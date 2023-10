Vowles relativiert Albon-Kritik: Formel-1-Strafensystem grundsätzlich fair

Williams-Pilot Alexander Albon kritisierte zuletzt das Strafensystem der Formel 1. Hintergrund: Fahrer in schnelleren Autos könnten sich aktuell in vielen Fällen eine Strafe leisten, ohne dass diese eine Auswirkung auf ihr Ergebnis im Rennen habe.

Albon spricht dabei aus Erfahrung, denn in Singapur wurde er von Sergio Perez abgeräumt und so um Punkte gebracht. Der Mexikaner bekam eine Fünf-Sekunden-Strafe für den Vorfall, auf seinen achten Platz hatte diese am Rennende aber keinen Einfluss.

"Ich glaube, wir sind alle frustriert über das, was in Singapur passiert ist", erklärt Williams-Teamchef James Vowles. Man stecke in der Weltmeisterschaft in einem engen Kampf, "und unter diesen Umständen ein paar Punkte zu verlieren, ist frustrierend."

Die Kritik von Albon teilt er trotzdem nicht, denn: "Die Strafen wurden jedoch sehr fair angewandt", betont er und erklärt, dass eine Fünf-Sekunden-Strafe in so einem Fall "ziemlich vernünftig" sei. "Wenn man ein viel schnelleres Auto hat, machen fünf Sekunden natürlich nichts aus."

"Aber ich bin mehr dafür, die Strafen konstant zu halten", betont Vowles. Heißt: Im Zweifelsfall solle man es lieber in Kauf nehmen, dass eine Strafe mal keine Auswirkung habe, bevor man anfange, unterschiedliche Strafen für ähnliche Vorfälle zu vergeben.

Auf Albons Kritik, "dass die Fahrer nichts [aus Unfällen] lernen, weil die Strafen nicht hart genug sind", erwidert Vowles, "dass es einige Fahrer gibt, die vielleicht anders fahren als andere." Doch diese Fahrer würden sich meistens auch selbst schaden.

"Ich denke, es ist im Moment ziemlich ausgewogen", stellt der Williams-Teamchef klar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.