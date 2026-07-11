Vorteil der Werksteams: Der Antrieb ist gleich, das Know-how nicht

Im Laufe der Formel-1-Geschichte brachte der Status als Werksteam stets Vorteile mit sich. Dieser Vorteil gehört naturgemäß Herstellern, die sowohl Chassis als auch Motor selbst entwickeln. Er erstreckte sich aber auch auf Teams mit bevorzugten oder exklusiven Liefervereinbarungen mit einem Motorenpartner.

Es gab jedoch bemerkenswerte Ausnahmen, bei denen Kundenteams WM-Titel gewannen - von McLaren in den vergangenen beiden Saisons bis hin zu Brawns bemerkenswertem Triumph 2009 mit Mercedes-Motoren, die bis zum Vorjahr exklusiv McLaren vorbehalten waren, sowie Red Bulls Titelpartnerschaft mit Renault.

Während der Hybrid-Ära führte die FIA eine technische Vorschrift ein, die Hersteller dazu verpflichtet, Kundenteams mit derselben Motorspezifikation zu beliefern wie das Werksteam, um Gleichbehandlung bei Hardware und potenzieller Leistung sicherzustellen.

In den vergangenen Jahren sorgte diese Regel kaum für Kontroversen. Mit zunehmender Reife der Entwicklung wurden Powerunits im Gesamtbild der Performance nahezu "transparent", und die technische Evolution reduzierte die Unterschiede zwischen den Herstellern auf ein Minimum.

Mit der neuen technischen Ära in der Formel 1 hat sich dieses Bild verändert - nicht nur zwischen verschiedenen Motorenlieferanten, sondern auch in der Beziehung zwischen Herstellern und ihren Kundenteams.

Die gewachsene Rolle der MGU-K hat das Energiemanagement zu einem entscheidenden Leistungsfaktor gemacht, der auf deutlich komplexeren Softwaresystemen basiert als noch in der vergangenen Saison.

Der Rahmen für die Motorenbelieferung hat sich nicht geändert. Jedes Kundenteam hat weiterhin Ingenieure des Herstellers in der eigenen Garage, doch die Verantwortung für die Optimierung der Powerunit liegt beim Team selbst.

Der Lieferant kann technische Fragen beantworten und unterstützen, darf das Kundenteam jedoch nicht in der Leistungsoptimierung so anleiten, wie es innerhalb eines Werksteams selbstverständlich geschieht.

McLaren noch mit Rückstand auf Mercedes

McLaren ist zum klarsten Beispiel dieser neuen Dynamik geworden. Die Performance wird auch durch die Wahl der Getriebeübersetzungen beeinflusst - ein Punkt, den Mercedes stets betont hat und den McLaren nie verheimlicht hat.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die im vergangenen Winter gewählten Übersetzungen auf der damaligen Leistungscharakteristik der verfügbaren Motorspezifikation basierten. Laut Teamchef Andrea Stella steckt jedoch mehr dahinter.

In Silverstone erklärte er, dass das derzeitige Defizit von McLaren gegenüber Mercedes nicht allein dem Auto zugeschrieben werden könne. "Das ist eine Strecke, auf der der Energieeinsatz besonders wichtig ist", so Stella.

"Das Maximum aus der Powerunit herauszuholen ist entscheidend. Wie ich bereits erwähnt habe, scheint es, dass wir noch ein kleines Defizit dabei haben, das maximale Potenzial aus der HPP-Powerunit herauszuholen."

"Wir stehen vor einigen Herausforderungen, und wenn man sich die GPS-Overlays ansieht, wird ziemlich deutlich, dass wir den Dialog mit HPP fortsetzen müssen, weil es so aussieht, als würden wir etwas Performance liegen lassen", erklärt der Teamchef.

Aufmerksamkeit erregte auch ein Mercedes-Qualifying-Detail aus den Telemetriedaten: Sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli nahmen kurz vor der Ziellinie leicht Gas weg. "Das hat uns ein wenig überrascht", gibt Stella zu.

"Wir hatten darüber nicht gesprochen, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob uns so etwas aktuell zur Verfügung steht, da vermutlich zusätzliche Elemente nötig sind, um die Powerunit auf diese Weise zu betreiben."

"Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir sicherstellen müssen, das volle Potenzial dieser Powerunit auszuschöpfen. Es ist ein hervorragendes Stück Technologie mit außergewöhnlicher Leistung. Das gilt sogar für die Details ihrer Nutzung", so Stella.

Silverstone: McLaren ohne die aktuelle Spezifikation

Er bestätigt zudem, dass McLaren aktuell noch auf die neueste Mercedes-Spezifikation wartet. "Wir warten nun darauf, ob wir auf die neueste Spezifikation wechseln können und ob das in irgendeiner Weise zur Leistungssteigerung beiträgt", berichtet er.

"Es sollte eigentlich nur eine Verbesserung der Zuverlässigkeit sein, daher bin ich mir nicht sicher, ob das den Unterschied macht. Aber es gibt definitiv weitere Faktoren, die wir mit HPP besprechen müssen, denn wenn wir uns unsere Geschwindigkeit auf den Geraden ansehen, selbst unter Berücksichtigung der Möglichkeit, mit weniger Luftwiderstand zu fahren, bleiben einige Fragezeichen."

Ein weiterer Aspekt bestätigte dieses Bild am Silverstone-Wochenende. Als die FIA die Liste der neuen Powerunits für die Veranstaltung veröffentlichte, zeigte sich, dass Alpine und der Williams von Carlos Sainz bereits die neueste Mercedes-Version erhalten hatten, während beide McLaren weiterhin mit der vorherigen Spezifikation fuhren.

"Wir hätten gerne den aktuellen Mercedes-Motor", betont Zak Brown. "Wir sind das einzige Team ohne die neueste Powerunit, und natürlich hätten wir sie gerne zur Verfügung gehabt. Ich würde es nicht als Frustration bezeichnen, es ist einfach die Situation."

"Wenn man weiß, dass zusätzliche Performance verfügbar ist, sie aber noch nicht im Auto hat, möchte man sie so schnell wie möglich bekommen", erklärt er. Stella verrät, dass das Thema bereits mit Mercedes High Performance Powertrains besprochen wurde.

"Wir haben mit HPP darüber gesprochen, warum wir die neueste Spezifikation noch nicht erhalten haben", sagt er. "Wir verstehen die Gründe und vertrauen HPP, mit denen wir über Jahre eine hervorragende Beziehung hatten."

"Sie haben eine grundlegende Rolle dabei gespielt, dass McLaren zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat, und das ändert nichts an der Basis unserer Partnerschaft. Sie arbeiten unter Hochdruck daran, vier Teams zu beliefern, und die Umstände haben verhindert, dass sie McLaren die neueste Powerunit liefern konnten."

"Hoffentlich geschieht das vor dem nächsten Event", so Stella. Die neue Generation von Powerunits hat also einen Aspekt wieder in den Fokus gerückt, den viele bereits als irrelevant angesehen hatten.

Die Regeln garantieren weiterhin, dass Kundenteams Zugang zur gleichen Hardware-Spezifikation wie das Werksteam haben, doch sie können nicht das Know-how regeln, das nötig ist, um diese Hardware vollständig auszuschöpfen.

In der modernen Formel 1 wird der Vorteil eines Werksteams nicht mehr allein durch den Zugang zum Motor bestimmt. Zunehmend liegt er im angesammelten Fachwissen aus Entwicklung, Kalibrierung und Management einer immer komplexeren Technologie.

Es ist ein Vorteil, der sich nicht auf dem Prüfstand messen lässt, aber entscheidend werden kann, wenn es darum geht, die letzten Zehntel aus einem Antrieb herauszuholen.