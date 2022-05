Miami-Organisatoren prüfen Änderung der unliebsamen Schikane

Audio-Player laden

Mehrere Formel-1-Piloten haben gefordert, die enge Schikane des Miami International Autodroms für das nächste Jahr zu ändern, jedoch wäre eine Überarbeitung aufgrund der geografischen Lage der Passage nicht einfach.

Das liegt daran, dass die Platzierung der Schikane und die enge Abfolge der Kurven um sie herum den Organisatoren aufgrund ihrer Lage unter den Brücken der Turnpike-Straße fast aufgezwungen wurde. Die FIA-Bestimmungen bezüglich des Abstands zwischen Überbauten und der Streckenoberfläche bedeuteten, dass die Strecke unter den beiden Überführungen eintauchen musste.

Rennsieger Max Verstappen kommentierte nach dem Rennen in Florida: "Ich denke, wenn ich in einem Go-Kart gesessen hätte, wäre das eine schöne Schikane gewesen, aber nicht in einem Formel-1-Auto, wie wir es im Moment haben."

Der Zweitplatzierte Charles Leclerc fügt hinzu: "Ich glaube, ich bin der einzige Fahrer in der Startaufstellung, der diese Schikane wirklich mochte. Ich habe sie ehrlich gesagt genossen."

"Andererseits stimme ich zu, dass wir für das Racing etwas besser machen können, denn es war nicht einfach, in diesem Teil zu folgen. Auch für die Sicht war ziemlich schwierig, wenn man ein Auto vor sich hat, weil man auf den Randsteinen so präzise sein muss."

Streckenkonstrukteur erklärt den Grund der Schikane

Andrew Wallis, der leitende Konstrukteur des Apex-Circuit-Design-Teams, welches die Strecke in Miami entworfen hat, betonte vor dem Rennen, dass "diese ganze Sequenz eine echte technische Herausforderung war".

"Damit wir unter der ersten Überführung durchfahren konnten, mussten wir die FIA-Vorschrift erfüllen, die einen Mindestabstand von vier Metern vorschreibt. Da wir aber an das Niveau der Autobahnauffahrt anknüpfen müssen, die ein Quergefälle von sieben Prozent aufweist, stieg unser Fahrbahnbelag genau an dem Punkt an, an dem er eigentlich fallen musste", erklärt er.

"Es gibt auch eine Formel-1-Vorschrift über die Rate der Höhenveränderung, sodass dieses Design im Grunde die Nadel in drei Dimensionen einfädelt, um sicherzustellen, dass die Autos langsam genug fahren, um sich an die Wölbung der Kreuzung anzupassen und dann wieder unter die Überführung zu kommen."

Schikane war "notwendiges Übel"

Aus diesen geografischen Gründen musste die Schikane eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h haben, um den Vorschriften zu entsprechen. Zudem resultierte die mangelnde Sicht aus der blinden Kuppe.

Tom Garfinkel, geschäftsführender Gesellschafter des Grand Prix von Miami, sagt, dass die Organisatoren vielleicht besser hätten kommunizieren können, warum die Schikane auf diese Weise gestaltet wurde.

"Ich denke, die Herausforderung bei der Schikane ist, dass wir nicht gut genug kommuniziert haben, warum sie existiert und wo sie existiert", sagt er. "Sie war ein notwendiges Übel, wenn man so will, um die Strecke groß genug zu machen, damit der Rest der Rennstrecke großartig wird."

Organisatoren wollen Verbesserungen für 2023

"Das ist ein Bereich, in dem es knifflig ist, da wir die Fahrer dort wirklich abbremsen müssen, weil wir nicht genug Auslauf haben." Garfinkel bestätigt jedoch, dass die Organisatoren prüfen werden, was sie in Zukunft besser tun können.

Auf die Frage, wie der Promoter des Miami-Grand-Prix die Veranstaltung in Zukunft verbessern will, antwortete der COO Tyler Epp: "Die größte Herausforderung im letzten Jahr war der enge Zeitplan, also machen wir uns sofort an die Arbeit und versuchen, Entscheidungen für das nächste Jahr so früh wie möglich zu treffen."

"Wir haben im Laufe des Wochenendes Informationen und Feedback von der Formel 1, der FIA, den Fahrern und Teams sowie den Kunden und Fans eingeholt. In den kommenden Wochen werden wir uns mit ihnen über alle Punkte austauschen, die ihrer Meinung nach verbessert werden können."

"Wir haben diese und nächste Woche interne Meetings, um alles zu rekapitulieren und zu sehen, wo wir Änderungen vornehmen müssen, um uns zu verbessern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.