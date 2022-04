"Wäre geehrt": Wird Lewis Hamilton Ehrenbürger von Brasilien?

Audio-Player laden

Wird Lewis Hamilton bald von Brasilien mit einer Ehrenbürgerschaft bedacht? Entsprechende Pläne gibt es derzeit im Unterhaus des brasilianischen Parlaments, zur Abstimmung stand der Vorschlag aber noch nicht. "Ich wäre geehrt", meldete sich Hamilton zuletzt auf Twitter, als er von den Plänen erfuhr.

Denn Hamilton, dessen großes Vorbild Ayrton Senna aus Brasilien stammt, ist ein großer Fan des Landes und wäre gerne öfter dort, wie er zuletzt in einer Rede beim VTEX-Day, einem Event für digitalen Wandel, verriet.

"Ich möchte mehr Zeit hier in Brasilien verbringen. Es ist so eine wunderschöne Kultur. Ich war nur in Rio und Sao Paulo, aber ich möchte auch mal zu Weihnachten oder Neujahr hier sein", sagt er laut der Nachrichtenagentur 'Reuters'.

Seine Freunde wie der Fußballspieler Neymar oder Surfer Gabriel Medina würden ihn jedes Jahr einladen, "aber ich hatte nie die Chance. Ich warte noch auf meinen brasilianischen Pass", so der Brite mit einem Lachen.

Womöglich könnte Hamilton bald einen Pass als Ehrenbürger bekommen. Diese Idee wurde vom Abgeordneten Andre Figueiredo aufgebracht, nachdem Hamilton den Großen Preis von Brasilien im Vorjahr gewann und die Flagge auf dem Podium präsentierte. Das brachte dem Mercedes-Piloten auch die große Gunst der Fans ein.

In seiner Heimat Großbritannien wurde Lewis Hamilton im vergangenen Jahr zum Ritter geschlagen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.