Von Vettel, Verstappen & Co.: AlphaTauri versteigert Formel-1-Erinnerungsstücke

Das Formel-1-Team AlphaTauri ist eine neue Partnerschaft mit Catawiki, einem Online-Marktplatz, eingegangen und bietet Fans in einer Serie von fünf Auktionen in diesem Jahr die Möglichkeit, Objekte aus der jüngeren Teamgeschichte von Toro Rosso und AlphaTauri zu erwerben.

Neben einzelnen Autoteilen wie Front- oder Heckflügel, Flaps oder Radmuttern gibt es auch Helme und Rennanzüge der Fahrer und der Boxencrew bis hin zu kompletten Autos zu erwerben. Ein solches ist auch der Star der ersten Auktion mit 70 Gegenständen, die noch bis zum 12. Juli auf der Seite von Catawiki läuft.

Es handelt sich um den STR11 der Formel-1-Saison 2016, mit dem Max Verstappen, Carlos Sainz und Daniil Kwjat insgesamt 63 Punkte eingefahren haben. Wer das notwendige Kleingeld hat, der kann sich den Boliden bald in die Garage, den Garten oder das Wohnzimmer stellen.

Zudem gibt es auch Kits der beiden aktuellen AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda und Nyck de Vries sowie von früheren Fahrern wie Sebastian Vettel, Pierre Gasly oder Daniel Ricciardo zu erwerben - teilweise sogar unterschrieben. Auch Verstappens 2016 getragener Rennanzug steht zum Verkauf.

Ein Teil des Erlöses der ersten Auktion geht an die Hilfsaktion der Stadt Faenza zur Unterstützung der von den Überschwemmungen und schweren Regenfällen im Mai dieses Jahres Betroffenen. Ein Teil des Erlöses der folgenden Auktionen wird an die gemeinnützige Stiftung Wings for Life gespendet, die sich der Erforschung von Rückenmarksverletzungen widmet.

Die weiteren Auktionen werden im August, September, November und Dezember stattfinden.

"Ich freue mich, Formel-1-Sammlern die reiche Geschichte unseres Teams näher zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Stück unserer eigenen Geschichte zu besitzen", sagt Teamchef Franz Tost.

"Ich stelle mir gerne vor, dass in den Wohnzimmern unserer Fans ein Stück Toro Rosso oder AlphaTauri zu sehen sein wird, bis einer unserer Rennwagen in ihrer Garage steht. Mit Catawiki haben wir den bestmöglichen Partner gefunden, um dies zu ermöglichen."

Das Logo der Plattform wird in Spielberg und Zandvoort an der Außenseite des Halos am AT04 zu sehen sein.

Mit Bildmaterial von LAT.