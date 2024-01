Warum die Formel 1 für neue Talente weitgehend geschlossen ist

Der Kontrast zwischen zehn relativ unbekannten Namen, die beim letzten Rennen 2023 in Abu Dhabi das erste Training bestritten haben, und einer unveränderten Fahrerliste für die neue Saison versinnbildlicht die Herausforderung, der sich ehrgeizige junge Talente beim Formel-1-Einstieg stellen müssen.

Test- und Reservefahrer sind ein wichtiger Bestandteil jedes Teams, und die aktuellen Regeln des Dachverbands FIA schreiben vor, dass jedes Auto mindestens ein Freies Training in der laufenden Saison von einem Rookie gefahren werden muss.

Die Möglichkeit, sich mit den neuesten Formel-1-Autos vertraut zu machen, scheint ein nützlicher Schritt für die Neulinge zu sein. Doch Insider wissen, dass ein einziges Freies Training an einem Rennwochenende nicht immer aussagekräftig ist.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Mark Blundell wurde 1989 Testfahrer für Williams, zu einer Zeit, als Formel-1-Tests eine große Verpflichtung darstellten.

Im Laufe seiner Karriere fuhr er auch einige Rennen. Heute leitet der Brite die Firma Mark Blundell Partners, deren Aufgabe es ist, Fahrern beim Aufstieg zu helfen und sie dann beschäftigt zu halten. Er hat auf allen Ebenen Einblicke gesammelt.

"Die meisten dieser FT1-Einsätze sind nicht von Relevanz, wenn man einen neuen Fahrer sucht, weil sie einfach nicht gleichwertig ist. Einige dieser Jungs werden nie in der Formel 1 sein", sagt Blundell und verweist auf seine Tätigkeit als Testfahrer.

"Ich habe in einem Jahr mehr als 10.000 Testkilometer für Williams absolviert, und vor diesem Hintergrund haben sie mich verstanden. Sie wussten, was sie bekommen, und auch die Außenwelt konnte sehen, was ich vorhatte", blickt er zurück.

Diese Art von Tests wurde von der FIA schrittweise abgeschafft, um die Kosten für die Teams zu senken, während die Zahl der Rennen in die Höhe geschossen ist. Heutzutage müssen sich junge Fahrer oft in Simulatoren beweisen, was aber nicht einem Einsatz auf der echten Strecke an einem bestimmten Tag entspricht.

"Eines der größten Probleme für junge Fahrer ist heutzutage, dass das Geschäft der Formel 1 so groß ist, dass ein Team mit einem neuen Fahrer ein ziemlich hohes Risiko eingeht", sagt Blundell. "Deshalb sieht man Fahrer, die über 40 sind und immer noch unter Vertrag stehen, und Teams, die Fahrer viele Jahre behalten."

"Sie können einfach nicht das Risiko eingehen, dass ein neuer Fahrer kommt und es schief geht. Zwei- oder dreimal hat man erlebt, dass ein Fahrer reinkommt und dann wieder aus dem System ausgespuckt wird, weil es nicht richtig funktioniert hat."

"Und ein Teil des Problems besteht darin, dass die Teams die Qualitäten der Fahrer nicht kennen lernen, weil sie nicht mehr über ein Testprogramm und eine Testeinrichtung in einer authentischen Umgebung verfügen", analysiert der Ex-Testfahrer.

Der Rückgang der Teilnehmerzahlen im Formel-1-Feld seit den 1990er Jahren hat das Leben für die aufstrebenden Stars ebenfalls schwieriger gemacht. "Mit 20 Autos in der Startaufstellung gibt es weniger Möglichkeiten", gibt Blundell zu bedenken.

"Als ich 1991 in die Formel 1 kam, musste man sich vorqualifizieren, weil es zusätzliche kleine Teams gab und man dadurch eine Chance hatte. Jetzt hat sich das Nadelöhr wirklich verkleinert. Wenn es Leute gibt, die sechs, sieben, acht Jahre lang Verträge mit einem Team haben, dann blockiert das die Wege."

Blundells Unternehmen hat derzeit eine Reihe von Berufsfahrern auf der Liste. Keiner von ihnen fährt derzeit in der Formel 1. Aber er ist der Meinung, dass es in jeder Kategorie eine Herausforderung ist, eine Vollzeitkarriere als Fahrer zu machen.

"Es ist nicht einfach, Punkt. Wenn man es genau betrachtet, gibt es wahrscheinlich weniger als 500 Fahrer auf der Welt in allen Motortsport-Kategorien, die tatsächlich Vollprofis sind."

"Formel 1, NASCAR, WRC, Supercars, IndyCar - wenn man anfängt, professionelle Rennfahrer zu analysieren, gibt es nicht viele auf dieser globalen Ebene. Wie auch immer die Rennserie aussehen mag, es wird schwer sein."

"Wenn ein junger Fahrer kein außergewöhnliches Talent zeigt und keine außergewöhnlichen finanziellen Mittel zur Verfügung hat, dann ist es ein wirklich schwieriger Prozess", weiß Blundell. Gelegentlich wird dieses außergewöhnliche Talent jedoch erkannt - wie Oscar Piastris brillante Debütsaison bei McLaren zeigt.

"Das bringt es auf den Punkt", sagt Mark. "Die Chancen, es zu schaffen, stehen eins zu einer Million. Wenn man nicht in jeder Klasse einen Volltreffer landet und das Ganze mit einer großen goldenen Trophäe krönt, sind die Chancen, es auf einer stetigen Rolltreppe nach oben zu schaffen, gering", sagt der Brite.

"Die Formel 1 kann schauen, was verfügbar ist, wenn genügend Talente vorhanden sind, aber Verträge können immer noch eine ganze Weile dauern. Sogar Piastri musste eine Zeit lang mit dem Rennsport aussetzen", bevor er seine Chance bekam.

In der Zwischenzeit hat die McLaren-Racing-Gruppe auch gut mit Jake Hughes zusammengearbeitet - einem Fahrer der Blundell-Gruppe, der bei der Entwicklung dieser Beziehung unterstützt wurde, um eine erste volle Saison in der Formel E bestreiten zu können und einen fortlaufenden Vertrag zu erhalten.

"Wir haben McLaren mit 'Gebt dem Jungen eine Chance' und 'Geht ein Risiko ein' überzeugt. Zum Glück haben sie das getan und ich denke, sie sind sehr glücklich darüber."

Blundell ist sich aber bewusst, dass die komplizierteren Aspekte der Formel 1 dazu führen können, dass Fahrer schnell wieder verschwinden, so wie Formel-E-Champion Nyck de Vries. "Man muss verstehen, dass es eine Sache ist, zu fahren", sagt er.

"Es ist eine andere Sache, den Druck auszuhalten. Und es ist eine andere Sache, Woche für Woche Leistung zu bringen. In der Formel 1 wird definitiv das Maximum verlangt. Wenn du damit nicht zurechtkommst, wirst du nicht lange überleben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.