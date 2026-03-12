Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Legende Agostini: "Marc Marquez kann meine Rekorde brechen"

MotoGP
MotoGP-Legende Agostini: "Marc Marquez kann meine Rekorde brechen"

WRC Safari-Rallye 2026: Fünffachspitze für Toyota an Tag 1

Rallye-WM
Safari
WRC Safari-Rallye 2026: Fünffachspitze für Toyota an Tag 1

Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Formel 1
Melbourne
Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Alpine zum Ausstieg: "Schreiben Zukunft gemeinsam, mehr noch als zuvor"

24h Le Mans
Alpine zum Ausstieg: "Schreiben Zukunft gemeinsam, mehr noch als zuvor"

Die verrückte Formel 1: Fahrer verstehen nichts - und überholen "aus Versehen"

Formel 1
Melbourne
Die verrückte Formel 1: Fahrer verstehen nichts - und überholen "aus Versehen"

Roll-out der RC214V: Honda präsentiert 2027er-Motorrad erstmals im Video

MotoGP
Roll-out der RC214V: Honda präsentiert 2027er-Motorrad erstmals im Video

Last-Minute-Weltreise: Wie der Audi-Chef ein historisches Debüt erlebte

Formel 1
Melbourne
Last-Minute-Weltreise: Wie der Audi-Chef ein historisches Debüt erlebte

Warum der größte Ferrari-Vorteil laut Charles Leclerc wackelt

Formel 1
Warum der größte Ferrari-Vorteil laut Charles Leclerc wackelt
Formel 1

Warum der größte Ferrari-Vorteil laut Charles Leclerc wackelt

Ferrari überrascht 2026 mit überragenden Rennstarts, doch Charles Leclerc glaubt nicht, dass dieser Vorteil noch lange Bestand haben wird

Stefan Ehlen Stuart Codling
Bearbeitet:
Leclerc warnt Ferrari: Startvorteil des SF-26 könnte bald verschwinden

Charles Leclerc führt nach der ersten Kurve beim Grand Prix von Australien 2026

Foto: Formel 1

Der Ferrari SF-26 hat bislang einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Beim Rennstart ist das Auto allen anderen in der Startaufstellung überlegen. Charles Leclerc gelang deshalb beim Formel-1-Auftakt 2026 in Australien der Sprung von Startplatz vier auf Position eins - noch vor der ersten Kurve.

Doch Leclerc rechnet nicht damit, dass er seine Formel-1-Rivalen dauerhaft wird überrumpeln können: "Wir werden diesen Vorteil wohl leider nicht behalten. Ich denke, sobald alle Antriebe im optimalen Arbeitsfenster laufen, wird es beim Start keinen großen Unterschied mehr zwischen den Autos geben."

Ferrari verfüge zwar aktuell über ein besonders ausgeklügeltes System, "mit dem wir dieses optimale Fenster etwas leichter erreichen als andere, vor allem im Vergleich zu Mercedes. Aber sobald Mercedes herausgefunden hat, wie es seine Systeme in dieses optimale Fenster bringt, wird der Unterschied zwischen den Autos vermutlich nicht mehr besonders groß sein."

Man dürfe Mercedes in diesem Punkt nicht unterschätzen, betonte Leclerc: "Sie werden sicher nicht lange brauchen, um herauszufinden, was zu tun ist. Deshalb glaube ich nicht, dass uns dieser Vorteil über die gesamte Saison erhalten bleibt."

Ferrari realistisch: Mercedes ist aktuell zu stark, aber ...

Insgesamt habe sich Ferrari beim Auftaktrennen in Australien "ziemlich gut verkauft", sagte Leclerc. Beim Grand Prix von China am Wochenende werde es dabei bleiben: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Qualifying auf das Niveau von Mercedes kommen. Wir sind sicher näher dran, weil wir in Melbourne nicht alles auf den Punkt gebracht haben, aber wir sind nicht so gut wie Mercedes."

Über die Renndistanz rechnet sich Leclerc größere Chancen aus: "Da dürfte es enger sein." Ins Detail ging Leclerc an dieser Stelle nicht.

Laut Leclercs Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton beträgt der Rückstand im Qualifying ungefähr acht Zehntelsekunden pro Runde, im Rennen aber nur vier bis fünf Zehntel. "Aber wenn Mercedes vorne freie Fahrt hat, ziehen sie deutlich davon. Das hängt vor allem mit dem Energie-Einsatz zusammen, und da kommt es über die nächsten Wochenenden ganz auf die Entwicklung an."

"Wir werden versuchen, Mercedes einzuholen. Ich glaube, wir können das schaffen", sagte Hamilton. "Eine Gewissheit gibt es aber natürlich nicht."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Lob von der Konkurrenz: Audi-Antrieb ist "sehr, sehr gut!"
Nächster Artikel Last-Minute-Weltreise: Wie der Audi-Chef ein historisches Debüt erlebte
Mehr von
Stefan Ehlen

Hamilton überrascht: Ferrari bringt den "Macarena"-Flügel früher als geplant

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Hamilton überrascht: Ferrari bringt den "Macarena"-Flügel früher als geplant

Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

Formel 1
Formel 1
Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Shanghai

Formel 1
Formel 1
Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Shanghai
Mehr von
Lewis Hamilton

George Russell: Die WM-Führung bedeutet gerade nichts

Formel 1
Formel 1
Shanghai
George Russell: Die WM-Führung bedeutet gerade nichts

Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

Ferrari: Lewis Hamilton glaubt an Aufholjagd gegen Mercedes

Formel 1
Formel 1
Ferrari: Lewis Hamilton glaubt an Aufholjagd gegen Mercedes
Mehr von
Ferrari

Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Haas-Vorteil durch Ferrari: "Situation ist anders als bei McLaren"

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Haas-Vorteil durch Ferrari: "Situation ist anders als bei McLaren"

Lewis Hamilton zeigt kurioses Haustier mit pikantem Namen

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Lewis Hamilton zeigt kurioses Haustier mit pikantem Namen

Aktuelle News

MotoGP-Legende Agostini: "Marc Marquez kann meine Rekorde brechen"

MotoGP
MotoGP-Legende Agostini: "Marc Marquez kann meine Rekorde brechen"

WRC Safari-Rallye 2026: Fünffachspitze für Toyota an Tag 1

Rallye-WM
Safari
WRC Safari-Rallye 2026: Fünffachspitze für Toyota an Tag 1

Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Formel 1
Melbourne
Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Alpine zum Ausstieg: "Schreiben Zukunft gemeinsam, mehr noch als zuvor"

24h Le Mans
Alpine zum Ausstieg: "Schreiben Zukunft gemeinsam, mehr noch als zuvor"