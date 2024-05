Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Miami "ausverkauft" und mit Rekord

"Ausverkauft" und gut besucht war der Miami-Grand-Prix 2024 der Formel 1. Wie die Veranstalter schon zum Start des Rennens am Sonntag bekanntgaben, wurden über das komplette Wochenende 275.000 Vor-Ort-Zuschauer am Miami International Autodrome gezählt. Das ist Rekord für den noch jungen Grand Prix. (Hier unsere Zuschauer-Übersicht zur Formel 1 abrufen!)

Zum Vergleich: Bei der Erstausgabe des Rennens vor zwei Jahren waren knapp 243.000 Fans an die Strecke gekommen. 2023 stockte Miami die Kapazität auf und begeisterte 270.500 für einen Grand-Prix-Besuch. Für 2024 folgte nun der nächste Aufschwung um 4.500 Personen.

Aber wichtig zu wissen: Es waren nicht 275.000 Einzelpersonen vor Ort in Miami. Denn wie bei mehrtätigen Großveranstaltungen üblich, werden auch in der Formel 1 alle Veranstaltungstage einzeln ausgewertet und aufaddiert. Sprich: Fans, die von Donnerstag bis Sonntag täglich an der Strecke sind, gehen insgesamt je viermal in die Zuschauerstatistik ein.

Und Zahlen nur für den Rennsonntag liegen für Miami bislang nicht vor. Nach 85.000 im Jahr 2022 und 90.000 im Jahr 2023 aber dürfte sich der Wert in einer ähnlichen Größenordnung bewegt haben.

Wo Miami im internationalen Vergleich steht

Im internationalen Vergleich zu den bisherigen Formel-1-Rennen 2024 reiht sich Miami mit 275.000 Zuschauern auf Platz zwei hinter Melbourne (Australien) ein, wo die Veranstalter 452.000 Zuschauer vermeldet hatten. Platz drei belegt aktuell Suzuka (Japan) mit 229.000 Zuschauern.

Schlusslicht ist weiterhin der Saisonauftakt in Sachir (Bahrain) mit 100.000. Und von Dschidda (Saudi-Arabien) liegen trotz mehreren Anfragen bislang keine offiziellen Angaben vor.

Mit Ausnahme von Saudi-Arabien (keine Zahlen) und China (keine Rennen von 2019 bis 2023) hat bisher jede Strecke im Formel-1-Kalender 2024 im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. (Hier die aktuelle Vor-Ort-Zuschauer-Übersicht zur Saison 2024 abrufen!)

Ex-Teamchef Steiner lobt Miami

Der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner, seit 2024 offizieller Botschafter für den Miami-Grand-Prix, findet bei Sky lobende Worte für die lokalen Ausrichter: "Die lernen sehr schnell. Nach dem ersten Jahr hat man einiges verändert. Die wollen wirklich das beste Rennen haben. Miami als Stadt ist ziemlich cool. Und ich glaube, es war ein super Wochenende für den Sport und die Leute hier."

Formel-1-Experte Ralf Schumacher pflichtet Steiner bei und meint bei Sky, er habe ebenfalls Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren erkannt. "Mein Gefühl: [Die Veranstalter in Miami] haben sich ein bisschen an die Formel 1 gewöhnt", so Schumacher.

