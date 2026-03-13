Warum Ferrari den Macarena-Heckflügel wieder abmontiert hat

Ferrari war beim Sprint-Qualifying der Formel 1 2026 in Shanghai (live im Ticker verfolgen) diesmal nicht der erste Verfolger von Spitzenreiter Mercedes. Lewis Hamilton musste sich McLaren-Pilot Lando Norris um zwei Hundertstelsekunden geschlagen geben und startet am Samstag damit neben seinem Landsmann von Rang vier.

Zumindest konnte der siebenmalige Weltmeister damit mal wieder ein teaminternes Qualifying-Duell gegen Teamkollege Charles Leclerc gewinnen, der nur von Startposition sechs aus in den Sprint gehen wird. Das letzte Mal, dass Hamilton vor dem Monegassen gelandet war, war beim Sprint-Qualifying in Austin im vergangenen Oktober.

"Ich bin wirklich zufrieden mit der Session", entgegnet Hamilton im Anschluss an das Sprint-Qualifying, das diesmal mit 0,641 Sekunden Rückstand auf Mercedes endete. "Mein Team hat einen tollen Job gemacht. Meine Ingenieure haben fantastische Arbeit geleistet, um das Auto noch mal rumzureißen, denn im ersten Training war es nach dem Dreher eine knifflige Angelegenheit."

"Aber insgesamt fühlte sich der Wagen großartig an. Ich glaube, was das Auto angeht, sind wir top dabei. In den Kurven können wir mit den anderen mithalten. Aber wenn dir Leistung fehlt, dann ist das eben so - da steckst du nicht drin."

Leclerc hadert: Viel Zeit auf der Geraden verloren

Apropos fehlende Leistung: Das schien Charles Leclerc in SQ3 gehandicapt zu haben, denn er konnte mit seinem Teamkollegen nicht mithalten und verlor knapp vier Zehntelsekunden auf ihn. Das ermöglichte noch Oscar Piastri, sich zwischen beide Ferraris zu schieben.

"Eine sehr frustrierende Session", hadert er. "Leider habe ich auf meiner guten Runde aus irgendeinem Grund auf der Gegengeraden eine halbe Sekunde verloren. Wir werden das analysieren und versuchen zu verstehen, was da schiefgelaufen ist."

Ein bisschen scheint Leclerc dabei aber zu übertreiben, denn im Vergleich zu seiner eigenen Bestzeit verlor der Ferrari-Pilot im letzten Sektor "nur" drei Zehntel, und auch Teamchef Frederic Vasseur geht mit seiner Aussage eher in Richtung der drei Zehntel. "Er hatte definitiv nicht dasselbe Deployment wie in der Runde davor", sagt der Franzose.

Die genaue Ursache ist aber noch unbekannt: "Wir müssen uns die Daten erst genau ansehen, um zu verstehen, was da los war."

Wo war der Macarena-Flügel?

Im Qualifying trat Ferrari übrigens ohne den berüchtigten "Macarena"-Heckflügel an, der sich auf den Geraden auf den Kopf stellt. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass die Scuderia ihn am Auto lässt, nachdem man ihn im Freien Training gefahren war. Doch für das Qualifying setzte man wieder auf einen Standard-Heckflügel.

"Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum wir ihn wieder abmontiert haben", sagt Hamilton. "Ich glaube, wir haben ihn im Eiltempo hierhergebracht, dabei war er eigentlich erst für das vierte oder fünfte Rennen geplant. Die Jungs haben also einen super Job gemacht, das Ding so schnell fertigzukriegen."

"Wir hatten nur zwei Stück davon und es war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Also haben wir ihn wieder runtergenommen. Das Auto war trotzdem großartig, und wir werden daran arbeiten, ihn wieder zu bringen, wenn er wirklich bereit ist."

Laut Teamchef Vasseur gibt es für die Entscheidung übrigens eine einfache Erklärung: "Wir sind damit im Training gefahren, um ein paar mehr Kilometer damit zu bekommen, bevor wir ihn am Auto einführen werden."

Nach Informationen von Motorsport-Total.com war Ferrari mit der Performance des Flügels im Vergleich zur herkömmlichen Version sowie mit der Zuverlässigkeit zufrieden. Dennoch entschied man sich dagegen, da man nicht genügend Garantien hatte, um das Risiko einzugehen, ihn über ein komplettes Rennen einzusetzen.

Die Tatsache, dass der Flügel ohnehin noch nicht genug Performance geliefert hätte, um wirklich den Unterschied zu machen, machte die Entscheidung umso leichter.

Die Scuderia wird nun in Maranello weitere Analysen durchführen, bevor in zwei Wochen der Große Preis von Japan ansteht.