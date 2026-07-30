Warum der Ungarn-GP das war, was jedes F1-Rennen 2026 hätte sein sollen

Unter vielen Formel-1-Anhängern im Fahrerlager gehört Budapest zu den beliebtesten Reisezielen, zumindest während des europäischen Teils der Saison. Die Veranstaltung ist gut organisiert, der Verkehr ist besser geregelt als an Orten wie Spa, das neue Boxengebäude - einschließlich des Medienzentrums - ist eindrucksvoll, und die nahe gelegene Stadt Budapest tut ihr Übriges.

Die Tatsache, dass es das letzte Rennen vor der Sommerpause ist, sorgt zudem meist für eine Atmosphäre wie am letzten Schultag.

Natürlich sollte nichts davon beeinflussen, wie ein Rennwochenende rein aus Formel-1-Perspektive beurteilt wird. Der Hungaroring wird von den Fahrern seit Langem für seine flüssige Kurvenabfolge geschätzt, aber die Strecke hat sicherlich nicht immer für spektakulären Rennsport gesorgt.

Das Überholen erwies sich dort oft als schwierig, wobei man argumentieren kann, dass dies mehr über das Chassis-Reglement, die im Laufe der Jahre immer weiter gewachsene Größe der Autos und die Auswirkungen von Dirty Air aussagt.

Wie FIA-Formelsport-Leiter Nikolas Tombazis zu Recht angemerkt hat, ist das diesjährige Chassis-Reglement ein Schritt in die richtige Richtung. Die Autos sind etwas kleiner und leichter als jene aus der Ground-Effect-Ära, während der reduzierte Anpressdruck bedeutet, dass die Fahrer mehr mit den Autos kämpfen müssen als zuvor.

Auch die Auswirkung von Dirty Air wurde verringert, obwohl das etwas ist, worüber wir bislang kaum gesprochen haben. Der Grund dafür ist einfach: In den ersten Monaten des Jahres 2026 wurde alles von den Power-Units überschattet, wobei Energiemanagement, Clipping und Super-Clipping die prägenden Schlagworte waren.

Das hat zu der absurden Situation geführt, dass die Strecken, die den Fahrern früher am meisten Spaß gemacht haben, mittlerweile am zähsten zu fahren sind.

Man denke nur an den enormen Geschwindigkeitsverlust in Suzukas 130R, wie völlig anders sich Copse sowie Maggots und Becketts dieses Jahr für die Fahrer anfühlten, und an Oscar Piastris absolut berechtigte Beschwerden in Spa über die "selbstlernenden Algorithmen" der Power-Units.

Echte Überholmanöver und strategische Vielfalt in Ungarn

Im Gegensatz dazu fühlen sich Strecken, die oft als die problematischsten für unterhaltsame Rennen galten, plötzlich am natürlichsten an. Monaco ist so ein Beispiel. Zugegeben, Überholmanöver gab es dort immer noch nicht, aber es war erfrischend, die Qualifikationsdaten einmal zu analysieren, ohne sich auf das Energiemanagement konzentrieren zu müssen.

Und dann gibt es das wahrscheinlich beste Beispiel bisher: den Hungaroring. Der Große Preis von Ungarn bot viele der Zutaten, die ein Formel-1-Rennen unterhaltsam machen. Vielleicht nicht im Sinne der TikTok-Generation mit 84 Überholmanövern in zehn Sekunden durch Drücken des Boost-Knopfs, was sie weitgehend bedeutungslos macht.

Stattdessen war es wegen der Ausgewogenheit unterhaltsam - genau so, wie die Formel 1 sein sollte.

Der erste Stint war aufregend, da mehrere Topteams relativ nah beieinander lagen. Überholen erwies sich als möglich, aber entscheidenderweise nicht als zu einfach. Die Fahrer konnten in Kurve 1 zu Überholmanövern ansetzen, aber diese Manöver mussten im Allgemeinen auf der Bremse abgeschlossen werden und nicht, indem man auf der Geraden einfach mit unzähligen zusätzlichen Pferdestärken vorbeizog, wie wir es dieses Jahr oft gesehen haben.

Die besten Beispiele kamen von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Verstappen zeigte ein fantastisches Manöver gegen Hamilton, indem er sehr spät in Kurve 1 hineinbremste. Liam Lawson war nur Augenblicke zuvor von beiden Fahrern überholt worden, was dem Neuseeländer einen Platz in der ersten Reihe verschaffte.

"Ich habe nur versucht, nicht im Weg zu stehen", schmunzelt Lawson. "Ich habe nicht erwartet, dass er vorbeigeht. Natürlich habe ich die späte Attacke gesehen. Es hat mich am Ende so viel Zeit hinter ihnen gekostet, was zu dem Zeitpunkt etwas stressig war, aber es war ein gutes Manöver. Es war ein sehr typisches Max-Manöver."

Hamilton beeindruckte unterdessen mit zwei Überholmanövern über die Außenbahn gegen Arvid Lindblad und Isack Hadjar. Das sind die Arten von Manövern, die Hardcore-Fans sehen wollen - ganz im Gegensatz zu dem, was Lando Norris in Japan beschrieb, wo er sagte, er habe Hamilton vor der letzten Schikane gar nicht überholen wollen, habe aber aufgrund seiner MGU-K-Leistungsabgabe effektiv keine Wahl gehabt.

Neben diesen Überholmanövern bot Ungarn auch strategische Vielfalt. Das ist etwas, worauf Reifenausrüster Pirelli schon seit Langem aus ist, und wenn es dann tatsächlich passiert, verleiht es einem Rennen eine weitere Ebene der Faszination.

Dreistopp-, Zweistopp- und Einstopp-Strategien kamen am vergangenen Sonntag alle vor, und auch das ist das ideale Szenario: Den Teams mehrere Optionen zu geben, die in der Gesamtrenndauer relativ nah beieinander liegen, was zu unterschiedlichen strategischen Entscheidungen führt. Das ist leichter gesagt als getan - auch in Pirellis Vorbereitung -, aber in Ungarn kamen all diese Faktoren zusammen.

"Es erinnert mich an die alten Zeiten"

Die Fahrer teilten nach dem Rennen eine ähnliche Ansicht. Auch sie hatten das Gefühl, dass der Große Preis von Ungarn die Formel 1 so zeigte, wie sie sein sollte - vielleicht für eines der wenigen Male in diesem Jahr.

"Es war schön", resümierte Esteban Ocon. "Diese Seite der Dinge, etwas freier die Gänge wählen zu können, die wir einlegen, und den Fahrstil, den wir wollen, ist so viel besser. Es erinnert mich ein wenig an die alten Zeiten. Ich hatte von Anfang bis Ende des Wochenendes ein Lächeln im Gesicht, das ist also cool."

Das klingt alles positiv, obwohl die Geschichte noch eine andere Seite hat. Der natürliche Rennstil, den man auf dem Hungaroring gesehen hat, ist mit den aktuellen Power-Units auf einigen der kultigsten Strecken der Formel 1 nicht möglich. Im Jahr 2026 sind diese Austragungsorte als "energiehungrig" bekannt geworden.

Nach dem Rennen in Budapest fasste Hadjar die Situation perfekt zusammen. Ihm zufolge hängt es für die Fahrer mittlerweile weitgehend von den Energiemanagement-Eigenschaften ab, wie viel Spaß eine Strecke macht.

"Es fühlt sich gut an, am Ende der Geraden die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen - zurück zum klassischen Rennsport. Es ist etwas traurig, dass man die guten Strecken jetzt als High-Energy-Strecken einstuft. So bewerten wir die Strecken jetzt."

"Spa ist eine der besten Strecken, aber sie war eine der schlimmsten zu fahren. Es fühlt sich gut an, zu so etwas wie hier zurückzukehren. Wir erwarten, dass Zandvoort auch gut wird. Wir müssen es genießen, solange wir können, bevor Monza kommt", so der Franzose.

Diese letzte Bemerkung ist die perfekte Zusammenfassung der aktuellen Lage. Ja, Ungarn hat ein wirklich unterhaltsames Rennen geliefert und war das, wie die Formel 1 an jedem Rennwochenende dieses Jahr hätte aussehen sollen. Aber genau wie Hadjar sagte, ist das mit diesen Power-Units schlicht nicht auf jeder Strecke möglich.

Das macht die eigenen Zahlen der Formel 1 aus ihrem Formula-1-Fan-Voice-Programm umso merkwürdiger. Laut Formel 1 haben deutlich mehr Fans als im Vorjahr das Rennen in Spa als "gut" oder "ausgezeichnet" bewertet, während die Zahlen für Ungarn identisch mit denen von vor einem Jahr waren. Merkwürdig.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Fahrer eine ziemlich andere Meinung vertreten - und um fair zu sein, ist diese Meinung absolut nachvollziehbar.