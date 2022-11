Vorbereitung für 2023: Testet Logan Sargeant im Winter Alpine-Autos?

Audio-Player laden

Der neue Williams-Pilot Logan Sargeant könnte über den Winter zusätzliche Formel-1-Kilometer in einem 2021er-Alpine sammeln, wenn die beiden Teams einen Deal abschließen.

Sargeant, der sich seine FIA-Superlizenz während des Formel-2-Wochenendes in Abu Dhabi sicherte, wird am Dienstag am Young-Driver-Test mit Williams teilnehmen. Teamchef Jost Capito bestätigte bereits während des USA-Wochenendes, dass der Amerikaner 2023 für das Team an den Start gehen werde, sofern er die Superlizenz bekommt.

Als Gefallen für Williams und um ihm zu helfen, mehr nützliche Kilometer zu sammeln, hat Alpine jedoch angeboten, in den kommenden Monaten Testzeit im TPC-Chassis von Alpine (TPC = Testing of previous cars) zu vermieten, das in diesem Jahr von Oscar Piastri, Jack Doohan, Nyck de Vries und Antonio Giovinazzi gefahren worden ist.

Szafnauer erklärt: Warum will Alpine Williams helfen?

Sargeant hat bereits einen unauffälligen Ausflug mit dem Alpine unternommen. Obwohl das geplante Arrangement noch nicht offiziell vereinbart wurde, spiegelt es eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams wider, nachdem man sich kurz davor befand, Piastri für 2023 an Williams auszuleihen, bevor der Australier zu McLaren wechselte.

"Wir wären nicht abgeneigt, ihn in eines unserer alten Autos zu setzen und ihn fahren zu lassen", sagt Alpine-Chef Otmar Szafnauer gegenüber der englischen Edition von 'Motorsport.com'. "Sie waren uns [bei Piastri] behilflich, und es wäre eine große Hilfe für Logan, in einem Formel-1-Auto zu fahren - einem zwei Jahre alten Auto, das aber immer noch relativ nah dran ist. Und wenn sie sich dafür entscheiden, wären wir bereit, uns das anzusehen."

Auf die Frage, ob es ungewöhnlich sei, dass zwei rivalisierende Teams auf diese Weise zusammenarbeiten, meint Szafnauer: "Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir hoffentlich nächstes Jahr nicht mit ihnen konkurrieren! Irgendwann müssen wir das vielleicht noch einmal überdenken."

Szafnauer räumt ein, dass Alpine eines Tages dem geplanten Piastri-Modell folgen und beispielsweise Jack Doohan an Williams ausleihen könnte: "Es ist schön, jemanden zu haben, der bereit ist, das zu tun." Zudem wurde im Rahmen einer möglichen Piastri-Ausleihe auch über eine zukünftige Motorenpartnerschaft gesprochen. Aktuell ist der Renault-Motor nur im Alpine verbaut.

Capito: "Sind mit allen Teams befreundet"

Williams-Teamchef Jost Capito bestätigt zudem, dass das Team ein gutes Verhältnis zu Alpine hat: "Ich denke, wir sind mit allen Teams befreundet", betont er. "Ohne die Freundschaft mit Red Bull wäre das mit Alexander [Albon] nicht möglich gewesen."

"Alex wäre eines Tages nicht mehr da gewesen. Und mit Mercedes sind wir ein guter Kunde, wir sind freundlich zu ihnen. Ich denke, wir sind mit jedem befreundet. Und wenn man auf der Rennstrecke konkurriert, heißt das nicht, dass man nicht mit anderen Teams befreundet sein kann."

In Bezug auf Sargeants Qualifikation für eine Superlizenz sagt er: "Das ist es, worauf wir hingearbeitet haben. Ich denke also, dass wir ihn bald bestätigen können." Der Amerikaner sicherte sich am Sonntag in Abu Dhabi mit Platz fünf im Hauptrennen den vierten Rang in der Fahrerwertung und hat damit die Kriterien für die Superlizenz mehr als erfüllt.

