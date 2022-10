Warum Austin auch ohne Netflix ein Erfolgs-Grand-Prix wäre

Audio-Player laden

Am Vorabend des Formel-1-GP der USA sitzt Bobby Epstein, der CEO der Strecke, in seinem Büro auf dem Circuit of the Americas und ist glücklich. Die Veranstaltung feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einem ausverkauften Haus, die letzten Karten sind schon seit einiger Zeit weg. Es wird erwartet, dass das Wochenende ein überwältigender Erfolg wird.

Miami ist schon da, Las Vegas kommt, aber Austin - das Rennen, das den Popularitätsschub der Formel 1 in den USA auslöste, lange bevor Drive to Survive aufkam - ist größer und besser als je zuvor, und an diesem Wochenende wird die größte Zuschauerzahl aller Zeiten erwartet.

"Es ist mit Abstand unsere größte Veranstaltung", sagt Epstein gegenüber 'Motorsport.com'. "Ich glaube, es ist aufregender als im ersten Jahr, denn wir wissen, dass wir vieles richtig machen und wir wissen, dass wir noch viel mehr dazu gemacht haben. Ich glaube, die Leute werden eine unglaubliche Zeit haben."

COTA-CEO: Tochter hat mir Ed Sheeran empfohlen

"Wir haben mehr Tribünen, wir haben mehr Dörfer, durch die die Leute gehen können, wir haben auch mehr Essensstände und wir haben mehr Schatten. Wir haben mehr Programm und mehr Unterhaltung."

"Ed Sheeran ist im Moment der größte Künstler der Welt. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn vor über einem Jahr gebucht haben, und unsere Musikberater hatten eine gute Voraussicht, denke ich. Das war meine mittlere Tochter, die sagte, ihr solltet Ed Sheeran holen!"

"Wir arbeiten das ganze Jahr über an der Logistik, um ein großes Publikum zu versorgen, und wir üben dafür und bereiten uns darauf vor. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr besser vorbereitet als je zuvor."

Was für den Rekord-Grand-Prix alles neu ist

Es ist nicht das erste Mal, dass das der Circuit of the Americas Leute abweisen musste, aber die Tickets waren noch nie so schnell weg wie in diesem Jahr: "Letztes Jahr waren wir schon ausverkauft, aber nicht so schnell", sagt Epstein. "Ich glaube, vergangenes Jahr war es noch superstark, aber dieses Jahr war es einfach überwältigend."

"Wir haben herausgefunden, dass sie sich immer dort aufhalten, wo es einen großen Fernsehbildschirm gibt, also haben wir rundherum weitere Bildschirme aufgestellt. Wir haben jetzt ein ganzes Dorf im Infield. Wir haben ein Einkaufszentrum und berühmte Hollywood-Stuntautos ausgestellt, und in einem anderen Bereich gibt es historische Ferraris. Wir fügen einfach immer mehr Dinge hinzu, die man tun kann."

Epstein nicht besorgt wegen fehlenden Titelkampf

Was der Veranstaltung in diesem Jahr fehlt, ist ein Titelkampf für die Fans, aber Epstein ist nicht allzu besorgt: "Die Leute kaufen die Eintrittskarte nicht, weil die Meisterschaft entschieden wird. Es ist ein netter Bonus, den man bekommt, und das ist uns auch schon passiert."

"Aber die Leute, die sich ein Ticket für Silverstone oder Australien kaufen, wollen natürlich einen guten Kampf sehen und keine Entscheidung um den Titel. Und ich denke, dass man hier einen guten Kampf sehen wird, denn diese Strecke bietet großartigen Rennsport."

COTA-CEO hat keine Sorge vor Rennen in Las Vegas und Miami

Und was ist mit den neuen US-Veranstaltungen? COTA hat viele mexikanische Fans verloren, als das Land 2015 wieder sein eigenes Rennen bekam, aber Epstein ist fest davon überzeugt, dass Austin auch weiterhin florieren wird, selbst wenn Las Vegas 2023 am gleichen Ende der Saison stattfinden wird.

"Miami sorgt für mehr Sichtbarkeit und Gespräche rund um die Formel 1 im Frühjahr, während es in der Vergangenheit in den USA weitgehend still war", sagt Epstein. "Für den Sport ist das ein echter Gewinn."

"Ich freue mich auf das Rennen in Vegas. Es wird viel Spaß machen, und es ist so einzigartig anders als unseres. Es wird vielleicht zwei verschiedene Zielgruppen ansprechen, mit erheblichen Überschneidungen, aber sie werden beide einzigartig sein."

"Das ist etwas ganz anderes als das Programm in Las Vegas, wo es viel Vegas gibt, und der Höhepunkt des Formel-1-Wochenendes ist das Rennen. Ich glaube nicht, dass sie ein Rahmenrennen haben. Ich glaube, man nimmt um zehn Uhr Platz, sieht sich die Show an und geht dann zurück in die Casinos! Das wird wie ein Theaterbesuch sein."

Epstein kann sich viertes US-Rennen vorstellen, sofern ...

Epstein glaubt, dass die wachsende Fangemeinde der Formel 1 in den USA in den kommenden Jahren problemlos drei Rennen aushalten kann: "Was so großartig ist, ist, dass es nicht das traditionelle historische Formel-1-Publikum des letzten Jahrzehnts ist, sondern eher das Formel-1-Publikum, das wahrscheinlich in den 60er und 70er Jahren in Europa dabei war."

"Und ich denke, wir sehen auch, dass die jungen Leute den Sport mit Leidenschaft erforschen und sich damit beschäftigen. Die Leute sagen, dass die Vereinigten Staaten jetzt mehr Rennen haben als jedes andere Land, können sie das verkraften? Die Fläche und die Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten im Vergleich zu Europa sprechen dafür, dass die Anzahl der Rennen problemlos aufrechterhalten werden kann, wenn unsere Fangemeinde wächst, und dafür ist noch Platz."

Auf die Frage, ob es sogar ein viertes Rennen geben könnte, sagt Epstein: "Solange der Kuchen größer wird, kann man sich durchaus ein viertes Rennen vorstellen, ich möchte nur nicht, dass unser Stück vom Kuchen kleiner wird."

Warum Netflix für Austin nicht entscheidend ist

Drive to Survive hat eine große Rolle gespielt, aber Epstein weist zu Recht darauf hin, dass es Austin schon gut ging, bevor die Fernsehserie einen Einfluss hatte: "In unserem Fall denke ich, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon auf eigenen Füßen standen", sagt er.

"Und ich denke, wir haben Tradition, und Tradition kann man nicht kaufen, und die Leute machen es zu einem Teil ihres Jahresprogramms. Es gibt viele Pferderennen an jedem Wochenende, aber nur wenige Leute sagen wirklich, da muss ich dabei sein. Und ich glaube, wir sind zu einem Ereignis geworden, das man nicht verpassen sollte."

"Und wenn man eine gewisse Geschichte und Tradition hinter sich hat und die Dinge richtig macht, ist es schwieriger, sie zu besiegen. Ich denke, die Popularität der Formel 1 ist nur hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass Netflix allein an diesem Punkt für uns ausschlaggebend ist."

Epstein begrüßt ersten US-Fahrer seit 2015

Der nächste Schritt wird ein US-Fahrer sein. Colton Herta verpasste seine Chance auf einen Platz bei AlphaTauri, aber Logan Sargeant - der am FT1 in Austin teilnahm - wird das verbleibende Cockpit bei Williams erhalten, sofern er die nötigen Superlizenzpunkte gesammelt hat. Das gab Teamchef Jost Capito in der Pressekonferenz am Samstag bekannt.

"Ich bin enttäuscht für Herta, aber wenn Logan in der Formel 1 erfolgreich ist, werden wir schnell über die Reue hinwegkommen", sagt Epstein. "Es ist großartig, Logan hier zu haben. Und noch besser, wenn er anfängt zu gewinnen. Denn ich denke, das ist der nächste Schritt für die USA, denn wenn man von drei Rennen auf fünf Rennen kommen will, würde eine breite Anziehungskraft mit einem sympathischen amerikanischen Fahrer dies sicherlich möglich machen."

Achterbahn mit dem Namen "The Max" in Planung

Alle Formel-1-Austragungsorte, selbst die traditionellen Rennstrecken in Europa, werden ermutigt, ihr Geschäft zu verbessern. Der Circuit of the Americas steht nicht still, und die Arbeit an einem Vergnügungspark in voller Größe neben der Rennstrecke hat bereits begonnen - die Pläne liegen auf einem Tisch in Epsteins Büro aus.

Das ist eine geniale Idee, denn angesichts der bereits vorhandenen Infrastruktur wird der Bau viel billiger sein als eine neue Anlage, und sie wird das ganze Jahr über in Betrieb sein und dem Ort Einnahmen bescheren.

"Unsere größte Achterbahn wird Circuit Breaker heißen", sagt Epstein. "Sie wird in den Niederlanden hergestellt, und der Arbeitstitel in allen Unterlagen lautet 'The Max'! Wir haben mehr in die Infrastruktur und das Unterhaltungsangebot investiert. Ich denke, der Wettbewerb ist großartig für die Fans."

"Die Dinge, die wir das ganze Jahr über tun, um das Geschäft außerhalb der Formel 1 nachhaltig zu gestalten, hätten wir bis vor ein paar Jahren nicht tun können, da wir wahrscheinlich kein Geschäft hatten, das das ganze Jahr über profitabel gewesen wäre. Und jetzt denke ich, dass wir das Jahr unabhängig von der Formel 1 überstehen können, und die Formel 1 macht es einfach zu einem guten Jahr."

