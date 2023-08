Vowles kämpft für neue Williams-Kultur: Angst vor Jobverlust als Hemmschuh

Lange Zeit ging es bei Williams ums nackte Überleben. Dadurch hatten auch die Mitarbeiter des Teams immer wieder Angst um ihre Jobs, doch um den Rennstall wieder voranzubringen, will Teamchef James Vowles seinem Team diese Mentalität austreiben und eine neue Vision mit auf den Weg geben.

Denn das hat er bei seinem alten Team Mercedes mitbekommen. Dort hatte Motorsportchef Toto Wolff die "No Blame Culture" ausgerufen, wo bei Fehlern nicht mit dem Finger auf andere gezeigt wurde und niemand Angst um seinen Job haben musste. Der Erfolg mit acht Konstrukteurstiteln in Folge gibt ihm Recht.

2023 verschlug es Vowles als Teamchef zu Williams, wo naturgemäß eine ganz andere Kultur herrscht, wenn man jahrelang am Ende des Feldes gefahren ist und immer zu kämpfen hatte, dass das Geld nicht ausgeht.

"Es wird also eine Kultur geschaffen, denn im Falle des Scheiterns ist es normalerweise die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren", sagt er. "Bei Williams hatten sie für viele, viele Jahre Angst um ihre Jobs."

Doch was dem Engländer wichtig war, war, seinen Mitarbeitern ein anderes Signal auszusenden. Und das lautet: "Wir sind in einer starken Position und werden uns von da neu aufbauen."

"Man muss Leuten die Zuversicht geben, dass eine Struktur dahinter steht. Sie sollten aufhören, darüber nachzudenken, was in ein oder zwei Wochen ist, denn das war die Kultur, als ich hierher kam", so Vowles. "Sie sollten anfangen, ein, zwei, fünf Jahre nach vorne zu blicken."

"Und wenn man den Menschen diesen Eindruck vermittelt, erkennen sie, dass ein ganzer Weg vor ihnen liegt, und sie müssen aufhören, sich um das Feuer vor ihnen zu sorgen, und sich mehr Gedanken darüber machen, wie wir gemeinsam vorankommen", betont er.

Denn Vowles ist von einer bestimmten Devise fest überzeugt: "Ich glaube, dass die Kultur die Strategie zum Frühstück verspeist."

"Die Strategie ist egal. Das reicht vielleicht von einer Woche bis zu einem Jahr, wenn du Glück hast, aber die Kultur ist der Antrieb dahinter. Und das verändert das Unternehmen", so Vowles. "Und das muss auch das Führungsteam verinnerlichen. Und das tut es."

Denn er weiß auch, dass die Führungsebene das vorleben muss, was sie vom Team selbst erwartet: "Es ist egal, was ich sage, das ändert nichts an der Kultur. Was zählt, ist, dass ich alle Verhaltensweisen, die ich von meinem Team erwarte, umsetzen muss", sagt er. "Und dann ist es ihre Entscheidung, wie die Kultur aussieht. Sie schaffen sich ihre eigene Kultur."

