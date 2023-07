Vor dem Rennen in Spa: Pierre Gasly gesteht "widersprüchliche" Gefühle

Der Großen Preis von Belgien gehört für Pierre Gasly zu den besonderen Rennen des Jahres. Vor vier Jahren verlor der Alpine-Pilot mit Anthoine Hubert nicht nur einen Landsmann, sondern einen guten Freund. Gasly, der seither jedes Jahr einen Strauß Blumen an der Unfallstelle niederlegt, gibt zu, dass der den Belgien-GP "mit gemischten Gefühlen" bestreitet.

Am Donnerstagabend hatte der Franzose alle F1-, F2- und F3-Piloten zum "Run for Anthoine" eingeladen, um an den verstorbenen Hubert zu erinnern, der 2019 bei einem tragischen Unfall in der Formel 2 ums Leben kam.

Vor wenigen Wochen gab es in Spa einen ähnlichen Unglücksfall: Dilano van 't Hoff verstarb bei einem Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft, nachdem er von einem Kontrahenten getroffen wurde. Auch an den Niederländer wird an diesem Wochenende erinnert.

"Die schlimmsten Emotionen meines Lebens"

Für Gasly ist der Lauf die beste Art und Weise, Hubert zu ehren, denn er sagt, dass er immer damit kämpft, seine Emotionen auszubalancieren, da er die Strecke in Spa liebt, aber sich auch an den dunklen Tag erinnert, an dem sein Freund starb.

"Ich bin jemand, der emotional ist", sagt Gasly vor dem Belgien-GP. "Ich glaube, ich verbinde Orte mit Emotionen, und ich habe hier die schlimmsten Emotionen meines Lebens erlebt. Gleichzeitig ist es aber auch eine meiner Lieblingsstrecken, also ist es sehr widersprüchlich."

"Ich liebe diese Strecke, und ich liebe es, hier Rennen zu fahren, aber gleichzeitig werde ich nie vergessen, was ich fühlte, als ich diese Treppe [im Fahrerlager] hinunterging, während meine Eltern mir die Nachricht überbrachten", so Gasly. "Es ist natürlich hart, aber ich akzeptiere den Sport, den wir betreiben, und mit solchen Dingen muss man leben. Es ist auch das Leben, so traurig es auch sein mag."

Für Gasly eine "bedeutungsvolle" Aktion

Gasly sagt, dass die Idee eines Tribut-Laufs für Hubert schon seit Monaten in ihm brodelt, und obwohl es für die breite Öffentlichkeit nicht wichtig erscheint, bedeutet es ihm persönlich sehr viel. "Für andere mögen es kleine Dinge sein, aber für mich ist es viel größer und bedeutungsvoller", sagt der Alpine-Pilot.

Pierre Gasly ruft zu Ehren von Anthoine Hubert zum Tribut-Lauf auf Foto: Motorsport Images

"Das wurde lange vor dem tragischen Vorfall vor ein paar Wochen organisiert, aber ich denke, es ist einfach großartig, dass wir alle als Gemeinschaft zusammenkommen, wenn solche Dinge passieren", freut sich Gasly. "Alle, die Teil der Formel 1 sind, egal ob F2 oder F3, kommen als Rennfamilie zusammen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.