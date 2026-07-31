Wann Kimi Antonelli wirklich von seinem Formel-1-Einstieg erfuhr

Am 31. August 2024 wurde Kimi Antonelli offiziell als Mercedes-Fahrer für die Formel-1-Saison 2025 bestätigt. Antonelli wusste jedoch schon viel länger von seinem bevorstehenden Aufstieg in die Motorsport-"Königsklasse". Wie lange, das verriet der aktuelle WM-Spitzenreiter nun in einem Video von Mercedes-Sponsor SAP: Es war Anfang Januar 2024 - und noch bevor Lewis Hamilton seinen Wechsel zu Ferrari verkündete.

Er habe in den ersten Januar-Tagen ein Formel-3-Auto in Silverstone getestet, um sich auf seine Formel-2-Saison vorzubereiten, erklärte Antonelli. "Am Ende des Tages rief mich Toto in sein Büro. Schon das hat mich verwundert, weil so etwas normalerweise nicht passiert."

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sei bei diesem Treffen "sofort zur Sache" gekommen. "Er sagte: 'Lewis geht zu Ferrari, und wir denken darüber nach, dich nächstes Jahr ins Auto zu setzen.' Da sind mir buchstäblich die Augen aufgegangen", sagte Antonelli.

Im ersten Moment habe er es nicht glauben können. "Ich hatte ja noch nicht einmal meine erste Formel-2-Saison begonnen. Ich musste noch so viel beweisen, um mir dieses Cockpit überhaupt erst zu verdienen. Und Toto sprach schon darüber!"

"Dann fragte er mich: 'Falls sich die Gelegenheit ergibt - wärst du bereit?' Ich antwortete: 'Ja, ich muss bereit sein!' Das Team hat mich anschließend mit Formel-1-Tests gezielt darauf vorbereitet."

Wann Antonelli den Formel-1-Aufstieg realisierte

Doch obwohl Antonelli wusste, dass es dazu kommen würde, hat ihn die offizielle Bestätigung im Sommer 2024 noch einmal sehr beschäftigt: "Ich musste erst einmal begreifen, was da gerade passiert war. Ich weiß noch, wie ich auf der Terrasse in einer Liege lag und einfach nur in den Himmel starrte, weil ich versuchte, all das zu verarbeiten."

Und es blieb anspruchsvoll für Antonelli: Seine Debütsaison in der Formel 1 verlief 2025 nicht immer nach Wunsch. Zwar erwischte Antonelli einen "guten Saisonstart", doch die anschließenden Europa-Rennen gestalteten sich aus seiner Sicht "schwierig". Er habe "wirklich große Probleme" gehabt - und sammelte nur 48 Punkte in den ersten neun Rennen.

Antonelli gelang im zehnten Rennen in Kanada mit Platz drei der erste Podestplatz und damit so etwas wie ein Befreiungsschlag, doch an den folgenden sechs Rennwochenenden holte er insgesamt nur drei weitere Punkte - Teamkollege George Russell erzielte dagegen vier Top-5-Platzierungen, darunter ein weiteres Podium.

Wie sehr Antonelli unter den ausbleibenden Erfolgen litt

Antonelli litt unter seiner Negativserie. "Ich hatte das Gefühl, all die Menschen zu enttäuschen, die an mich geglaubt hatten - allen voran Toto, denn er hatte die Entscheidung getroffen. In dieser Phase ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe zugelassen, dass mich der Druck regelrecht zerstört."

Erst eine interne Teambesprechung nach Abschluss der Europa-Saison habe die Wende gebracht. "Das hat mir geholfen, einen Neustart zu machen", sagte Antonelli. "Ich habe Schritt für Schritt wieder zu meiner Form gefunden und anschließend eine gute zweite Saisonhälfte erlebt." Ab Baku erzielte er zwei Podestplätze sowie drei weitere Top-5-Positionen.

Was Antonelli stärker gemacht hat

Rückblickend habe er jedoch vor allem von den schwierigen Momenten profitiert, erklärte Antonelli: "Ich habe viel über mich selbst gelernt - nicht nur als Fahrer, sondern auch als Mensch. In der Europa-Saison hatte ich vieles gemacht, was mir überhaupt nicht geholfen hat. Jetzt weiß ich besser, was mir hilft, wieder den richtigen Fokus und die richtige mentale Einstellung zu finden."

Trotz dieser für ihn positiven Entwicklung war Antonelli am Ende seiner ersten Formel-1-Saison "komplett ausgelaugt", weil von allen Seiten so viel Neues auf ihn eingeprasselt war. "Die Lernkurve war enorm", sagte Antonelli. "Es fühlte sich an, als hätte ich drei Jahre auf einmal absolviert. Das war körperlich und mental überwältigend."