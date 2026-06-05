Warum der Audi R26 von Nico Hülkenberg in Monaco Gelb trägt

Wer den Audi R26 von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in Monaco betrachtet, dem dürfte eine ungewöhnliche Farbe auffallen. Dort, wo sonst rote Flächen zu sehen sind, leuchtet das Auto jetzt in knalligem Gelb. Und auch auf den Overalls der beiden Fahrer sind nun gelbe Akzente und die Audi-Ringe in Gelb zu sehen - passend zu den gelben Schuhen.

Doch warum trägt der Audi in Monaco Gelb? Das hat mit einer wahren Grand-Prix-Legende zu tun: Tazio Nuvolari.

Am Donnerstagabend vor dem Formel-1-Rennen in Monte Carlo präsentierte Audi im Luxushotel Cap Eden Roc in Antibes in Südfrankreich überraschend ein Fahrzeug der Superlative, das mit 1.001 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h der schnellste Audi aller Zeiten sein wird. Sein Name: Audi Nuvolari.

Passend dazu ehrt auch das Formel-1-Team an diesem Wochenende den Italiener, der als einer der besten Fahrer der Vorkriegszeit galt. Nuvolari gewann 72 große Rennen, darunter 1932 den Monaco-Grand-Prix und 1933 die 24 Stunden von Le Mans.

Nuvolari fuhr vor allem für die italienischen Marken Alfa Romeo und Ferrari, bevor er sich 1938 Audi-Vorgänger Auto Union anschloss, das vor einer Krise stand: Das Team hatte seinen großen Helden Bernd Rosemeyer verloren und befand sich inmitten technischer und politischer Umbrüche.

"Was es brauchte, war mehr als nur ein weiterer Fahrer. Es brauchte jemanden mit Instinkt, Mut und Erfahrung, um diese Geschichte weiterzutragen", heißt es von Audi dazu. Und dieser Fahrer war Tazio Nuvolari, der legendäre "Flying Mantuan", ein Spitzname, der auf seine Heimatstadt Mantua und seine furchtlose, beinahe schwerelose Art zu fahren zurückgeht.

Nuvolari war außerdem dafür bekannt, bei jedem Rennen einen gelben Pullover zu tragen. Mit der Zeit wurde diese Farbe untrennbar mit seinem Charakter und den Eigenschaften verbunden, die er auf der Strecke verkörperte. Und dafür steht auch das Gelb auf dem Audi R26 in Monaco.

"Durch Nuvolaris außergewöhnliche Rennleistungen steht Gelb für uns heute für drei zentrale Werte: Furchtlosigkeit, Pioniergeist und Hingabe", teilt Audi mit. "Dies ist das Erbe, dem wir gerecht werden wollen: mutiges Denken, furchtloses Handeln und das Selbstvertrauen, Dinge voranzutreiben."

"Und es gibt keinen besseren Ort, um dieses Erbe neu aufleben zu lassen, als Monaco. Ein Ort, geprägt von Rennsportgeschichte, Glamour, Risiko und Legenden. Eine Bühne, auf der die Vergangenheit noch immer lebendig wirkt, aber niemals alt. In Monaco steht Geschichte nicht still. Sie bewegt sich, sie strahlt und sie erinnert uns daran, woher wir kommen."