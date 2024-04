Warum Aston Martin seinen ersten Sperrstunden-Joker so früh einsetzte

Die Formel-1-Teams scheuen sich häufig davor, die beiden "Sperrstunden"-Joker zu verbrauchen, die sie für eine Saison erhalten. Es ist zwar kein Nachteil, sie bei Bedarf zu verbrauchen, aber die Teams wissen auch, dass es große Risiken birgt, wenn sie sie am Ende der Saison nicht in der Hinterhand haben.

Denn wenn es im Kampf um die Punkte eng zugeht, wäre es das Letzte, was ein Team möchte, wenn eine unerwartete Arbeitseinheit in der Nacht eine Startplatzstrafe auslöst, die alle Bemühungen des Jahres zunichtemachen könnte.

Aus diesem Grund werden die Joker so früh in der Saison oft nur in extremen Notfällen eingesetzt - wie bei Williams, das in Australien nach dem Trainingsunfall von Alex Albon am Freitag das Auto wechselte und auf das von Logan Sargeant umrüstete.

Daher war es interessant, dass Aston Martin beim Grand Prix von Japan auch einen seiner Joker einsetzte, zumal es auf der Strecke kein unerwartetes Drama gegeben hatte.

Doch das Team wollte sicherstellen, dass es die Umstellung von Fernando Alonsos Auto auf das neueste Upgrade-Paket am Tag des Qualifyings nicht überstürzen musste.

Aston Martin: Qualitätskontrolle an erster Stelle

Performance-Direktor Tom McCullough erklärte den frühen Einsatz eines Jokers wie folgt: "Das wollen wir nie tun. Aber als wir uns den Umfang der Arbeit ansahen, wurde uns klar, dass es nicht möglich sein würde, alles zu erledigen, um eine gute Arbeit mit der Anpassung und dem Finish der Autos zu machen, und es gab einige Teile, die mit dem Chassis verklebt werden mussten und so weiter."

Teamchef Mike Krack fügte hinzu: "Man muss alles abnehmen und dann wieder anbringen. Und dann fließt die meiste Zeit in die Qualitätskontrolle. Ist also alles an der richtigen Stelle? Passen alle Teile zu hundert Prozent so, wie sie sollen?"

"Wenn die Qualität nicht passt, und wenn du am nächsten Tag losfährst und ein Auto ist so und das andere Auto misst etwas anderes, dann ist das der schlimmste Fall", so Krack. "Die Qualitätsprüfung und -kontrolle ist manchmal wirklich verrückt: wie viel man prüfen und doppelt prüfen und wieder prüfen muss."

Die Entscheidung von Aston Martin, keine Abstriche bei der Qualität zu machen, hatte aber noch einen anderen Grund: Es ging darum, sicherzustellen, dass der Upgrade-Pfad in diesem Jahr zu einem anderen Ergebnis führt als in der letzten Saison.

Die Geschichte des Teams in der Saison 2023 war die eines Autos, das zu Beginn der Saison sehr konkurrenzfähig war, während Rivalen wie Ferrari und McLaren in Rückstand gerieten, dann aber seinen Weg verlor, als die Upgrades sogenannte "Nebeneffekte" erzeugten, die das Auto etwas verloren wirken ließen.

Bloß keine Achterbahnfahrt wie 2023 riskieren

In der Mitte der Saison musste das Team viel Zeit aufwenden, um zu verstehen, was vor sich ging. Aston Martin hat zwar Antworten gefunden, will aber eine solche Achterbahnfahrt nicht noch einmal erleben. Deshalb geht das Unternehmen bei seinem Entwicklungsprogramm für 2024 viel gründlicher vor.

Das bedeutet aber nicht, dass man bei der Einführung neuer Komponenten vorsichtiger ist, denn das Timing der Suzuka-Updates war angesichts des Kalenders ehrgeizig.

"Man versucht immer, die Teile so schnell wie möglich auf die Strecke zu bringen", erklärt McCullough. "Wir hatten ein Paket, das wir (nach Japan; Anm. d. R.) mitbringen konnten, aber es war ziemlich eng. Doch weil die nächsten beiden Rennen mit Sprints waren, wollten wir es dort nicht machen."

eines seiner bisher besten Wochenenden und wurde Sechster - ein Beweis dafür, dass sich die Arbeit im Werk auf die Leistung auf der Strecke positiv auswirkt und dass der AMR24 eine viel bessere Plattform zu sein scheint.

"Ich glaube, im vergangenen Jahr, als wir das Auto entwickelt haben, hatten wir Schwierigkeiten, große Schritte zu machen", blickt McCullough auf 2023 zurück. "Doch wir haben die Philosophie des Autos ein wenig geändert. Das Aerodynamik-Team befindet sich derzeit auf einer guten Entwicklungskurve, und es geht nur noch darum, die Updates zu bringen und sie zu implementieren."

"Ich denke, dass die Architektur und die Philosophie des Autos uns die Möglichkeit gegeben haben, Leistung zu finden, und wir haben uns eine Plattform geschaffen, um das auch weiterhin zu tun. Der Beweis dafür werden die nächsten 20 Rennen sein. Aber im Moment befindet sich das Auto auf dem Weg, den wir gehen wollen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.