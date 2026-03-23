Warum Günther Steiner nicht glaubt, dass Kimi Antonelli ein WM-Kandidat ist

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat in China seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert und liegt in der Fahrer-WM nur vier Punkte hinter Spitzenreiter und Teamkollege George Russell. Dennoch glaubt der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner nicht, dass der 19-jährige Italiener eine ernsthafte Chance auf die WM-Krone hat.

"Nein", wird Steiner im aktuellen Podcast The Red Flags deutlich. "Außer es passiert etwas Besonderes, wie es in China in der Qualifikation der Fall war. Und das Gute ist, dass er die Chance dort genutzt hat, aber unter normalen Umständen ... Ich denke, es ist auch verständlich, warum nicht."

Was Steiner damit meint, ergänzt er selbst: "Der Junge ist 19 Jahre alt, im zweiten Jahr in der Formel 1, und George ist ein guter Rennfahrer", sagt der Südtiroler. "Ich glaube also nicht, dass er es dieses Jahr schaffen kann, aber es gibt noch andere Chancen für Kimi."

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"Wenn er [die Weltmeisterschaft] dieses Jahr nicht gewinnt, kann er es ein anderes Mal gewinnen, weil er so jung ist. Meiner Meinung nach muss er sich nicht so unter Druck setzen, dieses Jahr unbedingt gewinnen zu müssen. Er hat eine vielversprechende Zukunft vor sich."

Steiner: "Unter normalen Umständen sehr schwierig"

Trotzdem sei der Sieg in China ein wichtiger Meilenstein gewesen. "Ich denke, es gibt ihm viel Selbstvertrauen, weil sich ihm die Gelegenheit geboten hat", blickt Steiner auf Antonellis Debütsieg in Shanghai zurück. Aber: "Unter normalen Umständen ist es im Moment sehr schwierig, George zu schlagen."

"Und ich denke, er ist sich dessen bewusst, nicht weil er ein besserer Fahrer ist - George hat viel mehr Erfahrung", erinnert der Südtiroler daran, dass Russell bereits seine achte Formel-1-Saison fährt, während Antonelli gerade erst ins zweite Jahr gestartet ist.

"Er ist viel jünger und ebenfalls sehr schnell", betont Steiner und lobt, dass Antonelli seine Chance ergriffen hat, als Russell im China-Qualifying mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. "Er hat keinen Fehler gemacht. Er sieht das und denkt: 'Eigentlich kann ich das schaffen', und das wird ihm in Zukunft helfen."

"Er hat nichts falsch gemacht. Es wäre leicht, in dieser Situation einen Fehler zu machen, aber er blieb ruhig", unterstreicht der frühere Haas-Teamchef - und übersieht dabei fast, dass der Mercedes-Youngster kurz vor Rennende einen "unnötigen" Verbremser hatte, der teuer hätte werden können.