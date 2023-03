Warum berühmte Väter nicht immer ein Vorteil für Formel-1-Hoffnungen sind

Audio-Player laden

Man muss nicht lang suchen, um die Inspiration für das Helmdesign des frischgebackenen Meisters der Formula-Regional-Oceania (früher Toyota-Racing-Series), Charlie Wurz, zu finden. Der 17-Jährige ist Sohn des dreimaligen Formel-1-Podestfahrers und zweimaligen Le-Mans-Siegers Alex Wurz, der für seine eigenen, überall sofort erkennbaren Zickzack-Designs bekannt ist.

Die unverwechselbare Helmfarbe ist natürlich nicht der einzige Pluspunkt, den Charlie Wurz und sein jüngerer Bruder, Kart-Rennfahrer Oscar Wurz, von ihrem Vater übernommen haben. Die jahrelange Renn- und Testerfahrung des Österreichers sorgt für ein beispielloses Wissen über Reifenverhalten und Fahrzeugdynamik.

Seine Zeit als Leiter der Young-Driver-Excellence-Akademie der FIA und als Direktor seiner eigenen Test- und Trainings-Fahrschule machen ihn zu einem unverzichtbaren Experten. Was Wurz sen. nicht über die Verbesserung von Fahrern weiß, ist es nicht wert, es zu wissen.

Aber wie man dieses Wissen am besten einsetzt, ist etwas, von dem er zugibt, dass man es ständig lernen muss, denn seine "sehr analytische" Herangehensweise, wie er sagt, "war vielleicht sowohl für die Teams und Ingenieure als auch für Charlie überwältigend. Es gibt viele Dinge, die ich erlebt habe, aber das ist immer noch Spitzenmotorsport, der nicht immer auf ein einzelnes Auto eines Herstellers anwendbar ist", gibt Wurz sen. zu.

Alex Wurz: Man muss sie auf sich zukommen lassen

"Wenn ich nach Problemen suche, die vielleicht in Top-Autos anwendbar sind, weil es Einzelteile sind ... Nun, wenn Tatuus 10.000 oder 1.000 Überrollbügel herstellt, dann ist die Tatsache, dass vielleicht der eine oder andere anders ist, sehr gering. Mein Input muss so angepasst werden, dass er nicht aufdringlich, sondern produktiv ist."

Rubens Barrichello hat ein Auge auf die Karriere seiner Söhne Foto: Roberto/ActualFoto

"Was ich gelernt habe, ist, sie auf mich zukommen zu lassen. Wenn sie sich öffnen und sagen: 'Was denkst du über die Reifentemperaturen oder die Richtung des Set-ups, soll ich meinen Ingenieur damit konfrontieren oder nicht?', dann ist es einfacher, eine Richtung vorzugeben."

In einer ähnlichen Position befindet sich Rubens Barrichello, der in seiner langen Formel-1-Karriere elf Grands Prix gewonnen hat. Über seine Söhne Eduardo (21) und Fernando (17) sagt er: "Ich bin da, wenn sie mich fragen. Wenn ich ihnen sage, was ich denke, werden sie das ganze Set-up ändern! Sie müssen selbst wachsen, so wie wir gewachsen sind."

Aus diesem Grund nimmt Barrichello sen. an den Debriefings nur teil, wenn er darum gebeten wird. Auch wenn er die Daten anschließend gern mit seinem Nachwuchs diskutiert: "Es ist sehr wichtig, dass alles, was mit dem Auto passiert, mit dem übereinstimmt, was sie dabei empfinden."

Darin liegt das Paradox. Aber es ist eine ganz andere Herangehensweise als der manchmal "harte" und extreme Hands-on-Ansatz von Jos Verstappen, der dazu beigetragen hat, das erstaunliche Talent seines Sohnes Max zu formen. Es ist unwahrscheinlich, dass sein Rekord als jüngster Formel-1-Weltmeister jemals geknackt wird, und man würde nicht dagegen wetten, dass er seinen zwei WM-Titeln noch weitere hinzufügen wird.

Rubens Barrichello: Name öffnet Türen, aber ...

Jahrelange Erfahrung ist gut und schön, aber wie vorteilhaft ist es für die Zukunftsaussichten junger Formel-1-Piloten, wenn - wie es in der Natur der Jugend liegt - die letzten Menschen, auf die sie hören wollen, oft ihre Eltern sind?

Sebastian Montoya und Eduardo Barrichello fuhren 2022 in der FRECA Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Die Geschichte zeigt, dass es erst zwei Söhne ehemaliger Champions ihren Vätern gleichtaten und die Formel-1-WM gewannen: Die Erfolge von Damon Hill und Nico Rosberg liegen 20 Jahre auseinander. Dass Verstappen jun. und Kevin Magnussen die einzigen Piloten im aktuellen Starterfeld sind, deren Väter ebenfalls in der Formel 1 fuhren, unterstreicht die Herausforderung, vor der viele ehemalige Formel-1-Asse stehen, die versuchen, ihren Kindern dabei zu helfen, in ihre Fußstapfen zu treten.

Dazu zählen der Gewinner des Großen Preises von Monaco 2004, Jarno Trulli, und der langjährige Ferrari-Tester Luca Badoer mit seinen Söhnen Enzo (17) und Brando (16). Und selbst wenn man die Tür aufstößt und Schumacher heißt, kann es sein, dass ein Nico Hülkenberg darauf wartet, den Platz einzunehmen.

"Sicher, der Name öffnet Türen", sagt Barrichello. "Aber ob sie offen bleiben, hängt von einem selbst ab." Das wird Juan Pablo Montoya nicht abschrecken, dessen 17-jähriger Sohn Sebastian jetzt Red-Bull-Junior ist und mit Hitech in die Formel 3 aufgestiegen ist, nachdem er in der vergangenen Saison gegen Eduardo Barrichello in der Formula-Regional-Europe gefahren war.

Damit schließt sich ein Kreis im Leben des siebenfachen Grand-Prix-Siegers aus Kolumbien, der 1997 für das RSM-Team von Helmut Marko in der Formel-3000-Meisterschaft antrat. "Was sich für Helmut geändert hat: Er hat jetzt so viele Fahrer, dass er sie nicht mehr Tag für Tag unter Druck setzen kann, sondern dass es mehr in der Verantwortung des Fahrers liegt, seinen Beitrag zu leisten", betont der ehemalige Williams- und McLaren-Pilot.

Montoya: Karriere des Sohnes definitiv die Nummer eins

"Das ist deine Karriere. Wenn du besser sein willst als die anderen, musst du mehr tun als die anderen. Manchmal können wir es uns nicht leisten, so viel zu testen wie andere, aber das gleichen wir aus. Wir haben unseren eigenen Simulator, wir trainieren viel, wir werden eine Reihe von Shifter-Karts einsetzen. Wir werden alles tun, um seine Performance zu maximieren".

Juan Pablo (M.) und Sebastian Montoya (r.) standen beim Petit Le Mans auf dem Podium Foto: Motorsport Images

Montoya sen. sagt, dass Sebastian nun einen Punkt in seiner eigenen Karriere erreicht hat, an dem "er definitiv die Nummer 1 ist". Bei seinem ersten Besuch in Monaco im vergangenen Jahr, am selben Wochenende, an dem Montoya sen. mit McLaren am Indy 500 teilnahm, hätte Sebastian "wirklich meine Hilfe gebrauchen können".

Aber auch er weiß, dass zu viel Einmischung schädlich sein kann: "Viele dieser Dinge muss er selbst herausfinden", sagt Montoya. "Er muss seine eigene Karriere machen - ich versuche, mich nicht zu sehr einzumischen. Ich greife eher ein, wenn es nicht so gut läuft und er einen Rat braucht. Aber letztlich ist er derjenige, der die Beziehung zu den Ingenieuren und zum Team hat."

Dies ist ein Punkt, den auch die Teams anerkennen. Einige ergreifen proaktive Maßnahmen, um Einmischungen abzuwehren, selbst wenn sie gut gemeint sind. "Ich habe ziemlich schnell begriffen, dass ich einfach im Motorhome sitze und meinen Kaffee genieße", schmunzelt Wurz.

Teams in Formelserie wollen oft keine Einmischung

"Die Teams wollen sichergehen, dass wir uns 'bitte nicht mit euren Erfahrungen bei uns einmischen' sollen, 'denn die müssen wir gemeinsam aufbauen'. Das muss man respektieren." Eine Situation, die auch Barrichello kennt: "Es gibt Teams, die es hassen, wenn ich ein Funkgerät habe, auch wenn ich nicht spreche", gibt er zu.

Wurz ist der Meinung, dass es auf lange Sicht hilfreich sein kann, die Jungen ihre eigenen Fehler machen zu lassen, "wenn es um Charlie geht, sei es bei der Abstimmung oder der Richtung oder wie er mit einer Situation umgeht", denn "aus Fehlern lernt man". Mikromanagement, sagt er, "gibt es in unserer Familie definitiv nicht".

Alex Wurz hat über die Jahre ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut Foto: Motorsport Images

Nicht zuletzt, weil er aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen als Toyota-Botschafter, Vorsitzender der Fahrergewerkschaft GPDA in der Formel 1 und seiner Firma für Rennstreckendesign im vergangenen Jahr (als Wurz jun. in der Formel 4 fuhr) "höchstens ein Drittel der Rennen besuchen konnte, wenn nicht sogar noch weniger".

"Manchmal ist es nicht gut, sie bei jedem Schritt an die Hand zu nehmen", sagt Wurz. "Man muss das große Ganze sehen, nicht jeden Tag als wirklich entscheidenden Moment, das ist selten der Fall. Deshalb ist es manchmal gut, wenn Fehler passieren oder Leute stur sind, ihren eigenen Weg gehen wollen. Das sind meistens die, die am meisten lernen."

Sponsorensuche wird zum Augenöffner

Für alle Väter, die es gewohnt sind, für ihre Rennen bezahlt zu werden, war die Erfahrung, wieder auf Sponsorenjagd zu gehen, ein Augenöffner. "Es ist nicht einfach", gibt Montoya zu. Für Wurz, der bei ART einen Platz für Charlie in der Formula-Regional-Europe gesichert hat, spielt der Name bei den Verhandlungen angesichts der großen Nachfrage nach Plätzen keine Rolle.

Er bringt aber Vorteile beim Sponsoring. Bei Sonderveranstaltungen wie privaten Fahrtagen kann Wurz sich "auch als Teil des Wertes anbieten. Man muss sich überlegen, wie man sich revanchieren kann, zum Beispiel durch das Organisieren von Incentive-Programmen oder Firmenbesuchen", erklärt er.

"Mit Charlie waren wir zum Beispiel bei Remus, wir haben einen Pizzatruck organisiert und für 500 Mitarbeiter Pizza gebacken. Wir wissen, dass sie noch ein paar Monate später intern darüber reden." Barrichello fährt seit 2020 für Toyota in der heimischen Stockcar-Serie, und Toyota Gazoo Racing Lateinamerika war ein prominenter Unterstützer von Eduardos Karriere bis hin zur FRECA-Kampagne in der vergangenen Saison.

Charlie Wurz war im Vorjahr in der Formel 4 erfolgreich unterwegs Foto: ADAC Motorsport

Doch während Fernando einen Platz im spanischen Formel-4-Team Monlau Motorsport hat, ist für Eduardo noch nichts unterschrieben, und Barrichello sen. gibt zu, dass es "schwierig war, das Budget zu sichern". Eine Zukunft im Tourenwagen- oder GT-Sport in Brasilien scheint die wahrscheinlichste Karriereoption zu sein.

Wurz: Wäre falsch, Vorteile nicht zu nutzen

Ein erfolgreiches Rennfahrer-Elternteil ist also keine Garantie für einen reibungslosen Weg nach oben und "bringt auch Nachteile mit sich", betont Wurz. Für ihn halten sich Vor- und Nachteile die Waage: "Natürlich hat man Vorteile und es wäre falsch, sie nicht zu nutzen, denn es ist ein Wettbewerb", sagt er.

"Eine Strecke zu kennen, ist ein Vorteil, Leute anrufen zu können, weil ich ein Netzwerk aufgebaut habe, ist ein Vorteil. Das muss man nutzen. Aber es gibt auch Nachteile. Wenn die Erwartungen zu hoch sind, denken manche Sponsoren vielleicht: 'Denen scheint es doch gut zu gehen, warum soll ich denen helfen?'"

"Und manchmal, wenn es Rennfahrer mit ihren Kindern gab, haben einige von ihnen keine gute Arbeit mit dem Team gemacht, sodass jeder sagt: 'So einer wie Alex wird kommen und alles diktieren.'" Es ist schwer genug, es einmal an die Spitze zu schaffen. Aber es ein zweites Mal zu schaffen und dabei die Ambitionen des eigenen Nachwuchses zu unterstützen - das ist eine ganz andere Geschichte.

Darum hilft Rallycross als Vorbereitung

Der jüngste Sohn von Alex Wurz, Oscar, wird nach seinem Kartsport-Abschied in diesem Jahr in "alle möglichen Dinge" eintauchen, darunter Formel-4- und Tourenwagen-Tests sowie Rallycross. Diese Reizüberflutung, die sein älterer Bruder Charlie bereits hinter sich hat, soll "ihm Erfahrungen mit verschiedenen Szenarien, unterschiedlichen Wetterbedingungen, verschiedenen Autos, Vorderrad- und Hinterradantrieb vermitteln, damit man etwas über die Fahrzeugdynamik und die Reifen lernt und sich schnell an neue Autos und Streckenbedingungen anpassen kann", erklärt sein Vater.

Juan Pablo Montoya hat Sohn Sebastian im Red-Bull-Juniorteam untergebracht Foto: Red Bull Content Pool

Als Sohn des Rallycross-Europameisters Franz ist es nicht verwunderlich, dass Wurz von dieser Disziplin schwärmt und meint, dass sie "für jeden, der eine Karriere im Monoposto oder im Profibereich anstrebt, von Vorteil ist".

"Man muss in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, weil man nicht auf eine nächste Runde warten kann", betont er. "Man trainiert also den Verstand, um schnelle Entscheidungen zu treffen, und mit den Konsequenzen zu leben. Und man lernt auch: Wenn man eine Entscheidung nicht trifft, trifft sie der Typ hinter einem, weil er in eine halbe Lücke sticht."

Montoya sen. und jun. fahren 2023 wieder gemeinsam

"Es ist sehr explosiv. Manchmal fährt man auch zum entscheidenden Hitzerennen am frühen Sonntagmorgen, es gibt kein Warm-up und geht von 0 auf 100. Das muss man aushalten. Das sind wirklich wertvolle Lektionen, abgesehen davon, dass es wirklich Spaß macht."

Juan Pablo Montoya hat auch dafür gesorgt, dass sein Sohn Sebastian Erfahrungen außerhalb des Monopostos sammelt - sie teilten sich im vergangenen Jahr einen LMP2-Oreca bei Dragonspeed bei drei Rennen in der IMSA-Serie. Montoya jun. musste sich an die schnelleren DPi-Prototypen und die langsameren LMP3- und GT-Fahrzeuge gewöhnen.

Das bedeutete, dass er mehrmals pro Runde überholt hat und überholt wurde, während er gleichzeitig ermutigt wurde, sein Verständnis für die Abstimmung zu erweitern. "Es war sehr hilfreich, im selben Auto zu sitzen", sagt Montoya sen., der in diesem Jahr wieder an der Seite seines Sohnes in der ELMS an den Start gehen wird.

"Es hat mir die Augen geöffnet, als ich erkannte: 'Okay, das Auto ist schlecht, aber sie können es ändern und es besser fahren.' Denn viele Teams in den Nachwuchsformeln haben den Fahrern beigebracht: 'Das ist das Auto und du musst es einfach fahren.'"

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.