Wann sind die Formel-1-Teams zum letzten Mal doppelt in Q1 raus?

Könnt ihr euch eigentlich an das letzte Mal erinnern, als Mercedes mit beiden Autos in Q1 ausgeschieden war? Nein? Ich nämlich auch nicht. Das dürfte allerdings daran liegen, dass den Silberpfeilen dieses Missgeschick noch nicht passiert ist, seit sie 2010 als Werksteam zurück in die Formel 1 gekommen sind.

2008 war es damals in Fuji ausgerechnet beim Heimspiel von "Erzfeind" Toyota, als Vorgängerrennstall Honda schon mit beiden Autos vorzeitig die Segel streichen musste.

Aber keine Sorge: So langweilig wird es nicht bei jedem Team, wenn wir in unserer neuen Fotostrecke mal der Frage auf die Spur gehen, wann die einzelnen aktuellen Formel-1-Teams eigentlich zum letzten Mal doppelt in Q1 ausgeschieden sind.

Natürlich gibt es die klaren Fälle wie Cadillac, wo, glaube ich, keiner groß rumraten muss, wann es der Neueinsteiger zum letzten Mal nicht in Q2 geschafft hat.

Aber auch die Topteams von Ferrari, Red Bull oder McLaren hat es in den vergangenen Jahren schon einmal erwischt. Und bei einem von diesen drei Teams ist das letzte Mal noch gar nicht so lange her.

Wer sich noch daran erinnern kann: Erst im vergangenen Jahr in Brasilien war Red Bull an der ersten Hürde gescheitert. Yuki Tsunoda war zu der Zeit ohnehin ein regulärer Stammgast im Club der Q1-Ausscheider, und auch Max Verstappen hatte es erwischt: Er klagte über fehlenden Grip und flog als 16. raus.

Bekanntlich fuhr er einen Tag später von der Boxengasse aus aber trotzdem noch auf das Podium.

Übrigens: Red Bulls letztes Doppel-Q1-Aus davor war in der Saison 2006 - und damit länger her als bei jedem anderen Team in der Formel 1. Damals hießen die Fahrer noch David Coulthard und Robert Doornbos ...

Wann Ferrari & Co. das letzte Mal komplett ins Klo griffen, das könnt ihr in der Fotostrecke sehen.