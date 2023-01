Warum die Formel 1 von den Andretti-Plänen immer noch nicht beeindruckt ist

Audio-Player laden

Als Michael Andretti seine Zusammenarbeit mit General Motors ankündigte, um ein neues Formel-1-Team ins Leben zu rufen, war er fest davon überzeugt, dass dies den Sport davon überzeugen würde, ihn willkommen zu heißen. Nachdem ihm die Konkurrenz und der Formel-1-Eigentümer Liberty Media monatelang die kalte Schulter gezeigt hatten, sah es so aus, als hätte er alles unter Dach und Fach gebracht.

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hatte öffentlich seinen Wunsch geäußert, mehr Teams in die Startaufstellung zu bringen, und die Unterstützung von GM für einen Betrieb mit Cadillac-Schriftzug schien sicherlich groß genug zu sein, um den Wert zu beweisen, den sein neues Team für den Grand-Prix-Sport haben würde.

In einem Gespräch mit den Medien sagt Andretti, dass die neu strukturierte Bewerbung durch die Unterstützung des Herstellers mehr Gewicht habe: "Eine der wichtigsten Fragen war: Was bringt Andretti in die Gruppe ein? Nun, wir bringen mit General Motors und Cadillac einen der größten Hersteller der Welt mit."

"Wir sind der Meinung, dass dies das einzige Kästchen war, das wir noch nicht abgehakt hatten und das wir jetzt abgehakt haben. Ich denke, wir werden der Formel 1 jetzt eine enorme Unterstützung bieten. Es ist schwer, das zu bestreiten."

Lauwarmer Empfang

Doch wenn Andretti gehofft hatte, dass seine jüngsten Bemühungen seinem Team zu einem Einstieg verhelfen würden, musste er bald feststellen, dass sich die Meinungen anderswo nur wenig geändert hatten.

Noch bevor die Sperrfrist für die Nachricht über die Andretti-Cadillac-Pläne aufgehoben wurde, hatte die Formel 1 selbst eine lauwarme Reaktion darauf abgegeben - und damit deutlich gemacht, dass das amerikanische Team nicht das einzige ist, das sich um einen Beitritt bemüht, und dass dies nicht nur eine Angelegenheit ist, mit der sich die FIA befassen muss.

Als die konkurrierenden Teams in den folgenden Tagen Andrettis Pläne verdauten, verstärkten sie ihren Widerstand gegen die Formel 1, die Arme zu öffnen und Andretti automatisch einen Platz in der Startaufstellung einzuräumen.

FIA-Präsident überrascht von geringer Zustimmung

Die Äußerung dieser Meinungen sowie die öffentliche Haltung der FOM veranlassten FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem am Wochenende dazu, seine Überraschung über die Zurückhaltung der Menschen zu äußern, die den Andretti-Einstieg begrüßen.

Er schrieb: "Es ist überraschend, dass es einige negative Reaktionen auf die Nachrichten von Cadillac und Andretti gegeben hat. Die FIA hat in den letzten Jahren den Einstieg kleinerer, erfolgreicher Unternehmen akzeptiert. Wir sollten künftige Formel-1-Beitritte von globalen Herstellern wie GM und Vollblut-Rennfahrern wie Andretti und anderen fördern."

"Das Interesse von Teams aus Wachstumsmärkten sorgt für mehr Vielfalt und erhöht die Attraktivität der Formel 1", so bin Sulayem, der zwar Recht hat, wenn er sagt, dass die Formel 1 das Interesse von Herstellern wie GM und Teams wie Andretti wecken sollte, aber die Situation ist nicht so schwarz-weiß wie sie ist.

Denn, wie ein Teamchef, der nicht genannt werden möchte, gegenüber der englischen Edition von 'Motorsport.com' sagt: "Es gibt eine Menge Rauch und Spiegel."

Andretti plant den Formel-1-Einstieg 2026 mit General-Motors-Tochter Cadillac Foto: Andretti Autosport

Nach Gesprächen mit mehreren Quellen, die die Situation und die Stimmung innerhalb der Teams gut kennen, gibt es in der Tat drei miteinander verflochtene Elemente, die hinter der derzeitigen Haltung der Formel 1 stehen.

Die wichtigste treibende Kraft ist nach wie vor der finanzielle Aspekt, denn die neuen Teams müssen beweisen, dass sie ihren Konkurrenten mehr bringen, wenn sie in der Startaufstellung stehen, als ihnen durch die Verwässerung der derzeitigen Einnahmen aus den kommerziellen Rechten verloren geht.

Aber es spielen auch andere Faktoren eine Rolle.

Die öffentlichen Spiele

Die allererste Zeile der offiziellen Formel-1-Antwort auf die neue Andretti-Ankündigung war recht kryptisch. Sie lautete: "Es besteht derzeit ein großes Interesse am Formel-1-Projekt, und es werden eine Reihe von Gesprächen geführt, die nicht so sichtbar sind wie andere."

Während dies offensichtlich ein Hinweis darauf war, dass andere Teams und Hersteller ernsthaft an einem Formel-1-Einstieg interessiert sind, gibt es noch einen zweiten Aspekt.

Quellen haben angedeutet, dass konkurrierende Teams und die Formel 1 selbst nicht beeindruckt waren von der Art und Weise, wie Andretti öffentlich versucht hat, Unterstützung für seinen eigenen Einstieg zu bekommen, und wie aggressiv man in der Öffentlichkeit und privat im Fahrerlager Politik gemacht hat.

Hat es sich Andretti schon mit der Formel 1 verscherzt?

Während andere ernstzunehmende potenzielle Teilnehmer sich zurückhielten und ihre Bewerbungen im Verborgenen abgaben, hat Andretti mehrmals öffentlich über seine Ambitionen gesprochen und sogar eine Pressekonferenz abgehalten, um seine Interessensbekundung bekannt zu geben.

Die Rivalen sind der Meinung, dass zu viel Lobbyarbeit im Spiel war, und 'Motorsport-Total.com' weiß, dass Andrettis Bemühungen, beim Grand Prix von Miami im vergangenen Jahr ein Unterstützungsschreiben für seinen Einstieg von allen Teams unterschreiben zu lassen, nicht gut ankamen.

Die Tatsache, dass man nur zwei Unterschriften (von Alpine und McLaren) erhielt, sagt eigentlich schon alles. Die Teams sind auch besorgt über die politischen Folgen, wenn Andretti die Unterstützung von bin Sulayem nutzt, um die öffentliche Meinung aufzupeitschen und den Eintritt durchzusetzen, und das zu einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der FIA und der FOM nicht so gut ist wie in der Vergangenheit.

Sie haben auch das Gefühl, dass sie durch das Timing von Sulayems Social-Media-Botschaften und der Andretti-Ankündigung aggressiv ausgespielt wurden. Wie eine Quelle sagt: "Er hat die anderen Teams verärgert, was kein guter Anfang ist."

Das OEM-Element

Als Andretti im vergangenen Jahr zum ersten Mal versuchte, die Genehmigung für sein neues Team zu erhalten, lautete eine der Fragen, die im Fahrerlager gestellt wurden: Welchen Nutzen wird das Team bringen?

Zwar ist der Name Andretti in den Vereinigten Staaten, einem für die Formel 1 wichtigen Markt, ein Begriff, doch die Fähigkeit des Teams, die weltweite Sichtbarkeit des Grand-Prix-Rennsports zu erhöhen, reicht nicht an das heran, was Neuzugänge wie Audi und Porsche leisten könnten.

Deshalb hat die Formel 1 die Ankündigung des Einstiegs von Audi im vergangenen Jahr beim Großen Preis von Belgien so unterstützt, indem man eine offizielle Pressekonferenz abhielt und sogar eine Attrappe eines Autos mit einer Lackierung anfertigte.

Die Investitionen von Audi in die Motorentechnologie, die Übernahme von Sauber und die riesige Marketing-Maschine, die ins Spiel kommen wird, sind alles Dinge, die dazu beitragen werden, das Formel-1-Starterfeld zu stärken.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem Foto: Motorsport Images

Toto Wolff: Aktuelle Teams waren auch in harten Jahren dabei

Als es um den Einstieg von Andretti ging, war Mercedes-Teamchef Toto Wolff klar, dass jedes neue Team wirklich die Unterstützung der Hersteller braucht, wenn es den Rivalen einen Vorteil bringen soll, der den Verlust von Einnahmen aus kommerziellen Rechten übersteigt, der durch einen zusätzlichen Startplatz entsteht.

Im vergangenen Jahr sagte Wolff: "Die Formel 1 floriert, weil wir zehn Teams haben, jedes mit einer anderen DNA, die sich der Formel 1 verschrieben haben, und die meisten Teams haben über viele Jahre hinweg mehr als ein paar Milliarden an Ausgaben beigesteuert. Und das ist es, was die Formel 1 zu dem gemacht hat, was sie heute ist."

"Wenn jemand Neues einsteigen will, steht es jedem frei, dies der FIA vorzuschlagen. Dann müssen die FIA und die Formel 1 verstehen, wie kreativ dieses Team für unser Geschäft sein kann. Und das ist bisher nicht der Fall gewesen."

"Wenn ein Team mit einem Hersteller kommt und sagt, dass wir genau das machen wollen, ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Und wird andere Überlegungen auslösen."

Warum auch General Motors nicht überzeugen kann

Dass Andretti General Motors ins Boot holte, schien eine direkte Reaktion darauf zu sein. Die Teams haben sich jedoch eingehend mit den Plänen von GM befasst und sind der Meinung, dass die Pläne des amerikanischen Herstellers nicht auf dem gleichen Niveau liegen wie die Bemühungen eines OEMs um ein komplettes Werk.

GM hat sich in der vergangenen Woche ziemlich bedeckt gehalten, was seine Pläne im Bereich der Motoren angeht, und angedeutet, dass das Unternehmen zunächst mit einem anderen Hersteller zusammenarbeiten und dann bei der Entwicklung der Technologie helfen würde.

Mark Reuss, GM-Präsident, sagte dazu: "Wir haben eine Vereinbarung mit einem Zulieferer für ein Triebwerk unterzeichnet, und wenn wir dann weitermachen, bringen wir viel von unserem Know-how ein, um auch Dinge für die Zukunft zu entwickeln."

Das Gerede von "Zusammenarbeit" legt die Vermutung nahe, dass Cadillac möglicherweise eine Partnerschaft mit Honda anstrebt - schließlich arbeiten die beiden Unternehmen bereits bei der Technologie für Straßenfahrzeuge zusammen.

Sind Michael Andrettis Pläne zum Scheitern verurteilt? Foto: Motorsport Images

Honda-Motoren nur ein Ablenkungsmanöver?

Denn in der Welt der Formel 1 wäre es undenkbar, dass Andretti einen Vertrag über einen Kundenmotor mit Renault abschließt und der französische Automobilhersteller dann GM erlaubt, an wechselnden Elementen der Antriebseinheit zu basteln.

Reuss hat die Honda-Idee vergangene Woche keineswegs verworfen: "Was den EV-Teil betrifft, so haben wir natürlich eine große Partnerschaft mit Honda. Wir treten auch in Serien wie IndyCar gegen Honda an. Wir haben also diesen natürlichen Respekt und diese Beziehung, die überhaupt nicht problematisch ist."

Es scheint jedoch, dass das Honda-Element ein Ablenkungsmanöver ist und dass eine solche Verbindung nicht in Betracht gezogen wird. Obwohl es keine Bestätigung von Andretti selbst gibt, glauben die Teams, dass der Plan sehr einfach ist: Das amerikanische Unternehmen würde mit Renault-Kundenaggregaten ausgerüstet werden, die dann als Cadillac gekennzeichnet werden.

Die Konkurrenten betrachten den GM-Einstieg daher nicht als eine bahnbrechende neue OEM-Maßnahme in der Formel 1, sondern eher als einen reinen Sponsoring-Deal. Einige sehen darin nicht mehr als das, was Alfa Romeo in den letzten Jahren bei Sauber getan hat, oder als TAG-Heuer in der Vergangenheit die Renault-Motoren mit einem Markenzeichen versah.

Teams über mögliche GM-Pläne verärgert und fordern Regeländerung

Tatsächlich hat der GM-Plan - der den Herstellern die Möglichkeit bietet, sich auf billige Art und Weise ein Formel-1-Aggregat zuzulegen - Teile des Fahrerlagers so sehr verärgert, dass bereits über eine Änderung der Regeln nachgedacht wird, um die Umbenennung von Triebwerken in Zukunft zu beschränken.

Denn was nützt es einem Hersteller auf lange Sicht, Milliarden in die Entwicklung eigener Aggregate zu investieren, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, wenn einem Konkurrenten die Tür offen steht, für 20 Millionen Dollar einen Sponsorenvertrag zu unterzeichnen, um die gleiche Werbung zu machen?

Selbst bei den aktuellen Gesprächen zwischen Ford und Red Bull ab 2026 geht es um eine echte Beteiligung am technischen Betrieb des in Milton Keynes ansässigen Teams und nicht nur um ein Abzeichen an einem Motor.

Die 600-Millionen-Dollar-Frage

Weder die öffentliche Stellungnahme noch die Motorenkennzeichnung sind jedoch unüberwindbare Hürden, um Andretti in die Startaufstellung zu bringen. Tatsächlich laufen die Pläne des Teams auf eine einfache finanzielle Gleichung hinaus.

So viel schüttet die Formel 1 an die Teams aus Foto: Hermann - smg

Bringt Andrettis Präsenz in der Startaufstellung als elfter Teilnehmer den anderen zehn Teams einen Mehrwert, der über den Verlust hinausgeht, den sie dadurch erleiden, dass sie ihre Einnahmen aus den kommerziellen Rechten mit jemand anderem teilen?

Die Teams sind sich seit langem der grundlegenden Bedeutung einer Erweiterung der Startaufstellung bewusst, denn dies würde bedeuten, dass die Einnahmen der Teams nicht mehr unter zehn Teilnehmern aufgeteilt werden, sondern durch elf, sodass jedes Team effektiv ein Zehntel seiner Einnahmen verlieren würde.

Aus diesem Grund enthielt die jüngste Concorde-Vereinbarung für die Formel 1 für das Jahr 2021 eine Klausel, wonach jeder Neueinsteiger einen Verwässerungsfonds in Höhe von 200 Millionen Dollar zahlen muss, um die konkurrierenden Teams zu entschädigen.

Sind 200 Millionen Dollar hoch genug?

Man war der Meinung, dass die einmalige Zahlung von 20 Millionen Dollar an jeden Wettbewerber ausreichen würde, um die Verluste auszugleichen, die von etwa fünf Millionen Dollar pro Jahr für die hinteren Teams bis zu zehn Millionen Dollar für die Spitzenreiter reichen.

Doch seit der Vereinbarung über den Verwässerungsfonds hat sich viel geändert, da sowohl die Einnahmen aus den kommerziellen Rechten als auch die Gesundheit des Sports neue Höhen erreicht haben.

Heute werden 20 Millionen Dollar pro Team für den dauerhaften Verlust von etwa zehn Prozent der Einnahmen eines Teams nicht mehr als sinnvoll erachtet, da dies bestenfalls die Verluste von drei oder vier Jahren abdecken würde.

Teams fordern Erhöhung bis auf 600 Millionen Dollar

Mehrere Formel-1-Teams haben das Beispiel der Finanzen der NHL angeführt, die vor kurzem ihren Spielerkader erweitert hat. Dort gibt es eine ähnliche Regelung wie die "Verwässerungs"-Zahlung in der Formel 1, die jedoch als "Expansions"-Gebühr bezeichnet wird.

Im Rahmen einer Expansionsgebühr, die gezahlt werden musste, zahlten die Las Vegas Knights im Jahr 2017 effektiv 500 Millionen Dollar, während die Seattle Krakens im vergangenen Jahr 650 Millionen Dollar an ihre Rivalen als Teil des formalen Prozesses für den Beitritt zur Liga zahlten.

Da der Franchise-Wert der Formel-1-Teams auf eine Milliarde Dollar geschätzt wird, ist es eine Verwässerungszahl um die 500 bis 600 Millionen Dollar - und nicht 200 Millionen Dollar -, die die Teams derzeit als angemessene Entschädigung empfinden.

Die Formel-1-Teams haben bereits offen vorgeschlagen, dass die Verwässerungsgebühr drastisch angehoben wird, wenn die neue Concorde-Vereinbarung ab 2026 in Kraft tritt - und zwar wahrscheinlich auf etwa diesen Betrag.

Bis dahin wird Andretti feststellen müssen, dass seine Bemühungen nicht die erhoffte Unterstützung erhalten werden, wenn er nicht bereit ist, einen Wert zu zahlen, den die Konkurrenten für angemessen halten.

Die Haltung der FOM

Obwohl die Formel-1-Teams kein formales Mitspracherecht bei der Aufnahme eines neuen Teams haben, ist klar, dass die FOM und insbesondere CEO Stefano Domenicali im Interesse der aktuellen Wettbewerber handeln werden, wenn es um die Erweiterung der Startaufstellung geht.

Denn wenn die aktuellen Teams nicht glücklich über die Erweiterung des Starterfeldes sind und sogar die Gefahr besteht, dass eines der zehn aktuellen Teams durch die Ankunft eines elften Teams aus dem Geschäft gedrängt wird, dann wird es keinen Sinneswandel geben.

Jedes zusätzliche Team, das in die Startaufstellung aufgenommen wird, macht es den derzeitigen Wettbewerbern finanziell schwerer; daher müssen Kompromisse eingegangen werden.

Nur wenn ein Team allen einen Nutzen bringt, wird es unterstützt, und neben Andretti gibt es noch andere ernstzunehmende Bewerber. Es ist die Pflicht der Formel 1, nur solche Teams auszuwählen, die für den Sport als Ganzes von Nutzen sind, und neben Andretti könnte es bessere Optionen geben, die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Hat die Formel 1 bessere Einsteiger in der Hinterhand?

Domenicali hat sich zwar seit Andrettis Ankündigung nicht öffentlich geäußert, doch man geht davon aus, dass er seine Haltung vom letzten Sommer unverändert beibehalten und alles tun wird, um die aktuellen Team zu schützen.

"Sie haben in uns investiert, und das ist der Grund, warum wir glauben, dass die Gemeinschaft der Teams respektiert werden muss", sagte er über die aktuellen Teams. "Heute ist es kein Problem, mehr Teams zu haben, denn wir haben eine Liste. Einige von ihnen sind lauter als die anderen, aber wir haben eine Menge Leute oder Investoren, die gerne in der Formel 1 wären."

"Aber wir müssen die Teams schützen. Das ist wirklich ein weiteres Zeichen für ein sehr gesundes System", so der Formel-1-CEO im vergangenen Jahr.

Anstatt also wie bin Sulayem die Zurückhaltung bei der Erweiterung der Teilnehmerzahlen als Problem zu betrachten, sieht Domenicali darin das genaue Gegenteil: ein Zeichen dafür, wie stark und engagiert die Formel 1 für die langfristige Gesundheit des aktuellen Starterfeldes ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.