Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Ein Kanada-Rekord, der keiner ist

Der Kanada-Grand-Prix in Montreal erweist sich schon seit vielen Jahren als Publikumsmagnet. 2024 sollen laut Formel-1-Angaben so viele Fans wie nie zuvor an den Circuit Gilles Villeneuve gekommen sein. Doch diese Behauptung deckt sich nicht mit zuvor veröffentlichten Zahlen aus der jüngeren Vergangenheit.

Denn von einem "Zuschauer-Rekord" bei 350.000 Besuchern 2024 kann keine Rede sein, wenn schon 2017 360.000 Fans das Rennwochenende in Montreal live vor Ort verfolgt haben.

Damals hat Formel-1-Besitzer Liberty Media noch konkrete Daten zu allen Grands Prix bekanntgegeben, wovon das Medienunternehmen seither aber wieder abgerückt ist. Ein Beispiel: Offizielle Zahlen zum diesjährigen Saudi-Arabien-Grand-Prix in Dschidda gibt es noch immer nicht, trotz mehrfacher Nachfrage bei den örtlichen Veranstaltern, auf die die Formel 1 in dieser Sache verweist.

Der 2024er-Trend hält auch in Kanada

Die 350.000 von Kanada fügen sich indes perfekt ein ins Bild der bisherigen Formel-1-Saison 2024 mit einem Zuschauer-Plus bei praktisch jeder Rennstrecke. Einzig Dschidda (keine Zahlen) und Monaco (auf Vorjahresniveau) haben keine Steigerung vermeldet; Schanghai und Imola sind hier gewissermaßen außer Konkurrenz, weil der jeweilige Vorjahresvergleich fehlt durch keine Rennen in der Saison 2023.

Für Sachir, Melbourne, Suzuka, Miami und Montreal liegt der Zuschauer-Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr jeweils im Bereich 500 bis ungefähr 10.000 Personen pro Rennwochenende. (Mehr dazu in unserer Übersicht zu den Vor-Ort-Zuschauern in der Formel 1 2024!)

Wichtig zu wissen ist jedoch: Die veröffentlichte Gesamtzahl der Formel-1-Fans bei einem Grand Prix entspricht nicht der Anzahl der Menschen, die tatsächlich vor Ort waren. Denn bei Großveranstaltungen wie der Formel 1 werden die Zuschauer täglich gezählt und dann aufaddiert. Wer also an allen drei Fahrtagen an die Strecke geht, der geht auch dreimal in die Zuschauer-Statistik ein.

Beschwerden nach dem Kanada-Grand-Prix 2024

Doch 2024 waren nicht alle Besucher zufrieden mit ihrem Vor-Ort-Erlebnis in Montreal: Der viele Regen am Wochenende hat seine Spuren hinterlassen an der Infrastruktur des Circuit Gilles Villeneuve, noch dazu bei den Fans auf den vielen nicht überdachten Tribünen. Diese sind nach dem Grand Prix genauso Kritikpunkt wie fehlende permanente Toilettenanlagen.

Der Automobil-Weltverband (FIA) wiederum beanstandet mangelnde Sicherheitsvorkehrungen, nachdem kurz vor Rennende Fans auf die Strecke gelangt sind. Die FIA droht mit einer empfindlichen Geldstrafe, sollten sich diese Vorfälle wiederholen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.