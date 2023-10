Warum das "neue" Katar für Kopfschmerzen beim Sprint sorgen wird

Die Formel 1 kehrt an diesem Wochenende für den Grand Prix von Katar auf die Rennstrecke von Losail zurück, doch die Teams stehen vor einer neuen und schwierigen Herausforderung.

Das erste Rennen der Saison 2021 fand gegen Ende einer spannenden Saison statt, in der sich der Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen zuspitzte. Seitdem haben sich die Formel-1-Autos dramatisch verändert, und die neue Generation von Boliden mit Ground-Effect hat nur noch wenig mit ihren Vorgängern gemein.

Doch wenn die Teams gehofft haben, vor dem Rennen an diesem Wochenende auf alte Daten zurückgreifen zu können, werden sie enttäuscht sein - denn die Strecke gilt praktisch als brandneu.

Denn die Streckenverantwortlichen haben die Anlage komplett umgebaut. Neben den neuen Boxen und dem neuen Fahrerlager sind für die Teams und Fahrer vor allem die Arbeiten an der Strecke von Bedeutung.

Wie die FIA in ihrer offiziellen Vorankündigung für das Wochenende anmerkt, haben die ersten großen Asphaltierungsarbeiten seit der Eröffnung der Strecke im Jahr 2004 zusammen mit anderen Veränderungen einen großen Unterschied gemacht.

"Die gesamte Strecke wurde neu asphaltiert und alle Randsteine, Auslaufzonen, Leitplanken und Zäune wurden seit der letzten Veranstaltung erneuert", heißt es dort. "Angesichts der umfangreichen Veränderungen handelt es sich praktisch um eine neue Rennstrecke."

Nur ein Training auf neuer Strecke

Die Formel-1-Teams sind zwar professionell genug, um mit solchen Veränderungen an Rennwochenenden umzugehen, aber das "neue" Losail macht die Sache an einem Wochenende, an dem sie ohnehin schon mit vielen Problemen zu kämpfen haben, noch komplizierter.

Da es sich um ein Sprintrennen handelt, müssen die Teams voll fokussiert sein, um das erste Training am Freitagnachmittag optimal zu nutzen.

Dies ist die einzige Gelegenheit, das Set-up für den Rest des Wochenendes festzulegen, denn sobald die Autos am Freitagabend zum Qualifying aus der Garage fahren, sind sie an die Bedingungen im Parc Ferme gebunden.

Im Gegensatz zu normalen Rennwochenenden, an denen die Teams einen schlechten Freitag mit etwas Simulatorarbeit über Nacht ausbügeln können, um sich für den Samstag zu verbessern, gibt es diesmal keine zweite Chance.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Es gab Veränderungen auf und neben der Strecke. Deshalb wird es im ersten Training wichtig sein, die Auswirkungen des neuen Streckenbelags zu verstehen. Da es ein Sprint-Wochenende ist, haben wir nur wenig Zeit, um uns damit zu beschäftigen und ein gutes Set-up für den Rest des Rennens zu finden. Das wird eine interessante Aufgabe, auf die wir uns freuen."

Wechselnde Bedingungen

Erschwerend kommt in Katar hinzu, dass es sich um ein Nachtrennen handelt, sodass alle mit schwankenden Temperaturen und wechselnden Streckenbedingungen zu kämpfen haben werden.

Die Teams wissen, dass bei Nachtrennen wie in Bahrain und Singapur die ersten Sessions des Tages nicht immer aussagekräftig sind, weil sie zu einer Zeit stattfinden, in der es viel heißer ist und der Asphalt noch nicht so gut ist.

Deshalb konzentriert man sich in den Abendsessions viel mehr auf die Abstimmung, die sehr stark von den Bedingungen im Rennen abhängt.

In Katar wird es keine Möglichkeit geben, bis dahin zu warten. Die Teams werden ein wenig raten müssen, wie sich die Strecken- und Lufttemperaturen entwickeln werden, denn sie müssen sich bereits nach einem Training entscheiden.

Das erste Training ist für 16:30 Uhr Ortszeit angesetzt, wenn die Temperaturen mit rund 40 Grad ihren Höhepunkt erreichen. Bis zum Beginn des Qualifyings um 20 Uhr sollen die Temperaturen auf etwa 33 Grad sinken. Das ist ein ziemlich großer Unterschied - ganz zu schweigen davon, wie sich Windgeschwindigkeit und Windrichtung ändern können.

Gute vorbereitung ist wichtig

Für die Teams wird es wichtig sein, sich vor dem Wochenende in den Simulatoren gut vorzubereiten, um die nötige Richtung zu finden.

Enrico Sampo, Leiter der Fahrsimulation bei Ferrari, sagt: "Es wird sehr wichtig sein, unsere Modelle während des Freien Trainings am Freitag zu überprüfen."

"Wenn wir hier zum ersten Mal mit den Ground-Effect-Autos fahren, kommt ein weiterer unbekannter Faktor hinzu, für den die Daten von 2021 nur bedingt aussagekräftig sind. Die Arbeit im Simulator ist daher unerlässlich, um das Verhalten des Autos auf der Strecke vorherzusagen und zu antizipieren", sagt er.

"Wir haben mit den Fahrern virtuell gearbeitet, um ein Basis-Set-up zu entwickeln und verschiedene Szenarien zu simulieren, damit wir auf jede Situation reagieren können."

Aber es wird nicht einfach, und die Teams müssen extrem konzentriert sein, um sich nicht durch falsche Set-up-Entscheidungen selbst zu behindern.

Dave Robson, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Williams, spricht wohl für alle, wenn er sagt, dass es sich um ein Sprintrennen handelt, das von den Anforderungen her außergewöhnlich ist.

"Es ist eines der drei verbleibenden Sprintrennen der Saison 2023 und aufgrund des neuen Streckenbelags und der Abendsessions wahrscheinlich das anspruchsvollste", sagt er.

