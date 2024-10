Vowles bleibt dabei: Sainz/Albon 2025 die beste Formel-1-Fahrerpaarung

Geht es nach Williams-Teamchef James Vowles, dann hat sein Rennstall ab 2025 die beste Fahrerpaarung in der Formel 1. "Ich denke, ich habe die besten Fahrer im Grid", sagte er bereits im Sommer, unmittelbar nach der Verpflichtung von Carlos Sainz.

Eine durchaus interessante Aussage, denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Paarung aus Sainz und Alexander Albon seiner Meinung nach zum Beispiel besser als die Paarung von Ferrari im kommenden Jahr (Lewis Hamilton und Charles Leclerc) ist.

Genau auf diesen Umstand wird Vowles in der aktuellen Ausgabe von Beyond The Grid angesprochen - und stellt klar, dass er trotzdem zu seiner Meinung stehe. "Beide performen auf einem sehr hohen Level", sagt er über Sainz und Albon.

Als Beleg dafür verweist er auf die bisherigen Teamkollegen, mit denen es der Spanier in seiner Karriere zu tun hatte. "Es ist nicht so, dass er in seiner Karriere nicht gefordert worden wäre. Er wurde immer wieder gefordert und hat sich durchgesetzt", betont Vowles.

So habe sich Sainz in seinem ersten Formel-1-Jahr 2015 bei Toro Rosso "bemerkenswert" gegen Max Verstappen geschlagen, der damals ebenfalls seine erste Saison in der Königsklasse fuhr. Die nackten Zahlen bestätigen diese Aussage jedoch nicht ganz.

Wie Sainz gegen Verstappen und Co. abgeschnitten hat

So gewann Verstappen das interne Duell mit 49:18 WM-Punkten klar für sich und wurde 2016 schließlich zu Red Bull befördert, während Sainz den Aufstieg bei den Bullen nie schaffte und sich 2017 zunächst Renault und 2019 dann McLaren anschloss.

Dort verweist Vowles erneut auf eine starke Bilanz gegen Lando Norris, und dieses Mal geben ihm auch die Zahlen recht. So beendete Sainz die Jahre 2019 und 2020 in der WM jeweils vor Norris, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass dieser damals seine ersten beiden Formel-1-Saisons fuhr.

2021 folgte der nächste Wechsel zu Ferrari, und dort sei er erneut "erfolgreich" gegen Charles Leclerc angetreten, so Vowles. Doch auch hier sprechen die Zahlen eher gegen Sainz, der die Saison 2021 in der WM zwar noch überraschend zwei Plätze vor Leclerc beendete.

Seit 2022 hatte der Monegasse die Nase in der WM aber zweimal in Folge vorne, und auch 2024 liegt er sechs Rennen vor Schluss erneut zwei Plätze vor dem Spanier. Trotzdem betont Vowles, dass Sainz in all den Jahren nie weit weg von Leclerc gewesen sei.

Außerdem beziehe sich seine Aussage auch darauf, wie sich die Fahrer "außerhalb des Autos" verhalten, erklärt er und verrät über Sainz: "Er treibt das Team voran. Er will jede Minute seiner Zeit nutzen, um dieses Team immer erfolgreicher zu machen."

"Das ist eine Kombination, die nicht unbedingt im gesamten Fahrerfeld verfügbar ist", betont er und verrät, dass es sich bei Albon ganz ähnlich verhalte. Seiner These, 2025 die beste Fahrerpaarung in der Formel 1 zu haben, dürfte trotzdem nicht jeder zustimmen.