Warum eine Schlüsselstärke von McLaren aus 2025 jetzt weg ist

Das Reifenmanagement trug 2024 und 2025 maßgeblich dazu bei, dass McLaren zweimal in Folge den Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Den Sprung zum neuen Formel-1-Reglement 2026 scheint diese Stärke jedoch nicht überlebt zu haben.

Im Laufe des vergangenen Jahres zeigte sich Teamchef Andrea Stella zuversichtlich, dass McLaren einige seiner titelentscheidenden Stärken trotz eines völlig neuen Regelwerks beibehalten könne - dank des Know-hows und der Methoden, die unter seiner Leitung aufgebaut wurden.

"Es gibt einige Dinge, die unabhängig von den technischen Vorschriften bestehen bleiben", sagte Stella damals und erklärte: "Zum einen sind das die technischen Grundlagen, bei denen wir auf aerodynamische Effizienz, das Zusammenspiel mit den Reifen und effiziente Kühlung gesetzt haben. Das ist universell."

"Und einige Aspekte der Methodik oder der Art und Weise, wie dieses Wissen generiert wird, werden übertragbar sein", betonte er. McLarens Fähigkeit, Reifentemperaturen zu managen, war eine besonders große Stärke, als das Team 2024 und 2025 zur dominierenden Kraft in der Formel 1 wurde.

Rivalen warfen dem Rennstall unter anderem vor, mit Wasser-Kühltricks zu arbeiten, um die hinteren Pirelli-Reifen unter Kontrolle zu halten. Diese Vorwürfe wies der Weltverband FIA nach Tests zurück.

Doch mit dem Wechsel der Formel 1 auf ein radikal anderes Regelwerk scheint diese Stärke verschwunden zu sein. Der Große Preis von Barcelona auf dem heißen und abtriebsintensiven Kurs in Montmelo ist dafür vielleicht das beste Beispiel.

Nachdem man sich zuvor mit Ferrari als zweitschnellstes Team hinter Mercedes abgewechselt hatte, machte die Scuderia mit ihrem Barcelona-Update am vergangenen Wochenende einen großen Schritt nach vorn.

Während Lewis Hamilton mit einem beeindruckenden Schlussstint 20 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten George Russell herausfuhr, profitierte Lando Norris vom Ausfall von Kimi Antonelli und wurde Dritter. Teamkollege Oscar Piastri tat sich in der spanischen Hitze schwerer und wurde mit großem Abstand Fünfter.

Stella: McLaren musste einen "Reset" machen

Im Anschluss räumte Stella ein, dass Ferrari derzeit einfach das bessere Auto mit mehr Abtrieb gebaut habe. Gleichzeitig bestätigte er am Samstag, dass McLaren seine Reifenstärke aus dem Vorjahr nicht habe übertragen können.

"Wir haben über Jahre hinweg investiert, um sicherzustellen, dass wir die Reifen - insbesondere bei heißen Rennen - so konditionieren, dass sie kühl genug bleiben und der Grip nicht schnell abbaut", erklärt Stella.

"Ich muss sagen, dass sich einige Bedingungen aus technischer Sicht geändert haben, da wir ein neues Auto mit anderen Reifen entwickelt haben. Das ist also ein Prozess, der noch andauert", so der Teamchef.

"Wir wissen bei McLaren, dass wir uns in einigen Bereichen verbessern können. Im Moment sind wir beim Reifenmanagement und beim Verschleiß nicht so konkurrenzfähig wie 2025, was ein sehr klares Entwicklungsziel ist. Aktuell scheinen wir in diesem Bereich keinen besonderen Vorteil zu haben."

Stella sagt, dass das Regelwerk für 2026 einen so tiefgreifenden Umbruch darstellt - auch wegen der Integration der hochkomplexen neuen Antriebseinheiten und dazugehörigen Systeme -, dass McLaren zunächst einen "Reset" durchführen musste, um alle Grundlagen abzudecken, bevor man sich den Feinheiten widmen kann

Diese Entwicklungsphase habe nun begonnen. "Es ist so etwas wie ein Reset, zu dem wir gezwungen waren, weil wir ein komplett neues Auto entwickelt haben, was zusätzliche Anforderungen mit sich brachte", erklärt der Italiener.

"Wir mussten all diese Anforderungen auf einmal erfüllen, um ein neues Projekt zu starten. Und jetzt beginnen wir mit der Weiterentwicklung und Feinabstimmung in den Bereichen, in denen die größten Chancen liegen", so Stella.

Er kündigt daher an: "Jetzt entwickeln wir uns schrittweise in Richtung dessen, was wir für den richtigen Ansatz im Umgang mit den Reifen halten."