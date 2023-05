Vor Umzug in neue Fabrik: Aston Martin behilft sich mit Mietcontainern

Während Aston Martin auf die Fertigstellung seiner neuen Formel-1-Fabrik und des Windkanals wartet, muss das Team unter erschwerten Bedingungen agieren. Die Mitarbeiter sitzen in Mietcontainern, wie man sie von Baustellen kennt.

Der Hauptsitz in Silverstone wird in Kürze fertig sein, und einige Büros werden bis Ende des Monats neu bezogen. Der Windkanal soll aber erst 2025 in Betrieb gehen.

Performance-Direktor Tom McCullough erwartet, dass das Team am meisten von der verbesserten Kommunikation profitieren wird, die das neue Werk ermöglichen wird. Da die Kollegen des technischen Teams aktuell in getrennten Mietcontainern untergebracht sind, ist die Situation momentan eher uneinheitlich.

Umso mehr fiebert das Team dem Umzug entgegen. Zum Abschluss des 200 Millionen Pfund teuren Fabrikprojekts sagt McCullough: "Es ist wirklich sehr aufregend. Wir sind gerade dabei zu klären, wer wo an welchen Tischen sitzt. (...) Es ist ein fantastisches Gebäude. Man lächelt einfach, wenn man darin herumläuft."

"Wir freuen uns sehr darauf, denn im Moment sind wir alle ein bisschen zusammengewürfelt, in Mietcontainern und getrennten Gebäuden. Die Techniker sitzen nicht alle nebeneinander, was die Kommunikation etwas erschwert", erklärt McCullough.

Er glaubt, dass schon der einfache Schritt, die Abteilungen neu zu positionieren, dem Team zugutekommen wird: "Es wird einen größeren Unterschied machen, als die Leute glauben."

"Einfach die Kommunikation. Man trifft die Leute an der gleichen Kaffeestation, auf den gleichen Toiletten. Man hat einfach Kontakt zu den Leuten, mit denen man eng zusammenarbeitet. Im Moment befinden wir uns in verschiedenen Gebäuden, sogar an verschiedenen Standorten. Das wird richtig gut werden."

Aston Martin hat auch einen neuen Windkanal im Bau, der allerdings erst 2025 fertig sein wird - ein Jahr nach der neuen Anlage von McLaren. Da Aston Martin derzeit den Mercedes-Windkanal in Brackley nutzt, rechnet McCullough damit, dass die "zusätzliche Flexibilität" einer der größten Vorteile sein wird.

"Es ist definitiv besser, ihn vor Ort zu haben", sagt er. "Ein eigener Windkanal bedeutet, dass man ihn im Rahmen des Reglements dann nutzen kann, wenn man ihn nutzen möchte."

"Wenn man ein Problem hat, kann man einfach zurückgehen, ein paar neue Teile produzieren, darüber nachdenken, zurückgehen und ihn wieder einschalten. Das gibt einem diese zusätzliche Flexibilität. Man kann wirklich sieben Tage in der Woche arbeiten."

"Im Moment haben wir nur eine begrenzte Zeit in dem Tunnel, den wir benutzen, also muss man sehr intensiv arbeiten und kann nicht zu viel reagieren. Außerdem befinden sich die Leute, die die Teile zeichnen, im Gebäude nebenan. Die neue Anlage wird bei der Kommunikation definitiv helfen", so McCullough.

