Warum der Motor nicht die größte Sorge der Alpine-Bosse ist

Wenn es ein Element gibt, das ein Herstellerteam in der Formel 1 braucht, um erfolgreich zu sein, dann ist es die Konzentration auf den Rennsport und nicht die Verwicklung in die Unternehmenspolitik.

Mehrere Werksteams, die in den vergangenen Jahrzehnten gescheitert sind - von Toyota über Jaguar bis hin zu BMW -, haben allesamt durch die Einmischung des Managements in der Chefetage den Kernfokus ihrer Arbeit verloren.

Herstellerteams, die Weltmeisterschaften errungen haben (zum Beispiel Flavio Briatore bei Renault, Jean Todt bei Ferrari und Toto Wolff bei Mercedes), konnten dies erreichen, indem sie ihren Betrieb so weit wie möglich von den Unternehmenselementen abschirmten.

Sicherlich kann ein vom OEM unterstütztes Team mit der vollen Unterstützung der großen Bosse noch besser gedeihen - aber so weit sollte ihr Einfluss nicht gehen. In dem Moment, in dem sich die Automobilseite stark in das Tagesgeschäft des Formel-1-Teams einmischt oder Einfluss auf die Arbeit an der Rennstrecke nimmt, ist das Spiel vorbei.

In den Turbulenzen der vergangenen 18 Monate wurde deutlich, dass Alpine unter der unscharfen Trennung zwischen dem Straßenautounternehmen und dem Formel-1-Betrieb leidet - und unter der unvermeidlichen Unternehmenspolitik, die damit einhergeht.

"Teamgeist" steht für Briatore im Mittelpunkt

Nichts hat das vielleicht mehr verdeutlicht als der berühmte Ausbruch des ehemaligen Alpine-CEO Laurent Rossi gegen sein eigenes Unternehmen beim Großen Preis von Miami 2023.

Dies war wahrscheinlich der Auslöser für die Kette von Ereignissen, die in den vergangenen zwölf Monaten zu drei Teamchefs geführt hat, von Otmar Szafnauer über Bruno Famin bis hin zu Oliver Oakes.

Im Gespräch mit dem jetzigen Alpine-Formel-1-Berater Briatore und dem neu ernannten Oakes beim GP der Niederlande wurde deutlich, dass eines der Hauptziele darin besteht, die Einmischung des Unternehmens abzuschütteln und zu dem Geist zurückzukehren, der dem "Team Enstone" früher als Benetton und Renault zu Titeln verhalf.

Veränderungen wie der bevorstehende Wechsel von einem Renault-Werksteam zu einem Mercedes-Kundenteam sind für sie nur ein Nebenschauplatz im Vergleich zu der wirklichen Revolution, die sie in den Mauern von Enstone sehen wollen.

Denn wie Briatore in unserem Gespräch mehrfach betont, ist die Formel 1 letztlich ein Geschäft mit Menschen. Man kann noch so viel brillante Technologie haben, aber wenn die Chemie zwischen den Mitarbeitern nicht stimmt, ist es vorbei.

"Man braucht wieder den Teamgeist, wie wir ihn früher hatten, wie wir ihn bei Benetton hatten, wie wir ihn bei Renault hatten", sagt Briatore und ergänzt: "[Es braucht] ein bisschen Zeit, aber wir müssen es schnell machen. Das ist die Aufgabe, die wir haben."

Warum Oliver Oakes an Christian Horner erinnert

Mit Oakes hat Briatore jemanden, der genau diese Injektion von Rennsportmentalität mitbringt, die er für notwendig hält - und jemanden, der nicht weiter entfernt sein könnte von einem Firmenmenschen, der sich mehr für seine Karriere als für sein Auto interessiert.

Briatore scherzt zwar, dass er Oakes den Job nur gegeben hat, weil der Brite in der Nähe des Werks wohnt und somit keine Ausrede hat, nicht jeden Tag da zu sein. Aber in Wirklichkeit bringt der ehemalige Kart-Weltmeister die richtige Mentalität, ergänzende Fähigkeiten und eine Herangehensweise mit, die dringend benötigt wird.

"Ollie ist enthusiastisch, jung und hat wirklich viel Power", sagt Briatore. "Er ist enthusiastisch und ehrgeizig. Das ist es, was wir im Team brauchen. Um dieses Team umzukrempeln, braucht man junge Leute, Leute mit viel Leidenschaft für den Job."

Flavio Briatore soll Alpine zurück in die Erfolgsspur führen

Foto: circuitpics.de

Oakes hat in seinen Umständen und Stärken viele Ähnlichkeiten mit Christian Horner. Beide sind ehemalige Rennfahrer, die als Teamchefs in Nachwuchskategorien erfolgreich waren. Das hat ihnen ein tiefes Verständnis dafür vermittelt, was Rennteams zu Höchstleistungen antreibt - aber auch die Fähigkeit, in großen Dimensionen zu denken.

Beide sind geradeheraus und haben auch nicht viel Zeit, das Spiel der Unternehmen zu spielen - oder sich davon anstecken zu lassen. Im Fall von Horner war es die Angst vor der Einmischung von Unternehmen, die zum Scheitern der Gespräche zwischen Red Bull und Porsche führte, weil man befürchtete, dass sich das deutsche Management zu sehr in den Rennbetrieb einmischen und dessen Agilität bremsen würde.

Vor einigen Jahren erklärte Horner, warum die Zusammenarbeit mit Porsche nicht funktioniert hatte: "Wir sind ein unabhängiges Team. So haben wir immer gearbeitet, wenn es darum ging, flexibel zu sein und schnell und effizient handeln zu können. Und ich denke, das ist Teil der DNA von Red Bull."

Keine großen Managementziele mehr für Alpine

Ein Formel-1-Team zu bekommen, das sich schnell und effizient bewegt, ist genau das, was Briatore und Oakes wollen. Aus Oakes' Sicht ist eine der großen Veränderungen, die wir erwarten können, eine Abkehr von der Art der großen Managementziele, die in den letzten Jahren an Enstone gekettet waren.

Wer kann Rossis berühmtes 100-Rennen-Ziel für Alpine vergessen (auf das sich niemand einigen konnte, als es richtig in Angriff genommen wurde) und die Tatsache, dass es über dem Team und jeder seiner Entscheidungen hing? Oakes wird keine kühnen Versprechungen über Fahrpläne und langfristige Ambitionen machen.

"Es macht mich heute in der Formel 1 ein wenig verrückt, dass jeder lange Reden hält und über eine bestimmte Anzahl von Rennen spricht", sagt er. "Es wird ein bisschen schmerzhaft, das immer wieder zu lesen. Am Ende des Tages müssen wir einfach ein gutes Auto und ein gutes Team bauen, und ich denke, am Ende werden die Ergebnisse für sich selbst sprechen."

Anfang des Jahres gab der ehemalige Teamchef von Alpine, Otmar Szafnauer, einen faszinierenden Einblick in die Gründe, warum er der Meinung war, dass Alpine/Renault in der Formel 1 nicht erfolgreich war.

"Ich denke, das Beste, was große Autofirmen tun können, und zwar nicht nur Renault, ist, und das habe ich schon oft erlebt, selbst bei Autofirmen, die den Rennsport als Teil ihrer DNA haben, sich nicht einzumischen", erklärte Szafnauer. "Lasst es! Es ist so viel anders als bei einer Autofirma, man sollte es einfach den Experten überlassen."

Aus der Sicht von Briatore und Oakes gibt es diese Experten bereits in Enstone. Sie sind nur durch die Ereignisse der letzten Jahre zermürbt worden. Für Briatore und Oakes geht es jetzt darum, den unbezahlbaren Geist der Einigkeit wiederherzustellen, der in der Vergangenheit herrschte.

"Der Geist, wenn man gewinnt, ist anders als der, wenn man nicht gewinnt", fügt Briatore hinzu und erklärt: "Man spürt es bei den Leuten auf dem Parkplatz, bei den Reinigungskräften."

"Wenn das Team gewinnt, ist jeder Teil des Sieges, auch die Frau, die die Toiletten putzt, ich und Ollie. Jeder. Unsere Aufgabe, unsere Pflicht ist es also, dafür zu sorgen, dass wir so zurückkommen wie früher."