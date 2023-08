Vowles: Fünfjahrespläne in der Formel 1 "bemerkenswert bedeutungslos"

Williams-Teamchef James Vowles ist der Meinung, dass die Festlegung langfristiger Ziele in der Formel 1 "bemerkenswert bedeutungslos" ist. Er zieht es vor, sich auf die wichtigsten Wege zu konzentrieren, um den Fortschritt des Teams voranzutreiben - ohne zeitliche Angaben.

Der frühere Mercedes-Mann Vowles übernahm Anfang dieses Jahres die Leitung von Williams, nachdem er von Eigentümer Dorilton Capital beauftragt worden war, das traditionsreiche Team aus Grove komplett umzukrempeln.

Er fand ein Team vor, das bis zur Übernahme durch Dorilton im Jahr 2020 auf das kurzfristige Überleben ausgerichtet war und in Bezug auf seine Infrastruktur stark hinter der Konkurrenz zurücklag.

Williams' Konkurrenten Alpine hatte sich auf einen Fünfjahres- beziehungsweise später einen 100-Rennen-Plan festgelegt, um wieder an die Spitze zu kommen, was sich für das Renault-Management letztlich als nicht ehrgeizig genug erwies und dazu führte, dass Teamchef Otmar Szafnauer im Sommer nach nur 18 Monaten entlassen wurde.

Doch Vowles hält solche langfristigen Ziele für "sinnlos", weil es zu viele unbekannte Faktoren gibt, die den langfristigen Erfolg eines Teams beeinflussen.

"Als ich interviewt wurde, um hierher zu kommen, habe ich ihnen eine sehr klare Vorstellung davon gegeben, wie lange es dauern würde, und es ist eine lange Zeit", sagt Vowles in einem Interview mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com innerhalb des Motorsport Networks.

"Das hat sich nicht geändert. Dasselbe gilt für Pat [Fry], als er zu uns kam. Pat hat mir sehr deutlich gesagt: 'Das wird eine Weile dauern.' Ich habe gesagt: 'Ich weiß es, und der Vorstand weiß es auch.' Man muss also vernünftige Dinge präsentieren."

Aber: "Wenn man mehr als drei Jahre in die Zukunft blickt, dann ist das eine Frage des Unbekannten. Bei fünf Jahren auf jeden Fall, bei zehn Jahren zu 100 Prozent. Sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, dass wir in fünf Jahren Dritter sein werden, ist ehrlich gesagt nicht die richtige Richtung, weil es eine bemerkenswert bedeutungslose Sache ist."

Stattdessen präsentierte Vowles Dorilton einen Stufenplan, mit dem die Hauptschwächen von Williams angegangen werden sollen, wie die Verbesserung der alternden Infrastruktur und die Stärkung der technischen Struktur.

Ein wichtiger Schritt, den Vowles bereits vollzogen hat, ist die Abwerbung von Fry von Alpine. Der erfahrene Ingenieur wird seinen Dienst bei Williams noch in diesem Jahr antreten.

Ein weiteres wichtiges Ziel war die Verbesserung des diesjährigen Fahrzeugs, das in Kanada eingeführt wurde und offenbar einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht hat, denn Williams geht als Siebter in die zweite Saisonhälfte.

"Was wichtiger ist, ist zu zeigen, dass man Strukturen und Systeme hat, die einen mit der Zeit dorthin führen", erklärte Vowles. "Was man mehr präsentieren kann, ist, wie ich denke, dass wir uns auf diesen Weg bringen können und was die wichtigsten Meilensteine sind, die wir auf dieser Reise anstreben."

"Einer der Meilensteine in diesem Jahr war der Nachweis, dass wir nachweislich Leistung ans Auto bringen und es effektiv nutzen können. Einer der Meilensteine für das nächste Jahr ist, dass wir über den Winter nachweislich auf diesem Paket aufbauen."

"Wir werden im Hintergrund noch etwa 100 andere Dinge tun. So kann man sich in der Startaufstellung nach vorn arbeiten. Ich habe dabei sehr genau darauf geachtet, dass alles, was wir zeigen und versprechen, mit der kontrollierten Realität übereinstimmt."

"Und wenn es anfängt, davon abzuweichen, muss man es wieder auf den Punkt bringen: 'Hier sind wir, und hier müssen wir weitermachen.' Und das geschah von Anfang an."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.