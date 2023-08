Warum der GP der Niederlande ein Muss für F1-Fans ist

Es gibt viele gute Gründe, warum sich das Rennen schnell zu einem Pflichttermin für Formel-1-Fans entwickelt hat.

Angetrieben von der Erfolgswelle des Lokalmatadors Max Verstappen herrscht am dort am Rennwochenende eine hochgradig elektrisierende Atmosphäre. Jeder Platz auf den Tribünen ist besetzt und zwischen der Action auf der Strecke sorgt mitreißende Musik für beste Stimmung.

Den Fans wird während des gesamten Tages erstklassige Unterhaltung geboten, die Kulisse am Meer verstärkt den Spaß noch. Mit 11 nationalen Top-Künstlern auf den Bühnen, die zur Party-Atmosphäre in der Arena und der F1-Fanzone auch noch lange nachdem die Zielflagge geschwenkt wurde beitragen, ist es wirklich ein Event "wie kein anderes" - genau wie es das Motto des Grand Prix verspricht.

Darüber hinaus finden in der F1-Fanzone verschiedene andere Aktivitäten statt, darunter ein Reifenwechselwettbewerb und virtuelle Rennen. Die Fans können auch in ein Riesenrad steigen, um eine Übersicht über die Strecke zu bekommen.

Einige Beobachter waren skeptisch, als die Rückkehr von Zandvoort in den F1-Kalender angekündigt wurde, da es sich um eine relativ kleine Strecke handelt, die nur eingeschränkt mit dem Auto zu erreichen ist.

Die Organisatoren zogen jedoch alle Register, um sicherzustellen, dass das erste Rennen im Jahr 2021 - wegen COVID ein Jahr verspätet und mit begrenztem Publikum - ein großer Erfolg wurde.

"Das ist unser 36. Grand Prix, aber wir haben 36 Jahre lang pausiert!", sagt Imre Van Leeuwen, Direktor des Dutch GP und einer der Hauptakteure hinter dem Rennen. "Aber wir konnten mit einem leeren Blatt beginnen. Und das war ein großer Vorteil für uns. Wir hatten also ein unbeschriebenes Blatt für den Mobilitätsplan, aber auch ein unbeschriebenes Blatt für das Entertainment.

"Wir haben versucht, ein ganztägiges Programm zu erstellen. Die Inhalte des Rennens sind mehr oder weniger festgelegt und natürlich ist das Rennen der wichtigste Teil.

"Aber für frühmorgens 8 Uhr bis zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte Fan die Strecke verlässt, haben wir versucht, ein komplettes Event und nicht nur ein Rennen zu erschaffen. Dazu gehört eine tolle Atmosphäre für die Fans und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

"Wir sind eine kleine Rennstrecke mit nicht allzu vielen Zufahrtsstraßen. Das Unterhaltungsprogramm ist nicht nur dazu da, die Fans zu unterhalten, sondern auch, damit sie länger bleiben oder früher kommen, was den Mobilitätsplan weniger belastet.

"Es gab also verschiedene Ziele, die sich im Unterhaltungsprogramm widerspiegeln müssen. Und wir wollten die Stimmung so gestalten, dass die Fans nicht nur aus den Niederlanden, sondern auch aus anderen Teilen der Welt bereit sind, nach Zandvoort zu kommen."

Auftritt von DJ La Fuente während des Grand Prix der Niederlande 1 / 5 Foto: Mick Kok Dutch GP Emma Heesters beim Auftritt während des Grand Prix der Niederlande 2 / 5 Foto: Mick Kok Dutch GP Fans bilden die niederländischen Farben auf einer Tribüne 3 / 5 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Unterhaltung beim Großen Preis der Niederlande 4 / 5 Foto: Xenia Unterhaltung beim Großen Preis der Niederlande 5 / 5 Foto: Xenia

Erreichbarkeit ist für das Event in Zandvoort entscheidend und im Vorfeld des ersten Rennens wurde viel geplant, um die An- und Abreise zur Strecke so effizient und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.

"Die Fans kommen nicht mit dem Auto zu unserem Rennen", sagt Van Leeuwen. "Sie können Parkplätze nutzen, aber die letzten 5-10 km müssen sie mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem Zug zurücklegen. Bei uns gibt es keine Staus, weil es keinen Verkehr gibt!"

Es ist nicht einfach, Zandvoort mit Fans zu füllen. Viel Überlegung floss in die optimale Nutzung des Raums und der bestehenden Einrichtungen.

"Wir haben eine kleine Strecke und waren der Meinung, dass es wichtig ist, die volle Kapazität der Strecke, der Tribünen und der Fanzonen zu nutzen, um die Fans zu verteilen", sagt van Leeuwen. "Wir sehen die Strecke als Bühne und nutzen sie nicht nur für das Rennen. Wir haben viel in LED-Bildschirme und Soundsysteme investiert, damit die Fans nicht nur das Rennen verfolgen können, sondern auch die Darbietungen auf den Bühnen sehen können.

"Ich glaube, wir sind einer der ersten, die zwei Bühnen auf der Strecke haben. Wir haben den Arena-Teil um die Kurven 11, 12 und 13. Dort haben wir Platz für fast 30.000 Fans rund um die Bühne. Und tagsüber haben wir Moderatoren und DJs, die die Zuschauer animieren, mit Kusskameras, mit La-Ola-Wellen und so weiter.

"Und zwischen den Rennen haben wir dann einige nationale Künstler und Bands, die die Zuschauer unterhalten. Ich denke, das ist ein typisch niederländischer Ansatz. Wenn wir in Holland ein Sportereignis organisieren, versuchen wir immer, eine Art Festivalatmosphäre zu schaffen!

"Neben dem üblichen Track TV der Formel 1 haben wir unser eigenes Event-TV-Programm für unsere Bildschirme entwickelt. Wir haben der Formel 1 gesagt, dass wir die Tickets an die Fans verkaufen, sie sind also unsere Kunden, und wir müssen sie unterhalten und ihnen etwas bieten, und wir wollen auch den lokalen Geschmack und lokale Elemente einbringen. Und das hat wirklich gut funktioniert."

Musik ist ein wichtiges Element des Zandvoort-Erlebnisses, nicht zuletzt die Nationalhymne, die natürlich ein wichtiger Teil der offiziellen Vor-Renn-Aktivitäten ist.

"Im ersten Jahr hatten wir Davina Michelle, die in Holland sehr bekannt ist, eine wunderschöne Stimme hat und jetzt an ihrer internationalen Karriere arbeitet", sagt Van Leeuwen. "Aber bevor die Elementen der Nationalhymne gesungen wurden, brachten wir Armin van Buuren mit ins Spiel, und Armin und Davina kreierten eine Performance, die wirklich gut ankam.

"Letztes Jahr hatten wir den globalen Superstar Afrojack, und dieses Jahr werden wir Andre Rieu mitbringen, einen der größten internationalen Künstler der Niederlande. Er ist bekannt als der 'König des Walzers'. Es geht nicht nur um die DJs, Andre und sein Chor werden eine beeindruckende Darbietung der Nationalhymne bieten. Wir versuchen, das Ganze auf ein höheres Niveau zu bringen.

Zandvoorts Priorität ist es, die Zuschauer während des Wochenendes so viel wie möglich einzubeziehen.

"Für den Fan, aber auch für die Filmaufnahmen ist es toll, dass wir die Zuschauer auf den Tribünen einbeziehen", sagt van Leeuwen. "Vielleicht haben Sie gesehen, wie Fans die Nationalflagge auf der Tribüne der Hauptgeraden abbilden.

"Wir üben diese Art von Performance vor dem Rennen, und die Fans drehen da schon durch vor Begeisterung. Das ist natürlich völlig klar, denn wir sind in Holland und es ist die Nationalflagge.

"Jetzt schaffen wir auch am Freitag und Samstag solche Momente, um wirklich mit den Zuschauern zu arbeiten, sie wirklich einzubeziehen, anstatt nur ein Fan zu sein und die Unterhaltung zu sehen, die wir bieten. Wir möchten wirklich eine Atmosphäre schaffen, in der sie ein Teil der Veranstaltung sind.

Van Leeuwen betont, dass es nicht nur um die niederländischen Fans und ihre treue Unterstützung für Max Verstappen geht. Besucher aus dem Ausland werden so gastfreundlich wie möglich empfangen.

"In Holland feiern wir den Königstag, und jeder trägt Orange, aber auch Menschen aus anderen Ländern kommen an diesem Tag, weil es unsere traditionelle Art zu feiern ist. Natürlich sind wir stolz darauf, Niederländer zu sein, aber für Spanier oder Italiener oder eine Familie aus dem Ausland ist es auch schön, dabei zu sein.

"Wir drängen Max nicht auf, wir sind für alle da, wir behandeln alle Fahrer gleich, wir tun unser Bestes für alle. Wir sind sehr offen. Und natürlich liegt unsere Stärke darin, dass die Fans auf ihre eigene Art und Weise an der Unterhaltung teilhaben können.

Die Veranstaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur auf der Strecke Unterhaltung bietet, sondern auch über 15 Großbildschirme mit Ton, was die höchste Bildschirmdichte pro Meter auf einer F1-Strecke darstellt.

Ein Festival-Programm für alle Altersgruppen und Live-Auftritte beliebter niederländischer Künstler beginnen am Freitag. Beim Qualifying am Samstag können die Fans virtuell gegen Lokalmatador Verstappen antreten.

Am Sonntag finden vor und nach dem Rennen Shows statt, die von André Rieu und DJ La Fuente musikalisch umrahmt werden.

Van Leeuwen weist darauf hin, dass Zandvoort ein großartiges Ziel für Besucher aus Deutschland, Luxemburg, Österreich oder der Schweiz ist, die entweder die Stadt selbst genießen oder in Amsterdam übernachten und von dort aus pendeln können.

"Ich denke, einer der Vorteile oder Stärken unseres Rennens ist, dass wir am Strand liegen und dass es ein Touristenziel ist", sagt er. "Wenn du am Mittwoch mit deiner Familie oder deinen Freunden kommst, kannst du in einen Strandclub gehen. Am Ende des Rennens am Sonntag kann man ebenfalls in einen Beach Club gehen und zu Abend essen.

"Wir sind kein Stadtrennen, aber wir sind sehr nah an einer Stadt mit vielen Clubs, Restaurants und Hotels. Außerdem sind wir nur 50 Minuten von Amsterdam entfernt, sie ist als Hauptstadt natürlich besonders attraktiv. Wir haben also Küste und Stadt. Und Haarlem als etwas kleinere, auch sehr schöne Stadt, typisch holländisch, ein bisschen intimer.

"Für internationale Fans haben wir neben dem Rennen eine Menge zu bieten. Die Stadt ist sehr gut mit dem Zug und dem Bus zu erreichen. Oder man kann in der Nähe in einem Hotel oder auf dem Campingplatz übernachten."

Van Leeuwen betont, dass Zandvoort immer versuchen wird, das Fan-Erlebnis zu verbessern, obwohl die Strecke in den Jahren 2021 und 2022 bereits sehr hohe Standards gesetzt hat.

"Ich denke, dass wir aufgrund des leeren Blattes ein großartiges Event schaffen können", sagt er. "Es gibt Möglichkeiten, das allgemeine Niveau der Veranstaltung Schritt für Schritt ein wenig anzuheben. Und natürlich ist es, wie im Rennsport, schwierig, die letzte Zehntelsekunde zu finden! Ich erwarte keine großen Umwälzungen, aber wir werden für die kleinen Verbesserungen weiter hart arbeiten."

