Updates für Austin: Welches F1-Team kann im Endspurt noch zulegen?

Nach vier Wochen Pause kehrt die Formel 1 zurück und läutet mit sechs Rennen in sieben Wochen den Endspurt dieser Saison ein. Der Grand Prix der USA in Austin macht dabei den Anfang und markiert ein entscheidendes Wochenende, da die letzten Updates für das Jahr 2024 erwartet werden.

Denn das Rennen auf dem Circuit of the Americas wird allgemein als letzte große Gelegenheit gesehen, die letzten Verbesserungen an den aktuellen Autos vorzustellen. Austin ist der Auftakt eines Tripleheaders, der Mexiko und Brasilien einschließt und logistisch am besten geeignet ist, um neue Teile einzuführen.

Anschließend folgt ein weiterer Tripleheader mit Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Es wird erwartet, dass einige Teams für das Rennen in Las Vegas, das einen geringen Abtrieb erfordert, eventuell neue Teile bringen, obwohl sie vermutlich die Flügelspezifikationen aus Monza und Baku wiederverwenden werden.

Bis Katar wäre es jedoch zu spät, um noch einen nennenswerten Ertrag aus der Investition zu ziehen, es sei denn, Teams entscheiden sich, Teile für die Saison 2025 zu testen.

Wie werden Updates das Feld verändern?

Was auch immer sich in den vergangenen Wochen in der Produktion befunden hat, wird nun zum Einsatz kommen, da die Teams einen letzten Versuch starten, ihre Positionen zu verbessern. Allerdings ist Austin ein Sprint-Wochenende, was bedeutet, dass die Teams weniger Trainingszeit haben, um Updates anzupassen.

Doch mittlerweile sind sie so an das Format gewöhnt, dass die anfängliche Zurückhaltung, Updates an einem Sprint-Wochenende einzusetzen, nicht mehr so groß ist wie im Vorjahr.

"Wir wissen alle, dass wir bereits mit der Entwicklung des nächsten Autos begonnen haben, aber wir versuchen, noch ein paar kleine Updates zu bringen", sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. "Dies wird wahrscheinlich das letzte Update für alle sein. Es ist jetzt alles so eng, da kann jedes Detail einen Unterschied machen."

Christian Horner, Teamchef von Red Bull, ergänzt: "Es ist der natürliche Zeitpunkt im Jahr, an dem alle Teams etwas Neues bringen. Ferrari hat etwas Größeres dabei, und ich denke, auch Mercedes und McLaren werden neue Teile präsentieren."

McLaren führt in der Konstrukteurswertung derzeit mit 41 Punkten Vorsprung und scheint aufgrund des Leistungsunterschieds zu Red Bull in den letzten Rennen in der Lage zu sein, seinen Vorsprung bis zum Ende des Jahres halten zu können.

Aber Red Bull hat angedeutet, dass man endlich verstanden habe, wo bei der Entwicklung des RB20 Fehler gemacht wurden. Ja, Max Verstappen lag in Singapur zwar 21 Sekunden hinter McLarens Rennsieger Lando Norris, belegte aber immer noch einen klaren zweiten Platz auf Red Bulls schlechtester Strecke.

Die fließenden 5,514 Kilometer des Circuit of the Americas könnten ein besseres Bild davon vermitteln, ob Red Bull wirklich die Kurve gekriegt hat oder nicht.

Das ist der zweite Grund, warum das Austin-Wochenende so wichtig ist. Es markiert eine Rückkehr zu traditionelleren Strecken mit schnellen Richtungswechseln, im Gegensatz zu den letzten Strecken mit wenig Abtrieb wie Monza und Baku sowie maximalen Abtrieb und niedrigen Geschwindigkeiten wie Singapur.

Kann Red Bull jetzt wieder aufschließen?

Austin wird daher ein klareres Bild davon abgeben, wie die Formkurve bis zum Ende des Jahres aussehen könnte, wobei lediglich das Rennen in Las Vegas im November eine Ausnahme darstellt, da es eher dem Rennen in Baku ähnelt.

"Wir wollen auf dem Verständnis aufbauen, das wir haben, und ein gut ausbalanciertes Auto nach Austin bringen, das dem Fahrer Vertrauen vermittelt", sagt Horner. "Es ist eine ganz andere Herausforderung. Der erste Sektor ist sehr schnell. Teile der Strecke wurden neu asphaltiert, was eine zusätzliche Variable darstellt."

"Es ist ein Sprint-Wochenende, also muss man von Anfang an alles geben. Aber das gesamte Team hat unglaublich hart daran gearbeitet, die Probleme zu verstehen, sie zu lösen und hoffentlich die richtigen Verbesserungen am Auto zu haben."

Während der Fokus auf McLarens Kampf gegen Red Bull gerichtet ist, könnte auch Ferrari noch mit im Rennen sein, da das Team nur 34 Punkte hinter Red Bull auf Platz drei liegt.

Doch Ferrari hat an diesem Wochenende möglicherweise die größten Fragezeichen zu beantworten, da es seit dem Sommer auf den anspruchsvollsten Strecken mit Bouncing zu kämpfen hat. Die Lösungen für dieses Problem wurden auf atypischen Strecken wie Monza, Baku und Singapur bisher nicht getestet.

Daher wird Austin der Lackmustest dafür sein, ob Charles Leclerc und Carlos Sainz die nötigen Mittel haben, um auf dem anspruchsvollen Layout des COTA zu bestehen.

Kommt Ferrari noch zu einem weiteren Sieg?

"Wir sehen die Zahlen, die wir erwartet haben, als wir die neuen Teile am Auto angebracht haben, aber wir haben noch keine endgültige Antwort darauf, wie nah wir auf einer normalen Strecke an McLaren oder Red Bull dran sind", sagt Leclerc.

"Ich bin mir sicher, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wie groß dieser ist, werden wir in Austin sehen." Sainz bleibt ebenfalls vorsichtig, bis er Ferraris neueste Spezifikationen auf "normalen Strecken" getestet hat, ist jedoch der Meinung, dass Las Vegas die beste Siegchance für Ferrari sein könnte.

"Ich denke, jedes Team hat noch ein letztes Update in der Pipeline, das sie vor Jahresende ausprobieren werden, daher könnten wir noch einige Leistungsschwankungen sehen", meint der Spanier. "Gleichzeitig haben wir gesehen, dass sich Upgrades in diesem Jahr nicht immer in Performance umsetzen."

"Das ist uns und auch anderen Teams passiert - Red Bull, Mercedes, außer McLaren. Wir müssen also sehen, ob es in Austin und Brasilien einen Unterschied macht, also auf all den herkömmlichen, klassischen Strecken. Dann denke ich, dass Vegas unsere nächste große Chance ist", schätzt der Ferrari-Pilot ein.