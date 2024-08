Vor Colapinto: Die Geschichte des letzten argentinischen Formel-1-Fahrers

Argentinien ist ein Land, das in den frühen Jahren der Formel-1-Weltmeisterschaft große Erfolge feierte. Das beste Beispiel dafür ist Juan Manuel Fangio mit seinen fünf Weltmeistertiteln zwischen 1951 und 1957.

Jose Froilan Gonzalez schrieb ebenfalls Geschichte, indem er 1951 beim Grand Prix von Großbritannien der erste Mann wurde, der mit Ferrari gewann. Zudem beendete er die Saison 1954 als Zweiter, hinter seinem Landsmann Fangio.

Gleichzeitig war es nicht ungewöhnlich, dass viele Fahrer ihr Glück in der Formel 1 nur bei ihrem Heim-Grand-Prix versuchten. Dank des Grands Prix von Argentinien, der bis 1960 im Kalender stand, gaben 15 der 22 argentinischen Fahrer, die in der Königsklasse antraten, in der ersten Dekade der Formel 1 ihr Debüt, vor fast 70 Jahren.

Von den übrigen sieben Fahrern war Carlos Reutemann der Beste. Er konkurrierte zehn Jahre lang auf dem höchsten Niveau des Motorsports, bestritt 146 Grands Prix, erzielte zwölf Siege, 45 Podestplätze und wurde 1981 Vizeweltmeister, nur einen Punkt hinter Nelson Piquet. Er verstarb am 7. Juli 2021.

Völlig demotiviert nach der knappen Niederlage, hängte Reutemann seinen Helm nach nur zwei Rennen in der Saison 1982 an den Nagel. Er bleibt der letzte Fahrer, der die argentinische Nationalhymne in der Formel 1 erklingen ließ, obwohl er nicht der letzte Vertreter des südamerikanischen Landes war.

Es dauerte bis 1998, bis ein anderer Argentinier eine vollständige Saison in der Formel 1 absolvierte: Esteban Tuero. Der achtjüngste Fahrer in der Geschichte, der jemals an einem Grand-Prix-Rennen teilnahm, wollte 1999 bei Minardi weitermachen, kehrte jedoch schließlich nach Argentinien zurück.

Glücklicherweise mussten die argentinischen Fans nicht lange warten, um einen ihrer Landsleute wieder in einem Formel-1-Auto zu sehen. Ebenfalls 1999 sicherte sich Gaston Mazzacane den Posten als Testfahrer im selben Minardi-Team, das ihn in der darauffolgenden Saison zum Stammfahrer machte.

Mit Minardi konnte Mazzacane im Jahr 2000 einige Achtungserfolge feiern

Foto: Motorsport Images

In seinem ersten Jahr in der Königsklasse erfüllte Mazzacane die Erwartungen des Teams aus Faenza. So belegte er beim Grand Prix von Europa auf dem Nürburgring den achten Platz belegte, der zu dieser Zeit jedoch keine Punkte einbrachte.

Während des Grands Prix der USA lag er zeitweise sogar auf dem dritten Platz. Auf der abtrocknenden Strecke in Indianapolis hielt der Argentinier - trotz noch aufgezogener Intermediate-Reifen - mehrere Runden lang dem Druck von Mika Häkkinen, dem amtierenden zweifachen Weltmeister, stand.

"Natürlich hatte er Gelegenheiten, mich zu überholen, aber er tat es nicht, weil ich keinen Fehler machte", sagt Mazzacane gegenüber Motorsport.com

und zieht einen Vergleich zum Fußball. "Ich fühlte mich in diesem Jahr mehrmals extrem wohl, was immer wieder schwankte. Es war nicht speziell beim ersten oder letzten Rennen."

"Es ist wie bei Fußballspielern, die an manchen Tagen in Hochform sind und alles gelingt, weil sich alles fügt. Das kann beim Debüt passieren oder nach fünf Jahren."

Als Mazzacane von Minardi zu Prost wechselte

Im Jahr 2001, mit 17 absolvierten Formel-1-Rennen in seinem Lebenslauf, war für Mazzacane alles bereit, um bei Minardi weiterzumachen. Doch dann bot sich die Gelegenheit, zum Prost Grand Prix zu wechseln, einem Team, das für die kommende Saison zunächst höhere Ziele versprach.

"Es war sehr verlockend, sowohl sportlich als auch in jeder anderen Hinsicht. Wir würden keine Rennen gewinnen, aber ich denke, wir hätten die hinteren Plätze verlassen und regelmäßig in den Top 10 landen können", sagt Mazzacane.

"Aber so kam es nicht, denn zuerst war das Projekt eine Sache und entwickelte sich dann leider zum Schlechteren", erklärt Mazzacane. "Manchmal passiert das Gegenteil, aber das war hier nicht der Fall. Alles war irgendwie grau, und anstatt dass ein klarer, schöner Horizont auftauchte, zog im Laufe der Monate ein dunkler Sturm auf, der alles nur noch schlimmer machte, und ich war mittendrin."

Der Wechsel zu Prost wurde für Mazzacane zur großen Enttäuschung

Foto: Motorsport Images

Die Situation bei Prost Grand Prix, das 1997 aus einer Übernahme des Ligier-Teams durch den viermaligen Weltmeister Alain Prost entstanden war, wurde ab Beginn seiner fünften Saison zunehmend komplizierter, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene.

"Es lief halbwegs gut bis nach dem ersten Rennen in Melbourne", erinnert sich Mazzacane. "Aber dann gab es nicht die finanzielle Unterstützung seitens der Investoren, darunter auch Pedro Diniz, die Alain Prost zu diesem Zeitpunkt für sein Team benötigte."

"Die Saison hatte gerade erst begonnen, und er hatte gerade erst einen finanziellen Deal mit Ferrari für Motoren und Getriebe abgeschlossen. Das Geld, auf das er damals durch seine Investoren zählte, um die Saison zu starten, kam jedoch nicht."

Mazzacane erinnert sich, dass sich Alain Prost veränderte, als die Probleme begannen, sowohl im täglichen Umgang mit dem Team als auch im Kontakt zu ihm und den anderen Teammitgliedern. "Ich hatte von Anfang an eine enge Beziehung zu Prost. Ich wurde akzeptiert", erzählt Mazzacane.

"Aber als er anfing, Schwierigkeiten zu haben, wurden die Probleme mit mir und mit allen anderen größer. Er begann, sich zurückzuziehen, sich zu isolieren. Die finanziellen Schwierigkeiten belasteten ihn sehr, und alles andere wurde ihm zu viel. Man merkt, wenn sich jemand einbringen möchte, aber gedanklich woanders ist."

Inmitten dieser Situation versuchte Mazzacane, in einem Team Fuß zu fassen, in dem er sich mit dem erfahrenen Jean Alesi als Teamkollegen messen musste. Er hatte jedoch mit einer Vielzahl mechanischer Probleme zu kämpfen, die der Grund für seine drei Ausfälle in den ersten vier Rennen der Saison waren.

"Vielleicht habe ich das volle Potenzial des Autos in der Qualifikation nicht ausgeschöpft. Es lief einfach nicht. Ich denke, im Rennen hätte ich viel wettbewerbsfähiger sein können, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, weil es an mechanischer Zuverlässigkeit mangelte. Wir hatten viele Ausfälle, ständig."

"Ich fiel in Australien, Brasilien und Imola aus. Das einzige Rennen, das ich beendete, war in Malaysia, bei Regen - ein sehr ungewöhnliches Rennen."

San Marino 2001: Das letzte Rennen von Mazzacane

Michael Schumacher führte die Meisterschaft mit sechs Punkten Vorsprung vor David Coulthard an, der sich 2001 als McLarens starker Mann im Kampf gegen den Ferrari-Champion herausstellte. Die Formel 1 machte sich auf den Weg zum Autodromo Enzo e Dino Ferrari, um den Grand Prix von San Marino auszutragen.

An jenem Sonntag Mitte April gehörte die Show jedoch dem anderen Schumacher - Ralf. Er rückte direkt beim Start von Platz drei auf Platz eins vor und dominierte das Rennen, um seinen ersten Sieg in der Königsklasse zu erringen und Williams den ersten Triumph seit vier Jahren zu bescheren.

Coulthard erreichte den zweiten Platz und zog in der Gesamtwertung mit Michael Schumacher gleich, der an diesem Tag mit mehreren Problemen kämpfte, bis er in Runde 24 aufgrund eines Aufhängungsdesfekts an seinem Ferrari F2001 aufgeben musste.

In San Marino 2001 fuhr Mazzacane sein letztes Formel-1-Rennen und fiel aus

Foto: Motorsport Images

Nur vier Runden nach dem Ausscheiden des Deutschen musste auch Mazzacane das Rennen vorzeitig beenden, nachdem der Ferrari-Motor seines Prost-Autos ausgefallen war.

Auch wenn dieses Ereignis keinen Einfluss auf das Rennen hatte, markierte es doch einen historischen Moment: Es war das letzte Mal, dass ein Argentinier an einem Formel-1-Grand-Prix teilnahm. Seitdem sind mehr als 20 Jahre vergangen.

Nach nur vier Rennen ist für Mazzacane bei Prost Schluss

Als das Wochenende des Grands Prix von San Marino, dem ersten Rennen der Saison in Europa damals, anbrach, ahnte Mazzacane bereits, dass es sein letztes Rennen mit Prost Grand Prix sein könnte: "Mein Vater kam nach Imola, wir verbrachten dieses Rennen zusammen, wissend, dass es das letzte war, das ich fuhr."

"Er kam zu zwei Rennen: zum ersten Mal in Australien bei meinem Debüt mit Minardi und dann beim letzten Rennen. Mein Debüt und mein Abschied. Aber wir dachten, es könnte sich vielleicht noch hinauszögern", verrät der Argentinier.

"Zu der Zeit wurden Tests zur Traktionskontrolle durchgeführt und an der Elektronik für 2002 gearbeitet. Prost war da keine Ausnahme und sie hatten Tests in Silverstone für die folgende Woche geplant, um diese Art von Tests durchzuführen."

"Während des Rennwochenendes in Imola wurde ich gebeten, das Testauto zu fahren. Nach dem Test in Silverstone haben sie mich dann gefeuert", erinnert sich Mazzacane.

Das Ende seiner Zusammenarbeit mit Prost Grand Prix kam in Form eines Schreibens an die Wohnung, die der Argentinier in diesem Jahr in Paris gemietet hatte, um nahe der Fabrik zu sein "und ihnen meine Bereitschaft zu zeigen, Teil des Teams zu sein".

Nach dieser Mitteilung hatte der Argentinier keinen weiteren Kontakt mehr zur Mannschaft, nicht einmal zu Alain Prost persönlich. "Niemand sprach mehr mit mir."

Als sein Traum von der Formel 1 endete, fühlte sich Mazzacane gezwungen, Zuflucht in seinem engsten Freundeskreis in Argentinien zu suchen - eine Entscheidung, die er heute als falsch betrachtet. Fünf Monate später reiste er jedoch nach Indianapolis, um dort den Grand Prix der USA zu verfolgen.

2001 besuchte Mazzacane (links) den USA-Grand-Prix, jedoch nur als Zaungast

Foto: Motorsport Images

"Es ging darum, präsent zu sein. Es war nicht so, dass mich jemand anrief, um zu fragen, wie es mir geht. Ich war mit meinen Leuten zusammen und versuchte, wieder Fuß zu fassen. Ich testete Autos , um zu sehen, wo ich mich wieder einbringen konnte. Es ging mir nicht gut, psychologisch war ich sehr am Boden."

"Aber um im Geschäft zu bleiben, musste man dort sein. Die Entscheidung, nach Argentinien zurückzukehren, war ein Fehler. Aber ich brauchte meine Leute, Familie, Freunde. Zu der Zeit hatte ich keine Partnerin, und das ist ebenfalls ein Punkt, der dazu führt, dass man sich stark auf Familie und Freunde stützt."

Auf die Frage, ob er glaubt, dass Pedro Diniz, der brasilianische Ex-Formel-1-Fahrer und Investor bei Prost, eine Rolle bei seinem Ausscheiden aus dem Team aufgrund seiner Rolle als Mehrheitsgesellschafter gespielt hat, zweifelt Mazzacane nicht daran.

"Das ist etwas, das ich glaube, auch wenn mir das niemand gesagt hat. Aber ich muss es so verstehen. Es musste ein Brasilianer (Luciano Burti; Anm. d. R.) ins Team, und genau das ist passiert. Ich habe nichts gegen irgendjemanden, aber solche sportpolitischen Entscheidungen werden in einem Rennstall eben getroffen."

Der Versuch von Mazzacane, in die Formel 1 zurückzukehren

Nach dem Ausscheiden von Mazzacane verbesserte sich die Situation bei Prost Grand Prix nicht, und das Team wechselte weiterhin die Fahrer. Alesi zog sich zurück und wurde nach zwölf Rennen von Heinz-Harald Frentzen ersetzt. Der Tscheche Tomas Enge bestritt die letzten drei Rennen anstelle von Burti.

Anfang 2002 meldete Prost Grand Prix Insolvenz an. Ein Konsortium unter der Leitung des britischen Unternehmers Charles Nickerson, der eng mit Tom Walkinshaw, dem Besitzer des Arrows-Teams, verbunden war, versuchte, die Vermögenswerte des Teams zu erwerben, um es in der Formel 1 zu halten.

Mazzacane sah dies als Möglichkeit, in die Formel 1 zurückzukehren, und der Argentinier wollte diese Chance ergreifen. "Es war Wahnsinn, was passierte", erinnert er sich. "Prost schloss die Werkstore und sagte: 'Ich habe ein Team zu verkaufen.' Das war in der Formel 1 schon oft passiert, aber in der modernen Formel 1."

Mazzacane reiste nach London zur Vertragsunterzeichnung und dann nach Malaysia, wo das zweite Rennen der Saison 2002 in Sepang stattfand, nachdem die Saison in Australien begonnen hatte. Das Team hoffte, dort sein Debüt zu geben, doch es kam anders.

"Ich reiste nach Malaysia, um das Team öffentlich vorzustellen, und es wurde nichts daraus. Es war alles sehr merkwürdig. Ich stand dort und wartete darauf, fotografiert zu werden. Es war mir fast peinlich. Bin ich es oder nicht? Habe ich unterschrieben oder nicht? Wird es passieren? Es war alles ein Rätsel."

"Ich hatte nichts zu verlieren. Es war mir egal, wer sagte, dass ich verrückt sei oder nicht, wer mich kritisierte oder nicht. Es war mein Versuch. Wenn es gut lief, würde ich oben sein. Das war er also, mein Wiedereingliederungsversuch", erklärt Mazzacane.

Als schließlich klar wurde, dass aus dem Team von Nickerson und Walkinshaw nichts werden würde, sah Mazzacane seine Chancen auf eine Rückkehr beendet. "Es gab tatsächlich keinen weiteren Kontakt mehr von irgendeiner Seite. Die Zeit war vergangen, neue Fahrer kamen. Mein Moment war vorbei", gibt er zu.

Wenn man die wenigen, aber turbulenten Monate bei Prost Grand Prix im Jahr 2001 Revue passieren lässt, könnte man logisch denken, dass es ein Fehler war, die vermeintlich sichere zweite Saison bei Minardi gegen das zu tauschen, was letztendlich nur vier Rennen und ein Abschiedsbrief von Prost wurden.

Doch Mazzacane offenbart, dass die Option, bei dem Team von Faenza zu bleiben, nicht so sicher war, nachdem es die Cosworth-Motoren für das nächste Jahr verloren hatte.

"Es war ein Punkt, der mich zum Nachdenken brachte: Im Dezember unterschreibe ich einen Vertrag mit einem Team, das keine Motoren hat? Alles gut, wir sind Freunde, Familie. Aber mit welchen Motoren fahren wir? Soll ich warten? Und wenn sie keine Motoren finden? Das war auch etwas, das mich bewegte."

"Später kam Paul Stoddart zu Minardi und sicherte sich die Asiatech-Motoren. Das war nachdem ich bereits bei Prost unterschrieben hatte", erklärt Mazzacane.

Mehr als 20 Jahre nach dieser letzten Teilnahme eines argentinischen Fahrers in der Formel 1 empfindet er weder Groll gegenüber seinen Entscheidungen noch gegenüber denen, die ihn aus dem Team genommen haben. Auch nicht gegenüber Alain Prost, mit dem er gerne irgendwann wieder zusammentreffen würde.

"Ich würde gerne nach so vielen Jahren ein Gespräch mit ihm führen, um vor allem Erinnerungen auszutauschen. Es gibt keine Vorwürfe, keine Kritik zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, und es sind viele Jahre vergangen. Ich würde gerne Erinnerungen aufleben lassen, aber ich hatte bisher nicht die Gelegenheit."

Mazzacane: Von der Formel 1 zur Champ Car World Series

Nachdem seine Zeit in der Formel 1 vorbei war, verbrachte Mazzacane einige Jahre ohne Wettkämpfe, bis sich eine Gelegenheit in der Champ Car World Series - der heutigen IndyCar - mit einem Lola-Ford des Teams von Dale Coyne ergab.

Nach seiner Formel-1-Karriere trat Mazzacane in der späteren IndyCar-Serie an

Foto: Motorsport Images

"Das Team hatte keinen Fahrer mehr, aber das voll Budget. Sie brauchten jemanden, der fährt. Mein Manager, der nach den USA gezogen war und Verhandlungen führte, um die Kategorie nach Buenos Aires zu bringen, schlug mich vor, um Tarso Marques im Team von Dale Coyne zu ersetzen", erzählt Mazzacane.

"So bestritt ich neun Rennen im Jahr 2004 und arbeitete für 2005 daran, dass die Kategorie in Puerto Madero (Stadtteil von Buenos Aires) stattfindet. Leute aus den USA lebten hier für sechs Monate und entwarfen eine spektakuläre städtische Rennstrecke."

"Auch die Stadtregierung von Buenos Aires schickte Leute zu den Rennen in den USA, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu analysieren und Erfahrungen zu sammeln. Ende des Jahres passierte dann Cromanon (eine Tragödie in Buenos Aires, bei der 194 Menschen starben). Meine Option für 2005 fiel weg."

Heute, im Alter von 49 Jahren, ist Mazzacane weiterhin aktiv im Turismo Carretera in Argentinien, der wichtigsten Rennserie des Landes, die sogar älter ist als die Formel 1. Sein Vater ist derzeit Präsident der Asociacion Corredores de Turismo Carretera.