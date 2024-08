Vowles selbstbewusst: "Das ist nicht mehr das alte Williams!"

Seit dem Kauf des Williams-Formel-1-Teams durch Dorilton Capital im Jahr 2020 wird in Grove mächtig aufgerüstet. Nicht nur wird die veraltete Infrastruktur nach und nach überholt, denn auch immer mehr Personal wechselt zum Traditionsteam, womit nicht nur die sagenhafte Fahrerverpflichtung von Carlos Sainz gemeint ist.

Kürzlich gab Williams bekannt, dass man nicht weniger als 26 leitende Mitarbeiter von Red Bull, Mercedes, Ferrari und Alpine rekrutiert hat, und Teamchef James Vowles verrät, dass er seit seiner Amtsübernahme über 250 Mitarbeiter angeworben hat.

"Ich wusste nicht, wo ich die Grenze ziehen sollte, denn wenn ich die [Ankündigung] eine Woche später gemacht hätte, wären es schon 30 gewesen", sagt der Brite über die Neuzugänge aus Topteams. "Wir haben in den letzten 17 Monaten fast 250 neue Mitarbeiter eingestellt. Dabei handelt es sich um wichtige leitende Mitarbeiter aus anderen Formel-1-Teams, die vom ersten Moment an einen direkten Einfluss haben werden."

"Von den anderen 26 Neueinstellungen entfallen, glaube ich, 11 auf den Bereich Aerodynamik, wo wir vorher etwa 50 Leute oder so hatten. Wenn man das um eine weitere Ebene aufstockt, bekommt man eine Vorstellung davon, wie viel Wachstum wir dadurch haben."

"Als ich zum Team kam, waren wir etwa 700 Leute. Die Lackierung des Autos in Silverstone [auf der die Namen aller Williams-Mitglieder die britische Flagge bildeten] trug 1005 Namen. Das ist Williams heute, und das ist beim besten Willen nicht das Ende unserer Reise. So etwas erreicht man nicht zufällig, sondern weil die Leute an das glauben, was man tut. Die Leute sehen, dass Williams nicht mehr einfach nur so dabei ist."

Vowles: "Haben die besten Fahrer im Feld"

Die Ambition des Rennstalls zeigt sich auch in der Verpflichtung von Star-Pilot Carlos Sainz von Ferrari, der sich in einem mehrjährigen Vertrag an das Team gebunden hat. Vor einigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass ein solcher Topfahrer nach Grove gelotst werden kann. Williams hat sich gegen die Konkurrenz von Alpine und Audi jedoch durchgesetzt.

"Es ist viele Jahre her, dass wir als Williams eine solche Ausgangslage hatten. Das ist eine Chance für uns, ein Sprungbrett in die Zukunft. Und es ist auch eine klare Botschaft nach außen: Das ist nicht mehr das alte Williams. Wir wollen wieder nach vorne, und unser Fahrerduo unterstreicht das."