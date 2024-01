Warum Aston Martins neuer Investor gut für die Formel 1 ist

Der Kauf eines Anteils am Formel-1-Team von Aston Martin durch die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Arctos Partners im November war ein weiterer Beweis für den derzeitigen Aufschwung des Sports.

Sie folgte einer ähnlichen, aber aufsehenerregenderen Investition in Alpine durch eine Gruppe, zu der Hollywoodstar Ryan Reynolds und eine Reihe von Sportlegenden gehören, und folgt einem Muster, durch das auch Williams und McLaren Geld aus den USA erhalten haben.

Alles in allem gilt die Formel 1 heute als ein gutes Geschäft, in das man einsteigen kann, vor allem wegen des Franchise-Systems, das den Wert der Teams erhält. Das Drängen auf ein Finanzreglement, das die Ausgaben begrenzt, während die Einnahmen aus allen Quellen steigen, hat dazu beigetragen, diese Werte zu steigern.

Der Fall Aston Martin ist deshalb so interessant, weil nur wenige geglaubt hätten, dass Lawrence Stroll bereit sein würde, seine Anteile an dem Team zu veräußern.

"Wir haben sie vor zwei Jahren kennen gelernt", sagt Managing Director Jefferson Slack über Arctos. "Sie sind wirklich die Besten ihrer Klasse. Sie haben sich auf langfristige Minderheitsbeteiligungen und Top-Franchises spezialisiert."

"Es gibt nicht viele, die das machen, obwohl viel mehr Geld in den Sport fließt, institutionelles Kapital. Diese Leute sind auf diesem Gebiet führend."

"Viele Leute sind an uns und Lawrence herangetreten, um in das Team zu investieren. Und wir sind in einer einzigartigen Situation: Wir haben einen einzigen Eigentümer, der das gesamte Team kontrolliert und der beim Mittagessen entscheiden kann, ob etwas der richtige Deal ist."

"Es ist kein komplizierter Prozess, aber diese Jungs waren einfach die richtigen, vor allem aus strategischer Sicht".

Wer steckt hinter Arctos?

Obwohl Arctos nicht mit bekannten Namen in Verbindung gebracht wird, gibt es ein starkes Element mit Showbiz-Hintergrund: Der geschäftsführende Gesellschafter David "Doc" O'Connor war 32 Jahre lang bei der Talentagentur CAA tätig, wo er unter anderem Sean Connery, Robert Redford, Michael Douglas, Bruce Willis und Eddie Murphy zu seinen hochkarätigen Kunden zählte.

Danach war er eine Zeit lang CEO der Madison Square Garden Group, zu der neben New Yorks berühmtestem Sport- und Unterhaltungszentrum auch die Radio City Music Hall, Sportmedien-Netzwerke sowie die NBA-Franchise New York Knicks und die NHL-Franchise New York Rangers gehören.

Nach seinem Ausscheiden aus dieser Funktion im Jahr 2019 konzentrierte sich O'Connor auf Investitionen im Sportbereich, die durch eine bedeutende Veränderung der Landschaft begünstigt wurden.

Die Franchise-Werte stiegen in allen großen US-Sportligen, wodurch die Kosten für den Besitz von Teams selbst für die wohlhabendsten Privatpersonen unerschwinglich wurden.

Die Ligen erkannten nach und nach, dass sie die Regeln lockern mussten, die Finanzinstitute bisher davon abgehalten hatten, in Teams zu investieren, und die im Fall der NFL scherzhaft als "zweibeinige Regel" bezeichnet wurden: Man musste nämlich eine Person sein.

"Ich glaube, das auslösende Ereignis für die Gründung von Arctos war Mitte 2019", sagt O'Connor. "Die Major League Baseball änderte ihre Besitzregeln und erlaubte zum ersten Mal, dass institutionelles Kapital in den Baseball einsteigen konnte."

"Wir gingen davon aus, dass die anderen Ligen aufgrund derselben Kräfte, die die Major League Baseball zu einer Änderung veranlasst hatten, diesem Beispiel folgen würden. Also starteten wir Arctos Ende 2019. Unser erster Deal war die Fenway Sports Group, der die Boston Red Sox und der FC Liverpool sowie eine Reihe von Immobilien und Stadien gehören."

"Und sehr schnell änderte die NBA ihre Regeln, die NHL ihre Regeln und die MLS ihre Regeln."

Dies eröffnete Arctos die Möglichkeit, in eine Vielzahl von Teams in verschiedenen US-Sportarten zu investieren und ein Portfolio aufzubauen, zu dem heute die Houston Astros, die Chicago Cubs, die LA Dodgers, die Sacramento Kings, die Golden State Warriors und viele andere gehören.

Netflix als Auslöser

Neben der Beteiligung am FC Liverpool Ende letzten Jahres hat das Unternehmen mit Investitionen in Paris St. Germain und Atalanta Bergamo den Schritt in den europäischen Fußball gewagt.

O'Connor hat auch die Formel 1 ins Visier genommen, ermutigt durch den Aufschwung, den Netflix dem Sport gegeben hat: "Das auslösende Ereignis war Drive to Survive", sagt er. "Es schuf ein Fenster des Verständnisses für dieses ganze Ökosystem. Und wegen dieses Fensters war es für uns faszinierend."

Eine Due-Diligence-Prüfung der finanziellen Seite des Sports überzeugte O'Connor, dass die Formel 1 ein gutes Geschäft für Arctos sein könnte.

Wie es der Zufall wollte, kannte er viele der wichtigsten Akteure bei Liberty Media bereits aus der Unterhaltungsbranche, darunter den Vorsitzenden John Malone, den CEO Greg Maffei und den ehemaligen Formel-1-Chef Chase Carey.

O'Connor macht deutlich, warum die Formel 1 so attraktiv ist: "Das neue Concorde-Agreement, die finanziellen Regelungen, die Führung von Liberty als Hauptaktionär, die Tatsache, dass es sich um eine bemerkenswerte globale Plattform handelt und der enorme Rückenwind in den USA, dem größten Markt der Welt - all das hat unser Interesse geweckt."

"Vor allem Aston Martin hatte für uns höchste Priorität", sagt er weiter.

Vier Argumente für die Partnerschaft

Er betont, dass Stroll und Aston eine überzeugende Gelegenheit darstellten: "Ich denke, es geht um vier Dinge", sagt er. "Erstens, ein Bekenntnis zur Infrastruktur. Lawrence hat viel in die Infrastruktur rund um das Team, den Windkanal, die Fabrik und alles, was er in Silverstone aufgebaut hat, investiert."

"Es geht um die Menschen, um seine Investitionen in die Menschen und darum, die besten Leute zu bekommen, die er in jeder Kategorie finden kann. Sowohl im technischen als auch im kommerziellen Bereich hat er wirklich hochkarätige Leute eingestellt, mit einer Vision dahinter."

Weiter: "Es geht um Prozesse, sei es die neue Beziehung zu Honda oder die technischen Abläufe rund um das Team."

"Und ich würde sagen, die vierte Kategorie sind Partnerschaften. Er hat unglaubliche Partner an Bord geholt, wie Aramco und natürlich Honda als den besten Motorenhersteller in der Formel 1, plus die anderen kommerziellen Partnerschaften, die er eingegangen ist."

Lawrence Stroll hat bei Aston Martin das alleinige Sagen Foto: Motorsport Images

"Lawrence hat einen Einblick in die Mentalität der Verbraucher und ein Verständnis für Marken, Qualität und Luxusmarken, wie es nur sehr wenige Menschen haben", lobt O'Connor.

Das hängt mit der offensichtlichen Anziehungskraft des Namens Aston Martin zusammen, die im Laufe der Jahrzehnte durch die Assoziation mit der 007-Figur, die einst von O'Connors eigenem ehemaligen Kunden Sean Connery gespielt wurde, noch verstärkt wurde.

Was kann Arctos dem Team außer der Finanzierung noch bieten?

"Einer unserer Vorteile ist, dass wir durch unsere Investitionen in all diese verschiedenen Ligen, Regionen und Märkte eine Perspektive haben, die nur wir haben", sagt O'Connor. "Wir glauben, dass die Daten und das Wissen, die wir durch unser Engagement dort gesammelt haben, für Lawrence sehr wertvoll sein werden, wenn wir sie in die Formel 1 einbringen."

"Die Formel 1 trägt weltweit 24 Rennen aus, von denen nur fünf in Nordamerika stattfinden. Die Bündelung der Zuschauerzahlen, die die Formel 1 auf der ganzen Welt generiert, und die Synergien, die sich zum Beispiel mit der NBA ergeben könnten, die in bestimmten Regionen wie Europa wachsen möchte, könnten einige interessante Dinge hervorbringen".

Aston: Geht nicht nur um Finanzen

Aston Martins Slack stimmt zu, dass es bei dem neuen Vertrag nicht nur um Finanzen geht, sondern auch um das Wissen über andere Sportarten, das Arctos erworben hat.

"Natürlich geht es um Investitionen, aber es geht auch darum, was sie mitbringen", sagt Slack. "Sie arbeiten mit einigen der besten Franchises der Welt zusammen. Und als Amerikaner weiß ich, wie gut vor allem amerikanische Franchise-Unternehmen im Aufbau von Sportgeschäften sind."

"Man muss es nur richtig anwenden, sei es im Baseball, im Fußball oder in der Formel 1. Man kann viel davon lernen, wenn man Teil eines Konzerns ist. Und ich denke, umgekehrt können wir ihnen hoffentlich helfen."

"Ich glaube, man muss offen sein. Niemand macht alles perfekt oder auf die beste Art und Weise. Und man muss über den Tellerrand schauen und sagen: 'Wie können wir als Unternehmen die Dinge besser machen?", so Slack.

"Es gibt viele Dinge, von denen wir lernen können. Und es gibt Dinge, die diese Organisationen von uns lernen können, weil wir ein globales Unternehmen sind, während viele der Franchise-Unternehmen eher lokal operieren."

"Es ist eine wirklich strategische Beziehung, und es sind die richtigen Leute, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Am Ende war Lawrence sehr zufrieden", betont er.

Positive Botschaft für den Sport

Das größere Bild ist die positive Botschaft, die das Aston/Arctos-Arrangement an die Wall-Street-Welt der Private-Equity-Investoren sendet, insbesondere nach dem Alpine-Deal zuvor.

"Es ist gut für den ganzen Sport", sagt Slack. "Es wertet den Sport auf und sagt: 'Hey, das ist wie der Kauf eines NBA-Teams oder eines NFL-Teams. Das bekommst du, wenn du in die Formel 1 einsteigst. Ich denke, das ist gut fürs Geschäft."

"Speziell für unser Team haben wir über den neuen Campus, den neuen Windkanal, Honda-Motoren und die Verdoppelung der Belegschaft gesprochen."

"Das ist die nächste Evolutionsstufe und gibt uns auch den richtigen Finanzpartner, um das zu tun, was wir brauchen und so zu investieren, wie wir es brauchen. Nicht, dass Lawrence das nicht auch könnte, aber jetzt hat er einen richtigen Partner, der das professionell macht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.