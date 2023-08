Vowles froh über geschlossene Lücken: "Bin kein guter Ingenieur, aber ..."

Williams-Teamchef James Vowles konnte eine wichtige Lücke in seinem Team schließen: Seit dem Abgang von Francois-Xavier Demaison besitzt der Rennstall nämlich keinen Technikchef, doch ab dem 1. November wird sich Alpines Chassisleiter Pat Fry dem Team anschließen und genau diese Rolle ausfüllen.

Damit hat Vowles die nächste wichtige Planstelle bei Williams geschlossen, was seine Arbeit ziemlich erleichtert. "Wir gehen auf Krücken und versuchen, zehn Dinge zu tun, und es ist immer besser, wenn man sich auf eines konzentriert", sagt Vowles.

Er ist froh, wenn sich seine Baustellen so langsam abbauen und er sich auf das konzentrieren kann, was er am besten kann und wofür er bei Williams da ist: "Ich bin hier kein starker Ingenieur, da gibt es deutlich bessere als mich. Ich bin jedoch jemand, der eine Vision davon hat, wohin wir gelangen wollen, und die Menschen auf diesem Weg dorthin führt", sagt er.

"Je mehr Führungspersönlichkeiten wir haben, desto mehr können sie die ihnen unterstellten Leutnants einsetzen, die dann ihrerseits Leutnants einsetzen werden. Und das ist es, was im Moment fehlt."

Im Moment habe Williams nur ein kleines Führungsteam, das seine Ideen vorbringt. "Aber je mehr Leute man einsetzt, je mehr man ausbildet und je mehr Ideen man hat, desto mehr Leutnants hat man, denen man vertraut, und das führt zu einer fast exponentiellen Verbesserung", so Vowles.

Den Begriff "Leutnant" benutzt der Engländer dabei absichtlich: "nicht, weil wir mit dem Militär in Verbindung stehen, sondern weil ich es einfach mag", erklärt Vowles. "Es ist einfach jemand, auf den man sich verlässt und bei dem man die Augen schließen kann, wenn er etwas tut." Doch so eine Struktur existiert bei Williams aktuell nicht.

"Aktuell ist der Fall, dass ich zehn Minuten damit verbringe, was wir in den nächsten Rennen technisch tun werden, zehn Minuten damit, was wir strategisch im Rennen tun werden, zehn Minuten damit, wie wir in drei Jahren Geld ausgeben werden und zehn Minuten mit der Formel-1-Kommission", sagt er.

"Und je mehr ich mich auf die Bereiche konzentrieren kann, in denen ich meiner Meinung nach stärker bin, also auf die Strategie für die nächsten fünf Jahre, wie wir die Schachfiguren in eine starke Pace umwandeln, desto stärker wird Williams werden, denke ich", so Vowles.

Und in der Hinsicht ist ihm mit Pat Fry schon eine Menge geholfen - allein fachlich: "Pat hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr mit den technischen Details beschäftigt als ich. Das ist sein Brot und Butter", sagt er. "Wir erhalten damit Input an neuen Ideen und neuen Konzepten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.