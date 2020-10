Vorentscheidung in der WM: Darum ist Bottas in der Eifel ausgeschieden

Valtteri Bottas erlebt einen herben Rückschlag im Grand Prix der Eifel. Der Finne scheidet in Runde 19 auf dem Nürburgring aufgrund eines Defekts an der Mercedes-Antriebseinheit aus. Damit ist eine Vorentscheidung in der Fahrer-Weltmeisterschaft gefallen. Durch den 91. Sieg von Lewis Hamilton liegt Bottas 69 Zähler zurück.

Was ist in Runde 19 passiert? Schon kurz zuvor meldete Bottas, dass er Power verliere. Der Mercedes wurde immer langsamer und bog schließlich an die Box ab. Wenig später gab das Team den Verdacht bekannt, dass das MGU-H im Antrieb defekt sei.

"Es war ein Problem mit der Power Unit. Ich habe Power gleich nach dem VSC verloren. Ich hatte einfach keinen Vortrieb. Es wurde nicht mehr besser, obwohl ich alles versucht habe. Nichts hat geholfen", schildert Bottas nach seinem Ausfall im 'ORF'-Interview.

"Das war Pech, was soll ich sagen? Schon während der VSC-Phase habe ich ein wenig Power verloren." In Runde 16 wurde das Virtuelle Safety-Car von Rennleiter Michael Masi eingesetzt, nachdem George Russell mit Kimi Räikkönen in Kurve 1 kollidierte.

Bis zu diesem Punkt führte Bottas den Eifel-Grand-Prix mehrheitlich an. Er konnte eine erste Attacke von Teamkollegen Hamilton am Start abwehren und sich durchsetzen. "Der Start war großartig", berichtet Bottas bei 'Sky'. "Wir hatten ein tolles Duell. Keinesfalls wollte ich es ihm zu einfach machen."

Und: "Ich war froh, dass ich die Führung behalten habe." Allerdings unterlief ihm zwölf Runden später ein Fahrfehler in Kurve 1, den Hamilton ausnutzen und die Spitze übernehmen konnte. "Es regnete ein wenig in Kurve 1, daher kam ich von der Linie ab und verlor die Position."

Kurz darauf ging Bottas zum ersten Reifenwechsel an die Box. "Der Fehler bedeutete, dass ich früher stoppen musste. Die neuen Reifen haben sich gleich sehr gut angefühlt. Ohne Zweifel hätte ich die gute Pace weiterfahren können und vermutlich einen Undercut probieren können."

Der Mercedes-Pilot war trotz des kleinen Fehlers zuversichtlich und lag auf Rang vier, als das Power-Unit-Problem auftrat. "Alles war noch möglich, darauf habe ich mich gefreut. Aber nicht dieses Mal." Der zweite Ausfall in dieser Saison sei "natürlich" ein Rückschlag im WM-Kampf.

Weitere Co-Autoren: Luke Smith. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.