Warum der größte Ferrari-Vorteil laut Charles Leclerc wackelt

Der Ferrari SF-26 hat bislang einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Beim Rennstart ist das Auto allen anderen in der Startaufstellung überlegen. Charles Leclerc gelang deshalb beim Formel-1-Auftakt 2026 in Australien der Sprung von Startplatz vier auf Position eins - noch vor der ersten Kurve.

Doch Leclerc rechnet nicht damit, dass er seine Formel-1-Rivalen dauerhaft wird überrumpeln können: "Wir werden diesen Vorteil wohl leider nicht behalten. Ich denke, sobald alle Antriebe im optimalen Arbeitsfenster laufen, wird es beim Start keinen großen Unterschied mehr zwischen den Autos geben."

Ferrari verfüge zwar aktuell über ein besonders ausgeklügeltes System, "mit dem wir dieses optimale Fenster etwas leichter erreichen als andere, vor allem im Vergleich zu Mercedes. Aber sobald Mercedes herausgefunden hat, wie es seine Systeme in dieses optimale Fenster bringt, wird der Unterschied zwischen den Autos vermutlich nicht mehr besonders groß sein."

Man dürfe Mercedes in diesem Punkt nicht unterschätzen, betonte Leclerc: "Sie werden sicher nicht lange brauchen, um herauszufinden, was zu tun ist. Deshalb glaube ich nicht, dass uns dieser Vorteil über die gesamte Saison erhalten bleibt."

Ferrari realistisch: Mercedes ist aktuell zu stark, aber ...

Insgesamt habe sich Ferrari beim Auftaktrennen in Australien "ziemlich gut verkauft", sagte Leclerc. Beim Grand Prix von China am Wochenende werde es dabei bleiben: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Qualifying auf das Niveau von Mercedes kommen. Wir sind sicher näher dran, weil wir in Melbourne nicht alles auf den Punkt gebracht haben, aber wir sind nicht so gut wie Mercedes."

Über die Renndistanz rechnet sich Leclerc größere Chancen aus: "Da dürfte es enger sein." Ins Detail ging Leclerc an dieser Stelle nicht.

Laut Leclercs Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton beträgt der Rückstand im Qualifying ungefähr acht Zehntelsekunden pro Runde, im Rennen aber nur vier bis fünf Zehntel. "Aber wenn Mercedes vorne freie Fahrt hat, ziehen sie deutlich davon. Das hängt vor allem mit dem Energie-Einsatz zusammen, und da kommt es über die nächsten Wochenenden ganz auf die Entwicklung an."

"Wir werden versuchen, Mercedes einzuholen. Ich glaube, wir können das schaffen", sagte Hamilton. "Eine Gewissheit gibt es aber natürlich nicht."