittet und uns dazu drängt", sagt Krack. "Es wird etwas in Kanada kommen. Es wird ein Schritt sein."

Während Mercedes und Ferrari glauben, dass sie sich in ihrer Form weiterentwickelt haben, um die aktuelle Hackordnung zu ändern, hält Aston Martin das für verfrüht. Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass die Upgrades der Rivalen das Feld durcheinander gewirbelt hätten, sagt Krack: "Nein, das glaube ich nicht."

Krack: Schwäche im ersten Stint analysieren

Dabei verweist er auf die Tatsache, dass Aston Martin zwar im ersten Stint in Barcelona auf den weichen Reifen zu kämpfen hatte, sich die Dinge aber zu stabilisieren schienen, als alle im weiteren Rennverlauf auf die härteren Mischungen wechselten.

"Später im Rennen, als wir zum Beispiel die harten Reifen aufgezogen hatten, waren wir im Vergleich zu den Konkurrenten wieder voll im Spiel", betont der Teamchef.

Qualifying-Fehler hat Alonso zurückgeworfen

Krack glaubt auch, dass die Reihenfolge in Spanien nicht direkt das Tempo der Topteams widerspiegelt: "Ich denke, es ist zu früh oder zu einfach, das zu sagen, weil wir im Qualifying noch nicht das ganze Bild gesehen haben."

So wurden Alonsos Chancen im Rennen durch einen Fehler im Q1 stark beeinträchtigt. Denn dabei nahm sein Unterboden Schaden und er schaffte es nicht in die erste Startreihe.

"Es ist ähnlich wie zu Beginn des Jahres, wenn wir sagen, dass wir drei Rennen brauchen, um zu sehen, wo wir wirklich stehen", meint der Aston-Martin-Teamchef und ergänzt: "Es kann durchaus sein, dass andere einen größeren Schritt gemacht haben. Aber unsere frühe Analyse spiegelt das noch nicht wider."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.