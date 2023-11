Warum das Formel-1-Rennen in Las Vegas am Samstag gefahren wird

Der Grand Prix von Las Vegas ist anders als andere Formel-1-Rennen. Und das zeigt sich schon allein beim Zeitplan der Veranstaltung. Denn statt von Freitag bis Sonntag wird das Rennwochenende in der Spielerstadt von Donnerstag bis Samstag ausgetragen. Aber warum ist das eigentlich so?

Im Grunde genommen geht es der Formel darum, das weltweite TV-Publikum zu maximieren. Denn Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada weist eine Zeitverschiebung von neun Stunden zu Zentraleuropa auf.

Hätte die Formel 1 also den traditionellen Zeitplan für ein Nachtrennen angewendet, der Grand Prix von Las Vegas wäre um 22 Uhr abends gestartet worden, was in Europa aber Montagfrüh gewesen wäre. Viele potenzielle Formel-1-Zuschauer hätten sich zu dieser Zeit auf dem Weg zur Arbeit befunden und die TV-Quoten wären vermutlich überall in Europa überschaubar geblieben.

Deshalb entschied sich die Formel 1 dazu, ihren Zeitplan um 24 Stunden vorzuverlegen. Denn so haben mehr Zuschauer in Europa die Gelegenheit, das Rennen live zu verfolgen, nämlich am Sonntagmorgen.

Las Vegas war immer als ein Nachtrennen geplant

Wichtig zu wissen: Der Grand Prix in Las Vegas war von Anfang an als Nachtrennen geplant. Es stand in diesem Fall nie zur Debatte, eine Startzeit zu wählen, die eine Übertragung am Abend in Europa garantieren würde.

Auch eine Vorverlegung um ein paar Stunden mit einem Rennen tagsüber (Ortszeit) hätte wohl nur dazu geführt, dass viele Zuschauer in Europa auf die Live-Übertragung verzichtet und das Rennen nur in der Wiederholung gesehen hätten. Das wäre ebenfalls nicht im Sinne der Formel 1 gewesen.

Die Formel 1 hat sich daher bewusst für die Nachtstunden in Las Vegas entschieden, um die berühmte Kulisse der Stadt mit ihren vielen Neonreklamen rund um den "Strip" zu nutzen und die Formel-1-Autos in diesem außergewöhnlichen Umfeld zu inszenieren.

Entsprechend groß war der Vorlauf für diesen Grand Prix, bei dem die Formel 1 auch als Promoter auftritt. Das große Ziel für Las Vegas war stets, gleich bei der Premiere des Las Vegas Strip Circuits so viele Zuschauer wie möglich zu haben.

Wurde in der Formel 1 früher schon am Samstag gefahren?

Aber: Das macht den Grand Prix in Las Vegas nicht zum ersten Samstagsrennen der Formel 1. Im Gegenteil: Es ist bereits das 74. WM-Rennen in der Geschichte der Meisterschaft, das nicht an einem Sonntag ausgetragen wird.

Schon der erste Lauf zur Weltmeisterschaft in der Saison 1950 war ein Samstagsrennen und die Grands Prix von Großbritannien blieben es auch bis 1975. Und gerade in den frühen Jahren der Formel 1 gab es einige Rennen, die nicht sonntags stattfanden, vor allem durch das Indianapolis 500, das bis 1960 offiziell WM-Status hatte.

Das Indy 500 wurde über viele Jahre immer am 30. Mai ausgetragen, unabhängig vom jeweiligen Wochentag, 1950 zum Beispiel an einem Dienstag. Aber auch alle anderen Wochentage waren mal Renntage in Indianapolis und damit auch in der Formel-1-Weltmeisterschaft.

WM-Entscheidungen in der Formel 1 am Samstag

Mit der Zeit aber etablierte sich der Sonntag als einziger Renntag in der Formel 1. Seit 2021 wird diese Statistik durch die Einführung der Formel-1-Sprintrennen am Samstag aber etwas verwässert. Und das erreichte 2023 seinen vorläufigen Höhepunkt, als Max Verstappen nach dem Sprint in Katar als erster Fahrer seit Nelson Piquet 1987 bereits am Samstag als neuer Weltmeister feststand.

Die Umstände in der Saison 1987: Nigel Mansell verunfallte im Qualifying zum Japan-Grand-Prix in Suzuka so schwer, dass er nicht mehr weiter am vorletzten Rennwochenende des Jahres teilnehmen konnte. Damit war Piquet als Tabellenführer nicht mehr abzufangen.

Überhaupt ist Piquets Karriereleistung bemerkenswert: Er hat seine Titel allesamt nicht an Sonntagen gewonnen. Denn die WM-Entscheidung 1981 war im Samstagsrennen in Las Vegas gefallen und 1983 im Samstagsrennen in Südafrika.

Las Vegas heute und damals

1985 fand ebenfalls in Südafrika der bis dato letzte Formel-1-Grand-Prix an einem Samstag statt. Es siegte Williams-Fahrer Mansell. 2023 sucht die Formel 1 in Las Vegas seinen Nachfolger als Gewinner eines Samstags-Grand-Prix.

Die Rennstrecke in Las Vegas 2023 unterscheidet sich aber deutlich von der Rennstrecke, die 1981 und 1982 in Las Vegas verwendet worden ist: Sie befand sich auf dem Parkplatz des Caesar's-Palace-Hotels und damit unweit der heutigen Kurve 13 auf dem Las Vegas Strip Circuit. Inzwischen aber ist das Areal der ehemaligen Formel-1-Strecke umgestaltet und mit verschiedenen Gebäuden versehen worden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.