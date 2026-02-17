Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Formel 1
Formel 1
Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

MotoGP
MotoGP
Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Formel 1
Formel 1
Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Irrer Mount-Panorama-Plan: Kommt bald ein Hypercar nach Bathurst?

IGTC
IGTC
Irrer Mount-Panorama-Plan: Kommt bald ein Hypercar nach Bathurst?

Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

MotoGP-Format in der Kritik: Brivio fordert eigenes Sprint-Qualifying

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Format in der Kritik: Brivio fordert eigenes Sprint-Qualifying
Formel 1

Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Die Vorbereitungen von Cadillac auf das diesjährige Formel-1-Debüt verliefen nicht problemlos: Berater Pat Symonds berichtet von Problemen mit den Pirelli-Reifen

Sönke Brederlow Ronald Vording
Veröffentlicht:
Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Cadillac kämpfte mit Problemen einer verspäteten Pirelli-Lieferung

Foto: LAT Images

Formel-1-Neueinsteiger Cadillac hat beim Shakedown in Barcelona und dem ersten Wintertest in Bahrain bisher einen starken Eindruck hinterlassen. Dabei liefen die Entwicklung und Vorbereitung des neuen US-Teams alles andere als reibungslos, wie Cadillac-Berater Pat Symonds nun offenbart.

"Wir hatten einige Dinge gegen uns", sagt der Brite. "Zum Beispiel konnten wir schon vor Januar [2025] mit der Entwicklung der '26er-Regeln beginnen, aber wir mussten noch in gewisser Weise raten, wie einige dieser Regeln tatsächlich aussehen würden."

"Am wichtigsten war: Wir hatten die Pirelli-Reifen für den Windkanal nicht. Also haben wir unsere eigenen Reifen gebaut, und als die Pirelli-Reifen dann endlich kamen - einige Zeit nach den anderen Teams, die bereits Pirelli-Verträge hatten und ab dem 1. Januar starten konnten - erhielten wir unsere Reifen erst gegen Ende des Monats."

Und das war nicht der einzige Nachteil: "Als wir sie draufzogen, hatten sie eine andere Form, als wir angenommen hatten", verrät Symonds. Für das neue Formel-1-Team sei das eine echte Hürde gewesen, denn "das bedeutete, dass viele Ansätze, an denen wir gearbeitet hatten, neu optimiert werden mussten."

Der vermeintliche Vorteil von Cadillac, sich schon vor allen anderen Teams auf die Saison 2026 zu fokussieren, habe sich somit als Trugschluss erwiesen. "Viele denken, wir hätten mit unserer Entwicklungsarbeit früher als die anderen begonnen", so Symonds. "Ich würde eher sagen, wir haben hinter ihnen angefangen."

Teamchef Graeme Lowdon ist "wirklich stolz"

Dennoch gelang es Cadillac, das eigene Auto sogar vor Williams und Aston Martin an den Start zu bringen. "Noch vor weniger als zwölf Monaten hatten wir nicht einmal einen Startplatz, geschweige denn ein Auto, Fabriken oder irgendetwas anderes", erinnert Teamchef Graeme Lowdon in Bahrain.

Der angestrebte Zeitplan sei bisher dennoch erfüllt worden. "Wir haben von anderen Teams gesehen, dass das nicht einfach ist. Deshalb bin ich wirklich stolz", so der Brite. "Aber all das hätte keinen Sinn, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir auch in puncto Performance auf einem klaren Aufwärtstrend sind."

"Und die Shakedown-Arbeiten in Barcelona waren wirklich nützlich. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, unser Auto zu verstehen und zu fahren. Wir haben hier in drei Tagen über 1.700 Kilometer zurückgelegt - und glauben Sie mir, für ein neues Team ist das der größte Teil der Daten, die wir je hatten."

"Für ein bestehendes Team wäre das winzig, für uns ist es enorm", betont Lowdon. Damit dürfte auch der Nachteil durch die verspätete Pirelli-Lieferung einigermaßen verkraftbar sein. "Das ist ein wirklicher Fortschritt, und ich bin sehr stolz auf das gesamte Team."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand
Mehr von
Sönke Brederlow

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Chefdesigner macht Schluss! Red Bull muss neuen Personalabgang verkraften

Formel 1
Formel 1
Chefdesigner macht Schluss! Red Bull muss neuen Personalabgang verkraften

"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey

Formel 1
Formel 1
"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey
Mehr von
Cadillac

"Größte Underdog-Story": Cadillac verrät Details zum Super-Bowl-Coup

Formel 1
Formel 1
"Größte Underdog-Story": Cadillac verrät Details zum Super-Bowl-Coup

Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Formel 1
Formel 1
Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Formel 1
Formel 1
Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Aktuelle News

Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Formel 1
F1 Formel 1
Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

MotoGP
MGP MotoGP
Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain