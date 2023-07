Von Stroll geschlagen, aber: "Fühle mich gut", sagt Fernando Alonso

Bis Monte Carlo hatte Fernando Alonso teamintern eine makellose Bilanz und hatte Lance Stroll in jeder relevanten Session geschlagen. Doch nachdem er schon in Barcelona das Nachsehen gegen den Kanadier hatte, wurde er auch im Qualifying von Spielberg von diesem geschlagen, sodass es jetzt aus Sicht von Alonso 7:2 im Qualifying-Duell steht.

18 Tausendstelsekunden fehlten ihm am Samstag in Österreich auf seinen Teamkollegen, was für Alonso nur Startposition sieben bedeutet - sein zweitschlechtestes Qualifying der Saison. Trotzdem sagt er: "Ich fühle mich gut nach diesem Qualifying."

"Es ist immer ein intensives Qualifying hier, wo die Rundenzeiten so eng beieinander liegen. Wenn man sich die Zeitentafel während der drei Sessions ansieht, liegen zwischen einigen Autos zwei oder drei Zehntel", so Alonso.

Auch der Spanier gehörte zu den Piloten, die aufgrund der Tracklimits eine Zeit gestrichen bekamen. Das zwang Aston Martin in Q2 dazu, einen zusätzlichen Reifensatz zu verwenden. "Das bedeutete dann, dass wir in Q3 nur eine Chance auf neuen Reifen hatten, was nicht ideal war."

"Dennoch sind die Plätze sechs und sieben eine gute Ausgangsposition für uns. Ich denke, das Wetter wird interessant und aufregend, denn morgen besteht die Chance auf Regen und am Sonntag vielleicht auf trockene Bedingungen. Das Auto fühlt sich gut an, daher bin ich für den Rest des Wochenendes optimistisch."

Für Stroll war der sechste Platz im Qualifying (zum vierten Mal in dieser Saison) sein bestes Ergebnis in dieser Saison. "Ich war zufrieden damit, wie sich der AMR23 heute anfühlte, und auch mit meiner letzten Runde war ich zufrieden; ich denke, wir haben alles aus dem Qualifying herausgeholt, was möglich war", sagt er.

Auch Stroll wurde zweimal ein Opfer der Tracklimits - einmal in Q2 und einmal in Q3 -, sieht das Thema aber pragmatisch: "Ich musste ein paar Runden streichen, weil ich versucht habe, die schnellen Kurven richtig anzugehen, aber das war für alle gleich und etwas, das wir von dieser Strecke gewohnt sind."

Ohnehin war die gestrichene Q3-Zeit langsamer als seine aktuelle, sodass es keinen Unterschied für seine Position macht.

"Es sieht so aus, als ob wir morgen für die Sprintrennen etwas schwierige Wetterbedingungen vorfinden könnten. Daher ist es gut, eine solide Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu haben."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.