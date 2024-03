Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Rekord-Publikum in Australien

Die Veranstalter des Australien-Grand-Prix in Melbourne ziehen ein positives Fazit nach dem Formel-1-Rennen 2024: Noch nie zuvor sind so viele Zuschauer an den Albert Park Circuit gekommen.

Laut offiziellen Angaben hat Melbourne an jedem einzelnen Formel-1-Fahrtag einen Rekord aufgestellt und die bisherigen Bestleistungen aus dem Vorjahr jeweils knapp übertroffen: am Freitag um rund 1.100 Personen, am Samstag um gut 5.300 Personen und am Sonntag nochmals um etwa 1.000 Personen. Das ergibt ein Plus von insgesamt rund 7.400 Besuchern.

Damit steht der Zuschauer-Rekord am Albert Park Circuit nun bei 452.055 Fans über alle Veranstaltungstage hinweg. Was aber nicht heißt, dass tatsächlich 452.055 einzelne Zuschauer vor Ort waren: Jeder Fan wird jeden Tag neu gezählt. Wer also zum Beispiel an allen drei Formel-1-Fahrtagen an die Strecke kommt, geht dreimal in die Zählung ein.

65.000 Fans "fehlen" an den Formel-1-Fahrtagen - warum?

Aufschluss über die tatsächliche Publikumsgröße geben daher vor allem die jeweiligen Tageszahlen, die für Melbourne wie folgt angegeben werden: 124.113 am Freitag, 130.806 am Samstag und 132.106 am Sonntag. Das ergibt zusammen 387.025 Zuschauer. Bleibt eine Differenz von rund 65.000 zur veröffentlichten Wochenend-Gesamtzahl. Aber wie kommt die zustande?

Die Antwort gibt das besondere Wochenend-Format beim Australien-Grand-Prix: Denn die australische Supercars-Rennserie fährt dabei im Rahmenprogramm - und bereits am Donnerstag, der für die Formel 1 nur der Medientag ist. Und die 65.030 Donnerstags-Besucher gehen in die Wochenend-Statistik mit ein, wodurch die Gesamtzahl von 452.055 erklärt ist. (Zur Übersicht der Vor-Ort-Zuschauerzahlen 2024!)

Travis Auld als Geschäftsführer der Grand-Prix-Corporation in Australien spricht bei Speedcafe von "unglaublichen vier Tagen" rund um den Albert Park Circuit und meint: "Die Fans sind nur so an die Strecke geströmt. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar. Denn die Fans machen den Grand Prix zu etwas Besonderem."

Ein klarer Trend bei den Zuschauerzahlen in Melbourne

Bemerkenswert ist der anhaltende Trend in Melbourne seit der Wiederaufnahme des Rennens nach der Corona-Pandemie: 419.000 Zuschauer beim Comeback 2022, dann 441.000 und jetzt 452.000.

2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, waren 324.000 Fans an die Strecke gekommen. Erstmals über 400.000 Zuschauer und zugleich letztmals vor der Pandemie hatte Melbourne bei seinem Formel-1-Premiere 1996 gehabt.

Wo Melbourne mit seinem Publikum im Vergleich steht

Die aktuellen 452.000 Zuschauer machen Melbourne zur neuen Nummer zwei hinter Silverstone in Großbritannien, das 2023 ein Rekordpublikum von 480.000 verzeichnet hatte. Austin in den USA rutscht mit 444.000 - ebenfalls aus dem Vorjahr - auf den dritten Platz ab.

2024 belegt der Australien-Grand-Prix klar die Poleposition vor Bahrain mit 100.000 Zuschauern. Für Saudi-Arabien, die zweite Saisonstation der Formel 1, sind bislang keine offiziellen Zahlen veröffentlicht worden. ( Zur Übersicht der Vor-Ort-Zuschauerzahlen 2024!

