Vowles: Williams-Infrastruktur zum Teil seit "20 Jahren veraltet"

Williams-Teamchef James Vowles hat enthüllt, dass einige der Einrichtungen seines Formel-1-Teams seit "20 Jahren veraltet" sind, während er eine vollständige Erneuerung des leistungsschwachen Teams in Angriff nimmt. Vor der Saison 2023 wechselte Vowles vom Mercedes-Team, mit dem er acht Weltmeisterschaften in Folge gewann, zu einer Mannschaft, die in vier der letzten fünf Saisons den letzten Platz belegte.

Und obwohl Vowles die Größe der Aufgabe erkannt hat, die vor ihm liegt, weist er auf mehrere Bereiche hin, in denen die Einrichtungen von Williams weit von dem entfernt sind, was nötig ist, um an der Spitze des Feldes mitzuhalten.

Nach jahrelanger Unterinvestition waren die Einrichtungen von Williams im Vergleich zur Mannschaft in Brackley immer blass, aber Vowles fand heraus, dass einige Elemente weit von dem entfernt sind, was man braucht, um an der Spitze mitzuhalten.

Vowles: Jahrelange Unterinvestitionen haben Spuren hinterlassen

Auf die Frage, was den Unterschied zwischen Williams und einem Spitzenteam wie Mercedes ausmache, sagt er: "Ich denke, alles. Es gibt nicht viele, aber einige Elemente in der Organisation, die auf einem ähnlichen Niveau wie Mercedes sind. Es gibt einige Elemente, die 20 Jahre veraltet sind, was Sinn macht, wenn man sich die Geschichte dieses Teams ansieht."

"Die Investitionen waren etwa 20 Jahre lang gleich null, dann kam eine Investmentfirma ins Spiel. Im Grunde genommen sind wir in einer Situation, in der viele Einrichtungen fast auf dem Stand von vor 20 Jahren erhalten wurden. Wir liegen zum Teil hinter dem zurück, was ich kannte, als ich vor 20 Jahren in einem anderen Team in den Sport einstieg."

Laut Vowles muss sich aber nicht nur die Ausrüstung des Grove-Teams weiterentwickeln, sondern auch das Personal, wenn man den höchsten Ansprüchen gerecht werden will: "Wenn man eine Gruppe von Leuten nimmt und sie versteckt, und eine andere Gruppe von Leuten sie versteckt, entwickeln sie sich zu unterschiedlichen Stufen", erklärt er.

Vowles: Zum Glück zieht das Team mit

"Und genau das ist passiert: Die Vorstellung davon, was Exzellenz ist, unterscheidet sich völlig von dem, was sie heute wirklich ist, und man muss die Dinge vorantreiben. Intern wurde ein großer Teil der Arbeit, die ich von ihnen verlange, damit verglichen, dass wir drei Jahre Entwicklung in sechs Monaten machen sollten. Ja, aber das ist der Standard. Tatsächlich ist der Standard höher als das."

"Ich denke, dass wir einen Mittelweg finden müssen. Man muss den Menschen den Weg zeigen, sie auf den Weg führen und sicherstellen, dass man sie unterstützt und ihnen die Ausrüstung zur Verfügung stellt, die es ihnen ermöglicht, das Gleiche zu tun. Die andere Sache mit den Leuten ist, dass man bei Mercedes ganz klar jeden, den man wollte, mit einem Telefonanruf gewinnen konnte."

Laut Dave Robson hat Vowles' neue Perspektive und seine Erfahrung bei Mercedes dem Team gezeigt, dass es "mehr zu tun gibt, als wir dachten. Seine Erfahrung, wie der Stand der Technik wirklich aussieht, war sehr aufschlussreich". Zum Glück für Vowles scheint sein neues Team seine Herangehensweise zu akzeptieren, anstatt den überfälligen Weckruf zu ignorieren.

"Wenn die Organisation mich abgelehnt hätte, hätten wir ein Problem gehabt", sagt er. "Aber das hat sie nicht, sie hat genau das Gegenteil getan. Diese Organisation weiß, dass wir uns ändern müssen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Dass wir uns weiterentwickeln müssen, um Erfolg zu haben, und jeder ist bereit, das zu tun."

Williams hofft auf Aufweichung der Budgetobergrenze

Wenn Williams seine alternden Anlagen in Angriff nehmen will, wird man Hilfe von der Formel 1 und der FIA brauchen, damit die Teams mehr Mittel in die Infrastruktur investieren können, die nicht durch die Kostendeckelung gedeckt sind.

Gegenwärtig haben die Teams einen Investitionsfreibetrag von 36 Millionen Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren, was nicht ausreicht, um große Ausgaben zu decken, es sei denn, die Teams beantragen eine spezielle Ausnahmeregelung, die Aston Martin für seinen neuen Windkanal in Anspruch nahm.

Vowles findet dabei in Otmar Szafnauer von Alpine einen Verbündeten, der die Formel 1 davor warnt, den Vorteil der Top-Teams "einzubetonieren", indem man den Freibetrag unangetastet lässt.

"Die Formel 1 und die FIA haben uns sehr unterstützt, denn ich habe ihnen schon in der ersten Woche, in der ich hier war, gezeigt: 'Das hatte ich bei Mercedes, das habe ich bei Williams. Es gibt keine Chance, dass wir damit konkurrieren können.'"

"Und ich denke, dass wir jetzt so weit sind, dass bis Juli der Vertrag unterschrieben sein wird und Teams wie wir in der Lage sein werden, zu investieren, um wieder aufzuholen", hofft Vowles.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.