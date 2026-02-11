Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Formel 1
Formel 1
Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Formel 1
Formel 1
Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Pedro Acosta geht Saison 2026 neu an: "Geringe Erwartungen als Schlüssel"

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta geht Saison 2026 neu an: "Geringe Erwartungen als Schlüssel"

Die ersten Bilder: So sehen die elf Formel-1-Autos 2026 aus

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Die ersten Bilder: So sehen die elf Formel-1-Autos 2026 aus

Andrea Stella: Hier liegt das größte Potenzial des MCL40

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Andrea Stella: Hier liegt das größte Potenzial des MCL40

Der Fahrplan für den ersten Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Der Fahrplan für den ersten Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

IndyCar-Test Sebring (Tag 2): Armstrong Schnellster - Schumacher steigert sich

IndyCar
IndyCar
IndyCar-Test Sebring (Tag 2): Armstrong Schnellster - Schumacher steigert sich
Formel 1

Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Fast alle Formel-1-Autos 2026 haben eine Modellbezeichnung, nur der Cadillac noch nicht: Woran das liegt und was Teamboss Dan Towriss dazu sagt

Stefan Ehlen Ronald Vording
Veröffentlicht:
Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Valtteri Bottas im Cadillac-Auto, das noch keinen Namen hat

Foto: Cadillac Cadillac

Audi hat seinen R26, McLaren seinen MCL40 und Red Bull seinen RB22: Zehn von elf Teams der Formel-1-Saison 2026 haben ihren neuen Fahrzeugen bereits offizielle Namen gegeben - nur Neueinsteiger Cadillac noch nicht. Woran liegt das?

"Das ist eine großartige Frage", sagte Cadillac-Teamboss Dan Towriss und erklärte, dass der Rennwagen intern bereits einen Namen habe, dieser bislang jedoch bewusst nicht publik gemacht wurde.

"Wir werden den Namen in den kommenden Wochen bekanntgeben", sagte Towriss. Er verrät nur so viel: "Es ist ein besonderer Name. Man darf also gespannt sein."

Wie andere Teams ihre Formel-1-Autos benennen

Das klingt nicht danach, als würde sich Cadillac für das Formel-1-Debütjahr an der beliebten Formel "Teamkürzel + Jahreszahl" orientieren, wie es zum Beispiel Aston Martin, Alpine oder Ferrari machen. Deren Autos firmieren 2026 unter den Bezeichnungen Aston Martin AMR26, Alpine A526 sowie Ferrari SF-26. Die aktuelle Rennsaison fährt also mit.

Spitzenteams wie McLaren, Mercedes und Red Bull verwenden indes eine fortlaufende Nummerierung: Der McLaren MCL40 für die Saison 2026 folgte auf den MCL39 des Vorjahres. Der Mercedes W17 - das W steht in der Daimler-Tradition für "Wagen" - ist das 17. Formel-1-Auto der Sternmarke seit dem Wiedereinstieg als Werksteam zur Saison 2010. Red Bull schickt in seinem 22. Jahr in der Motorsport-"Königsklasse" den RB22 ins Rennen.

Orientiert sich Cadillac an hauseigenen Rennautos?

Vielleicht nimmt sich Cadillac auch seine bereits existierenden Rennautos zum Vorbild: Die General-Motors-Marke ist beispielsweise seit 2023 mit dem Sportwagen-Prototypen Cadillac C-Series.R bei verschiedenen Meisterschaften vertreten, hat damit die US-amerikanische IMSA-Serie gewonnen und in der Langstrecken-WM (WEC) mit Kundenteam Jota ebenfalls bereits gesiegt.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!
Mehr von
Stefan Ehlen

Die ersten Bilder: So sehen die elf Formel-1-Autos 2026 aus

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Die ersten Bilder: So sehen die elf Formel-1-Autos 2026 aus

Der Fahrplan für den ersten Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Der Fahrplan für den ersten Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Kritik am neuen Auto von Fernando Alonso: Das nervt viele am Aston Martin

Formel 1
Formel 1
Kritik am neuen Auto von Fernando Alonso: Das nervt viele am Aston Martin
Mehr von
Cadillac

Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Formel 1
Formel 1
Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke

Formel 1
Formel 1
Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke

Mutiges Experiment: Cadillac wagt asymmetrische Lackierung

Formel 1
Formel 1
Mutiges Experiment: Cadillac wagt asymmetrische Lackierung

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Formel 1
F1 Formel 1
Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat

Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Formel 1
F1 Formel 1
Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Pedro Acosta geht Saison 2026 neu an: "Geringe Erwartungen als Schlüssel"

MotoGP
MGP MotoGP
Pedro Acosta geht Saison 2026 neu an: "Geringe Erwartungen als Schlüssel"