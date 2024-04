Warum die Reifenstrategie der Formel 1 in Suzuka Kopfschmerzen bereitet

Die Formel 1 steht beim Großen Preis von Japan in Suzuka vor einer der seltenen Gelegenheiten, bei der die Reifenstrategie völlig offen ist, da alle drei Reifenmischungen eine gute Option darstellen. Allzu oft setzen die Teams hauptsächlich für eine der drei Reifenmischungen.

Entweder weil die weiche Mischung zu aggressiv ist, die mittlere Mischung ins Niemandsland führt oder die harte Mischung zu konservativ ist. Aber das Rennen in Japan an diesem Wochenende bereitet den Strategen laut Pirelli-Rennleiter Mario Isola echte "Kopfschmerzen".

Da in Suzuka ein Einstopp-Rennen aufgrund des starken Reifenabbaus so gut wie ausgeschlossen ist (es sei denn, es kommt zu einer längeren Safety-Car-Phase), werden die Formel-1-Teams heute Abend bis spät in die Nacht hinein versuchen, die beste Kombination aus weicher, mittlerer und harter Mischung zu finden.

Die für ein April-Rennen in Suzuka ungewöhnlich kühlen Temperaturen bedeuten, dass der weiche Reifen - der deutlich schneller ist als der Medium-Reifen - ausreichend lange hält, um für das Rennen in Frage zu kommen, während der raue Streckenbelag den Abbau der anderen Mischungen in die Höhe treibt. Und da der Medium-Reifen und der harte Reifen in Sachen Performance nicht allzu weit auseinanderliegen, scheinen die Dinge viel offener zu sein, als sie es normalerweise sind.

Der logischste und sicherste Weg ist es, mit Medium oder hart zu fahren, da diese beiden Mischungen in den Trainingssitzungen bisher die beste Konstanz gezeigt haben. Allerdings könnte die weiche Mischung einen ziemlich großen Vorteil bringen, wenn sie am Start verwendet wird.

Allerdings ist diese Kombination nicht für alle Teams eine Option, da Red Bull, Ferrari und Aston Martin aufgrund der Reifenzuteilung nur einen harten Reifen für das Rennen zur Verfügung haben.

Das bedeutet, dass sie auf die Medium-Pneus zurückgreifen müssen, deren Abbau möglicherweise stärker kontrolliert werden muss - vor allem, wenn die Strecke am Sonntagmorgen nach leichten Regenschauern in der Nacht "grüner" sein könnte.

Reifenstrategie ist völlig offen

Im vergangenen Jahr gewann Max Verstappen mit einer Strategie Medium/Hart/Medium, aber die Tatsache, dass Soft eine gute Option ist, könnte bedeuten, dass es diesmal anders läuft. Es ist alles andere als klar, wie man die Reifen am besten einsetzt, wenn die Teams nicht über zwei harte Reifen verfügen - Soft/Hart/Medium könnte eine Option sein, oder sogar umgekehrt Medium/Hart/Soft, um den weichen Reifen dann einzusetzen, wenn das Auto am leichtesten ist.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Teams ganz auf den harten Reifen verzichten - vor allem, wenn die Streckenbedingungen zu Beginn des Rennens anders sind. Isola ergänzt: "Soft/Medium/Medium ist möglich. Wir werden sehen, wie die Strecke morgen sein wird, denn es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es am Vormittag leichte Regenschauer gibt, und wenn es leichte Regenschauer gibt, wissen wir, dass sich die Strecke verändern wird."

"Ich denke, mehr oder weniger jeder hat zwei Sätze Medium-Reifen, also ist die Strategie machbar. Aber die Tatsache, dass wir 13 Autos mit zwei harten Reifensätzen haben, ist meiner Meinung nach ein klares Indiz dafür, dass sie im Rennen auf die harte Mischung setzen werden. Sonst hätten sie den harten Reifen so schnell wie möglich weggelassen."

Nach Einschätzung von Isola gibt es keine Strategie, die sich eindeutig als die beste herauskristallisieren wird, was zu einem spannenden Rennen führen könnte. "Es ist schwierig, eine einzige schnellste Strategie zu nennen, weil es sehr von der Position auf der Strecke und der Situation nach dem Start abhängt", sagt er. "Für mich ist das viel interessanter, weil wir zumindest sehen können, dass die Teams und ihre Strategie-Ingenieure morgen einige Kopfschmerzen haben werden", so Isola weiter.

Mercedes-Pilot George Russell war einer der Fahrer, die meinten, es sei schwer vorherzusagen, welcher Weg morgen eingeschlagen wird. "Morgen wird es interessant", sagt er. "Ich denke, wenn man sich die verbleibenden Reifen ansieht, haben wir zwei harte und einen Medium-Reifen. Ich denke, Ferrari und Red Bull haben nur einen harten Reifen. Fernando hat nur einen harten und einen Medium-Reifen, also muss er einen Stint auf dem weichen Reifen fahren. Es wird also viel Abwechslung unter den besten zehn Autos geben."

Während kaum jemand erwartet, dass Red Bull an der Spitze nicht eine Klasse für sich sein wird, könnte der Kampf dahinter für einige Überraschungen sorgen.

Gute Nachrichten für McLaren?

Da Pirelli der Meinung ist, dass zwei harte Reifen der richtige Weg sind, um das Risiko eines hohen Reifenverschleißes zu minimieren, könnte dies eine besonders gute Nachricht für McLaren sein, wo Lando Norris auf dem dritten Startplatz steht. McLarens Teamchef Andrea Stella meinte, dass Ferraris Longrun-Zeiten aus dem Training kein Grund zur Besorgnis seien und deutete an, dass sein eigenes Team den besten Platz im Visier habe.

McLaren rechnet sich Chancen auf das Podium aus Foto: Motorsport Images

Stella ist der Meinung, dass der Medium-Reifen einige besorgniserregende Abnutzungserscheinungen gezeigt hat, weshalb sein Team zusammen mit Mercedes beschlossen hat, zwei Sätze harter Reifen aufzubewahren. "Wir haben im ersten Training einige Longruns auf den Medium-Reifen gemacht und gesehen, was wir erwartet hatten: Der Reifenverschleiß ist hoch", sagt er.

"Wir denken, dass unsere Reifenaufteilung mit zwei harten Reifen gut ist, und wir werden morgen sehen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Es gibt einige Autos, die stattdessen zwei Medium-Reifen haben: Ferrari, Red Bull und Aston haben glaube ich 5/1/1 [S/M/H] gefahren, also starten sie vielleicht auf den weichen Reifen. Wir werden also morgen verschiedene Szenarien sehen. Die Reifen könnten ein entscheidender Faktor sein."

"Nach dem, was wir mit viel Benzin an Bord gesehen haben, sollten wir im Rennen mitmischen können. Ich glaube nicht, dass es übermütig ist, an einen Podestplatz zu denken", meint Stella.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.