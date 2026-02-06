​​Vorteil Rookies? Kimi Antonelli sieht in der F1-Saison 2026 eine riesige Chance

Ein junges Talent wie Kimi Antonelli hat es in der Königsklasse nicht schwer, doch es gibt Zeiten, in denen Rookies die Chance bekommen, große Schritte nach vorne zu machen. Die Formel 1 führt 2026 umfassende Regeländerungen ein, und der Fahrstil für die neue Fahrzeuggeneration unterscheidet sich grundlegend von allem bisher Gewesenen. Der Mercedes-Pilot wittert deshalb eine Chance für die Rookies.

Antonelli ist zuversichtlich, dass die unerfahrenen Formel-1-Piloten vom großen Regelumbruch 2026 profitieren werden, da eine schnelle Anpassung gefordert ist. Die Königsklasse wird in diesem Jahr ein völlig neues Gesicht zeigen: Änderungen am Chassis und am Motor beenden die vierjährige Ära der Ground-Effect-Autos.

Es wurde bereits viel darüber diskutiert, dass die Fahrer ihren Stil aufgrund der aktiven Aerodynamik und des wichtigeren Energiemanagements anpassen müssen. Einige Stimmen behaupten sogar, die 2026er-Boliden würden allem widersprechen, was die Fahrer im Kartsport gelernt hat.

Doch genau hier könnten die jungen Fahrer, die erst seit dem Vorjahr in der Formel 1 sind, einen Vorteil haben. Sie sind es gewohnt, ständig das Auto zu wechseln, und haben noch keinen festgefahrenen Fahrstil, auf den sie bei Problemen intuitiv zurückgreifen.

Antonelli ist einer von ihnen. Er durchlief die Nachwuchsklassen im Eiltempo und bestritt nie mehr als eine Saison in einer Serie, bevor er mit 18 Jahren sein Grand-Prix-Debüt für Mercedes gab. "Für alle Rookies, die letztes Jahr in die Formel 1 gekommen sind, ist ein neues Auto in diesem Jahr irgendwie gut", sagt der italienische Teenager. "Denn wir sind es gewohnt, jedes Jahr ein anderes Auto zu fahren."

"Wir sind daran gewöhnt, uns so schnell wie möglich an ein neues Fahrzeug anzupassen. Deshalb ist es gut, dass wir dieses Jahr ein neues Auto haben, denn es ist ein Reset für alle", so Antonelli weiter. "Vielleicht hilft es uns, das Auto etwas schneller zu verstehen als andere."

Chance auf Chancengleichheit

Der Mercedes-Pilot glaubt daher, dass sich das Feld angleicht, da alle bei Null anfangen müssen - im Gegensatz zur letzten Saison, wo er vielleicht mit einem Rückstand gegenüber der etablierten Konkurrenz begann. "Das ist eine massive Regeländerung und es setzt alles auf Null, weil jeder das Auto neu lernen muss", fügt Antonelli hinzu.

"Auf dieser Seite ist es besser, denn das vergangene Jahr war das letzte der alten Regeln. Die meisten Fahrer kannten das Auto sehr, sehr gut und haben es über Jahre entwickelt", erklärt er. "Dieses Jahr ist definitiv alles komplett neu. Auf der Fahrerseite ist das eine große Chance, denn wer es am besten und frühesten versteht, kann wirklich den Unterschied ausmachen."

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Routiniers automatisch Probleme haben und von den Youngstern geschlagen werden. Unerfahrenheit kam Antonelli in der vergangenen Saison teuer zu stehen. Zwar glänzte er gelegentlich mit drei Podestplätzen und einer Sprint-Pole in Miami, doch er leistete sich auch viele unnötige Unfälle im Freien Training und kämpfte zeitweise mit dem Druck, der auf einem hoch bewerteten Rookie lastet - sein Heimrennen in Imola diente hierfür als Beispiel.

Respekt vor der Erfahrung der "Alten"

"Die anderen Fahrer sind nicht dumm und sie sind ziemlich gut", räumt der mittlerweile 19-Jährige ein. "Ich denke, sie werden es auch sehr schnell herausfinden. Erfahrung zählt immer noch. Wie man das Jahr und jedes Wochenende angeht - da hilft Erfahrung."

"Natürlich habe ich ein Jahr in der Formel 1 hinter mir und viel gelernt, aber dieses Jahr werde ich sicher manches anders angehen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch einiges lernen muss."

"Bei der Erfahrung wird es also noch einen kleinen Unterschied geben", so Antonelli abschließend. "Aber auf der fahrerischen Seite denke ich, dass wir jetzt alle auf dem gleichen Niveau sind, da wir das neue Auto haben. Das wird eine sehr große Chance sein."