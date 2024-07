Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Publikum bleibt "nur" stabil in Spa

Erst zum dritten Mal in der Formel-1-Saison 2024 hat ein Veranstalter "nur" die Vorjahreszahlen gehalten. Doch für den Belgien-Grand-Prix in Spa-Francorchamps ist das eine gute Nachricht: 380.000 Zuschauer bedeuteten "volles Haus" - Spa war ausverkauft. (Übersicht: Die Vor-Ort-Zahlen der Formel 1 2024!)

Das geht auf den Umbau vor dem Rennen 2023 zurück. Damals waren neue Tribünen errichtet und die Kapazität um 10.000 auf 110.000 Zuschauer pro Tag erhöht worden, nachdem 2022 noch insgesamt 360.000 an die Strecke gekommen waren. Der Drei-Jahres-Trend liest sich also positiv für Spa.

Und die neuerlich guten Zuschauerzahlen sind auch ein gutes Omen für die nahe Zukunft, nachdem die belgische Traditionsstrecke im Herbst einen neuen Zweijahresvertrag mit der Formel 1 abgeschlossen hat: Die Weltmeisterschaft gastiert bis mindestens 2025 in Belgien. Was danach passiert, ist noch offen. Gute Zahlen wie in den zurückliegenden Jahren dürften die Verhandlungsposition von Spa aber stärken.

Welche anderen Grands Prix "nur" gleichgezogen haben

Neben Spa hat bisher in der Saison 2024 auch Silverstone seine Vorjahreszahlen "nur" bestätigt. Auch der Austragungsort des Großbritannien-Grand-Prix war zum wiederholten Mal an sein Maximum gekommen. Im Fall Monaco ist das anders: Der Stadtkurs-Klassiker gibt seit Jahren konsequent immer nur den Maximalwert 200.000 an und vermeldet daher stets gleichbleibende Zahlen.

Bei mehrheitlichen besseren Werten als im Vorjahr stechen noch drei weitere Rennstrecken im Formel-1-Kalender hervor: Dschidda in Saudi-Arabien hat 2024 erstmals keine Zahlen zum Grand Prix veröffentlicht, auch nicht auf Nachfrage. Und für den China-Grand-Prix in Schanghai gibt es bei 200.000 Besuchern keine Vergleichsmöglichkeit zu den direkten Vorjahren, weil das Rennen Pandemie-bedingt jahrelang ausgefallen war.

Österreich weiterhin mit dem einzigen Minus 2024

Das bisher einzige (kleine) Minus hat der Österreich-Grand-Prix auf dem Red-Bull-Ring bei Spielberg geschrieben: Nach 303.000 (2022) und 304.000 (2023) kamen dieses Jahr "nur" 302.000 Fans an die Strecke.

Was Spielberg über drei Jahre hinweg nicht geschafft hat, erscheint aber möglich in Zandvoort: Schafft der Niederlande-Grand-Prix auch 2024 305.000 Vor-Ort-Zuschauer, dann erzielt er einen "Hattrick" mit genau gleichbleibenden Zahlen, weil immer wieder ausverkauft.

Aber Achtung: 305.000 Zuschauer im Fall Zandvoort oder 380.000 Zuschauer im Fall Spa bedeuten nicht, dass auch jeweils so viele Einzelpersonen an der Rennstrecke waren. Denn wie bei mehrtätigen Großveranstaltungen üblich werden die Zahlen einzelner Tage für die Gesamtzahl aufaddiert. Sprich: Wer an mehreren Tagen vor Ort ist, wird auch mehrmals gezählt. (Mehr dazu in der Zuschauer-Übersicht!)