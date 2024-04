Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Leichtes Plus auch in Japan

Der Japan-Grand-Prix in Suzuka lag beim Zuschauer-Zuspruch voll im Trend der Formel-1-Saison 2024: Im Vergleich zum Vorjahr ist eine kleine Steigerung erkennbar.

Nach 200.000 in der Saison 2022 und 222.000 in der Saison 2023 kamen nun 229.000 Fans an die Strecke. Macht 7.000 mehr als im Vorjahr und bedeutet den höchsten Wert seit 2006.

Allerdings liegt die Messlatte in Suzuka sehr hoch: Von 1990 bis 2003 wurden beim Japan-Grand-Prix in jedem Jahr über 300.000 Fans gezählt.

Der Rekord stammt aus der Saison 2006 mit 361.000 Vor-Ort-Zuschauern. Davon ist die Formel 1 seit dem Wechsel zurück von Fuji nach Suzuka zur Saison 2009 mit seither nur knapp über 200.000 oder darunter weiter deutlich entfernt.

Wie groß das Vor-Ort-Publikum wirklich war

In der Formel 1 und anderen Motorsport-Serien werden die Vor-Ort-Zuschauerzahlen der einzelnen Veranstaltungstage üblicherweise aufaddiert. Sprich: Wer als Fans an allen drei Tagen vor Ort ist, geht dreimal in die Zuschauer-Statistik ein. Es waren 2024 also nicht 229.000 einzelne Personen an der Rennstrecke.

Aufschluss über die tatsächliche Größe des Vor-Ort-Publikums gibt daher am ehesten die Zahl der Sonntagsbesucher, die 2024 bei 102.000 lag. Damit entfallen die restlichen 117.000 auf den Samstag und den Freitag in Suzuka.

Zum Vergleich: Mit 102.000 am Renntag übertrifft der Japan-Grand-Prix die Wochenend-Zahlen beim Formel-1-Auftakt in Bahrain, wo über die komplette Veranstaltung hinweg 100.000 Vor-Ort-Zuschauer gezählt wurden.

Bislang bei jedem Grand Prix mehr Zuschauer als im Vorjahr

Bereits bei den Rennen in Bahrain und Australien hatten die jeweiligen Veranstalter leichte Zuwächse vermeldet. Einzig für Saudi-Arabien liegen bislang keine gesicherten Zahlen für das Rennwochenende 2024 vor. (Hier unsere Übersicht zur Saison 2024 abrufen!)

Für das nun folgende Rennen in Schanghai in China fällt der Vorjahres-Vergleich völlig flach: Der Grand Prix steht erstmals seit 2019 wieder im Formel-1-Kalender, nachdem er in den vergangenen Saisons aufgrund der Corona-Pandemie und deren Folgen nicht ausgetragen wurde.

