Wann starten die Formel 1 und andere Rennserien in die Saison 2024?

Die Formel 1 befindet sich wie alle anderen großen Rennserien derzeit in der Winterpause, doch der Startschuss für das Motorsportjahr 2024 steht unmittelbar bevor. Bereits im Januar starten mit der Formel E und der WRC zwei Weltmeisterschaften.

Auch die IMSA und der NASCAR-Cup in den USA starten noch vor der Formel 1, während die ersten Rennen der DTM noch eine Weile auf sich warten lassen. Der Saisonstart der wichtigsten Rennserien im Überblick.

Formel 1

Nächstes Rennen: Grand Prix von Bahrain: 29. Februar bis 2. März 2024

So früh wie seit 1992 nicht mehr (Grand Prix von Südafrika am 1. März) startet die Formel 1 in die mit 24 Rennen längste Saison ihrer Geschichte. Zuvor finden vom 21. bis 23. Februar die offiziellen Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit in Sachir statt.

Titelverteidiger Max Verstappen wird auch 2024 der Fahrer sein, den es zu schlagen gilt. Der Red-Bull-Pilot hat in diesem Jahr die Chance, als fünfter Fahrer in der Geschichte der Formel 1 nach Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton vier WM-Titel in Folge zu gewinnen.

MotoGP/Moto2/Moto3

Nächste Rennen: Grand Prix von Katar: 8. bis 10. März 2024

Eine Woche nach der Formel 1 starten auch die MotoGP sowie die Moto2 und Moto3 in die Saison 2024. Schauplatz des ersten Rennens ist der Lusail International Circuit in Katar. Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat nach zwei Meisterschaften in Folge die Chance auf einen Titel-Hattrick.

MotoGP-Ass Marc Marquez geht künftig für Ducati an den Start Foto: Motorsport Images

Doch die Konkurrenz dürfte es ihm wie im Vorjahr nicht leicht machen. Eine der spannendsten Fragen: Kann der sechsmalige MotoGP-Champion Marc Marquez nach seinem Wechsel vom Honda-Werksteam zum Ducati-Kundenteam Gresini zu alter Stärke zurückfinden?

Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK)

Nächste Rennen: Phillip Island: 23. bis 25. Februar 2024

Die Superbike-Weltmeisterschaft startet Ende Februar in "Down Under" in die neue Saison. Die Rennstrecke von Phillip Island auf der gleichnamigen Insel vor der Küste Melbournes ist erneut Schauplatz für den Saisonauftakt. Titelverteidiger ist Ducati-Pilot Alvaro Bautista.

Nach neun Jahren und sechs WM-Titeln hat Jonathan Rea Kawasaki verlassen und geht künftig für Yamaha an den Start. Das BMW-Werksteam verstärkte sich mit Toprak Razgatlioglu, dem Weltmeister von 2021. Einziger deutscher Fahrer im Starterfeld ist Philipp Öttl, auch der Schweizer Dominique Aegerter ist erneut mit von der Partie.

Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC)

Nächstes Rennen: 1.812 Kilometer von Katar: 29. Februar bis 2. März 2024

Am gleichen Wochenende wie die Formel 1 startet auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in die neue Saison. Katar ist erstmals Schauplatz eines WEC-Rennens. Die Renndistanz beträgt 1.821 Kilometer bei einer maximalen Renndauer von zehn Stunden.

Nach fünf Titelgewinnen in Folge geht Toyota auch 2024 als Favorit in die Saison, allerdings gibt es mit BMW, Lamborghini und Alpine drei neue Konkurrenten in der Hypercar-Klasse. Für die Franzosen greift unter anderem Mick Schumacher ins Lenkrad. Auch Jenson Button, der Formel-1-Weltmeister von 2009, wechselt in die WEC und startet für das Porsche-Team Jota.

DTM

Nächste Rennen: Oschersleben: 26. bis 28. April 2024

Später als viele internationale Rennserien startet die DTM in die Saison. Der Auftakt findet am letzten April-Wochenende auf der Rennstrecke von Oschersleben in der Magdeburger Börde statt. Der Österreicher Thomas Preining wird im Manthey-Porsche "Grello" versuchen, seinen Titel zu verteidigen.

Hauptrivale dürfte erneut SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti sein, mit dem sich Preining 2023 einen spannenden Titelkampf geliefert hatte. Aber auch BMW, Mercedes-AMG, Audi und Ferrari wollen in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Mit McLaren, Aston Martin und Honda könnten drei neue GT3-Boliden das Feld bereichern.

Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS)

Nächstes Rennen möglicherweise: Nürburgring: 23. März 2024

Die Zukunft der Langstreckenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife hängt weiter in der Schwebe. Hintergrund ist ein schwelender Rechtsstreit zwischen der VLN als Veranstalter der bisherigen Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und dem AvD, der mit Unterstützung der Nürburgring Holding eine Konkurrenzserie unter dem Namen Nürburgring-Endurance-Series (NES) ins Leben rufen will.

Der Langstreckensport auf der Nürburgring-Nordschleife steckt in einer Krise Foto: Jan Brucke/VLN

Nach einem Gerichtsurteil erhält die VLN in der Saison 2024 fünf, die NES drei der insgesamt acht vom Nürburgring veröffentlichten Termine. Eine genaue Aufteilung ist aber noch nicht bekannt. Auch hat Stand 4. Jaunar 2024 keine der Serien eine Ausschreibung für die Saison 2024 veröffentlicht.

GT World Challenge Europe

Nächstes Rennen: Le Castellet (Endurance): 5. bis 7. April 2024

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet startet die GT-World-Challenge Europe mit einem 3-Stunden-Rennen in die Saison 2024. Bei insgesamt zehn Saisonstationen werden fünfmal der Sprint- und fünfmal der Endurance-Cup ausgetragen.

Ende Juli gastiert die GT-World-Challenge Europe an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Hockenheim (21.07., Sprint) und auf dem Nürburgring (28.07., Endurance). Das Saisonfinale findet Ende November erstmals auf der Formel-1-Strecke in Dschidda statt.

IMSA SportsCar Championship

Nächstes Rennen: 24 Stunden von Daytona: 27. und 28. Januar 2024

Die IMSA-Saison wird traditionell Ende Januar mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona eröffnet. Das Rennen auf dem berühmten Daytona International Speedway wird seit 1962 ausgetragen und gehört neben den 24 Stunden von Le Mans und den 12 Stunden von Sebring zur "Triple Crown" des Langstreckensports.

In der Topklasse DPi kämpfen mit Cadillac, Porsche, BMW und Acura vier Hersteller um den Gesamtsieg. Die Klassen LMP2, GTD Pro und GTD sorgen für insgesamt 60 Starter und spannendes Multi-Class-Racing.

NASCAR Cup Series

Nächstes Rennen: Daytona 500: 18. Februar 2024

Auch die NASCAR-Saison beginnt traditionell in Florida mit dem berühmten Daytona 500, das seit 1982 immer das erste Saisonrennen ist. Der zwei Wochen vorher stattfindende Clash in Los Angeles zählt als Einladungsrennen nicht zur Meisterschaft.

NASCAR-Action beim Coke Zero 400 auf dem Daytona International Speedway Foto: Motorsport Images

Im vergangenen Jahr gewann Ricky Stenhouse jun. das Daytona 500, beim Saisonfinale im November in Phoenix sicherte sich Ryan Blaney den Titel. Mit Kevin Harvick hat einer der bekanntesten NASCAR-Piloten seinen Helm an den Nagel gehängt. Der Champion von 2014 wird 2024 nicht mehr an den Start gehen.

Rallye-Weltmeisterschaft (WRC)

Nächster Lauf: Rallye Monte-Carlo: 25. bis 28. Januar 2024

Die legendäre Rallye Monte-Carlo in den südfranzösischen Seealpen bildet wie jedes Jahr den Rahmen für den Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft. Bei oft schwierigen Wetterbedingungen mit Schnee und vereisten Straßen gilt sie als eine der größten Herausforderungen der Rallye-WM.

Da Titelverteidiger Kalle Rovanperä 2024 nicht die gesamte Saison bestreiten wird, werden andere Fahrer den Titel unter sich ausmachen. Als Top-Favoriten gelten Toyota-Pilot Elfyn Evans und die beiden Hyundai-Piloten Thierry Neuville und Ott Tänak. Aber auch der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier, der sich mit Rovanperä den dritten Toyota teilt, ist immer für einen Sieg gut.

Formel E

Nächstes Rennen E-Prix von Mexiko-Stadt: 13. Januar 2024

Die Formel E startet als erste der Formelserien in das Rennjahr 2024. Jake Dennis beginnt seine Titelverteidigung in Mexiko. Es ist das zweite Mal nach 2023, dass Mexiko die Saison eröffnet. Damals gewann Dennis. Wird er wieder mit einem Sieg in die Saison starten?

Der Andretti-Pilot ist einer von sieben Formel-E-Champions im Fahrerfeld der Saison 2024, nachdem Nyck de Vries nach seinem erfolglosen Ausflug in die Formel 1 in die Serie zurückgekehrt ist. Der Titelkampf dürfte völlig offen sein.

IndyCar Series

Nächstes Rennen: Grand Prix von St. Petersburg: 8. bis 10. März 2024

Die IndyCar-Saison 2024 beginnt am gleichen Wochenende wie die MotoGP. St. Petersburg in Florida ist zum dritten Mal in Folge Schauplatz des Eröffnungsrennens. Dort wird Alex Palou seine Titelverteidigung starten, nachdem er 2023 eine starke Saison fuhr, die ihm seinen zweiten IndyCar-Titel einbrachte.

In St. Petersburg hat der Ganassi-Pilot allerdings noch nie gewonnen. 2023 triumphierte dort sein damaliger Teamkollege Marcus Ericsson. Der ehemalige Formel-1-Pilot wechselte 2024 zu Andretti.

Formel 2

Nächste Rennen: Bahrain: 29. Februar bis 2. März 2024

Die Formel 2 startet ihre Saison am gleichen Wochenende wie die Formel 1 und wird bei 14 der 24 Grands Prix im Rahmenprogramm fahren. Nachdem mit Meister Theo Pourchaire, Frederik Vesti, Jack Doohan und Ayumu Iwasa die Top 4 des Vorjahres die Serie verlassen haben, werden die Karten im Kampf um den Titel neu gemischt.

Das neue Einheitsauto für die Nachwuchsrennserie Formel 2 in der Saison 2024 Foto: Formula Motorsport Ltd.

Zu den Favoriten zählen Oliver Bearman, der beste Rookie der Saison 2023, und Victor Martins, der sich im vergangenen Jahr als Neuling ebenfalls gut in Szene setzen konnte. Spannende Neuzugänge im Fahrerfeld sind der amtierende Formel-3-Champion Gabriel Bortoleto und Mercedes-Junior Kimi Andrea Antonelli, der aus der Formel-Regional-Meisterschaft direkt in die Formel 2 aufsteigt.

Formel 3

Nächste Rennen: Bahrain: 29. Februar bis 2. März 2024

Die Formel 3 fährt 2024 an zehn Wochenenden im Rahmenprogramm der Formel 1. Nachdem die fünf besten Fahrer der Meisterschaft 2023 in die Formel 2 aufgestiegen sind, werden auch hier neue Piloten in den Vordergrund rücken. Die deutschen Fahnen werden 2024 von den beiden Red-Bull-Junioren Tim Tramnitz, Oliver Goethe sowie Sophia Flörsch und dem Team PHM hochgehalten.

ADAC GT Masters

Nächste Rennen: Oschersleben: 26. bis 28. April 2024

Das ADAC GT Masters startet im Rahmenprogramm der DTM Ende April in Oschersleben in die Saison 2024. Nach einem Übergangsjahr mit sehr kleinen Starterfeldern will sich die GT3-Rennserie 2024 neu aufstellen. Mit dem Fokus auf junge Fahrerinnen und Fahrer, die das ADAC GT Masters als Sprungbrett in die DTM nutzen, sollen die Teilnehmerzahlen wieder steigen.

Super Formula

Nächstes Rennen: Suzuka: 8. bis 10. März 2024

Die Super Formula muss ohne ihre beiden Spitzenpiloten aus der Meisterschaft 2023 auskommen. Sieger Ritomo Miyata ist in die Formel 2 gewechselt, sein letztjähriger Titelrivale Liam Lawson konzentriert sich auf seine Rolle als Red-Bull-Ersatzfahrer in der Formel 1.

Mit Formel-2-Champion Pourchaire steigt jedoch ein starker Fahrer in die Serie ein. Der ehemalige Formel-1-Pilot Kamui Kobayashi wird weiterhin in der Super Formula antreten, deren Saison im März in Suzuka beginnt und insgesamt neun Rennen auf Strecken in Japan umfasst.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.