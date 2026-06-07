Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Nach dem Großen Preis von Monaco mussten Lewis Hamilton und Isack Hadjar noch um ihre Podestplätze bangen. Beide Fahrer gerieten nach Rennende ins Visier der Rennkommissare, weil sie während einer Safety-Car-Phase möglicherweise gegen die vorgeschriebenen Abstände zum Vordermann verstoßen hatten.

Sowohl Hamilton als auch Hadjar wurden untersucht, weil sie zeitweise mehr als die erlaubten zehn Fahrzeuglängen Abstand zum vorausfahrenden Auto gelassen haben sollen. Ein Verstoß gegen die entsprechenden FIA-Regularien hätte im schlimmsten Fall noch nachträgliche Strafen und damit Auswirkungen auf das Rennergebnis haben können.

Doch letztlich kamen sowohl der Ferrari-Pilot als auch der Red-Bull-Fahrer ohne Konsequenzen davon. Hamilton durfte seinen zweiten Platz behalten, Hadjar seinen überraschenden dritten Rang und damit das Podium in Monte Carlo.

Vorwurf gegen beide Fahrer identisch

Die Untersuchungen gegen Hamilton und Hadjar liefen nahezu identisch ab. In beiden Fällen hatten die Rennkommissare Meldungen der Rennleitung erhalten, wonach die Fahrer während der Safety-Car-Phase möglicherweise einen zu großen Abstand zum Vordermann gelassen hatten.

Laut Reglement dürfen Fahrer hinter dem Safety-Car grundsätzlich nicht mehr als zehn Fahrzeuglängen Abstand halten. Die Vorschrift soll verhindern, dass größere Lücken entstehen und das Feld beim Restart auseinandergezogen wird.

Für die Kommissare war die Sachlage zunächst ernst genug, um beide Vorfälle offiziell zu untersuchen. Dabei wurden Positionsdaten, Videos, Telemetrie, Zeitnahmeinformationen, Funksprüche und Onboard-Aufnahmen ausgewertet. Das Ergebnis fiel jedoch zugunsten der Fahrer aus.

FIA verweist auf Sicherheitsausnahme

In ihrer Begründung verwiesen die Stewards auf eine bereits bestehende Auslegung der Vorschrift, die von der Rennleitung zuvor kommuniziert worden war.

Demnach hatte die Rennleitung bereits bei einer früheren Veranstaltung erklärt, dass aus Sicherheitsgründen ein gewisser Toleranzbereich akzeptiert werde. Hintergrund ist die besondere Anforderung moderner Formel-1-Autos während Safety-Car-Phasen.

Die Fahrer müssen in diesen Situationen nicht nur ihre Reifen auf Temperatur halten, sondern gleichzeitig auch komplexe Abläufe rund um Antriebseinheit und Energiemanagement durchführen. Dafür benötigen sie gelegentlich zusätzlichen Raum zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Die Rennkommissare verwiesen ausdrücklich auf diese bereits bekannte Linie der Rennleitung und kamen deshalb in beiden Fällen zum gleichen Urteil: "No further action" - keine weiteren Maßnahmen.

Red Bull gerät noch einmal ins Visier

Ganz ohne FIA-Akteneintrag blieb Hadjars Rennwochenende allerdings nicht. Parallel tauchte ein weiterer Bericht des Technischen Delegierten auf, der sich auf seinen Red Bull bezog.

Demnach sollen Teammitglieder während einer Rennunterbrechung Arbeiten an Hadjars Fahrzeug durchgeführt haben, die laut Artikel B5.14.4.a des Sportlichen Reglements nicht erlaubt sind.

Der Bericht hält fest, dass Mechaniker des Teams um 16:55 Uhr an Fahrzeug Nummer 6 gearbeitet hätten. Als die FIA nachfragte, seien die Arbeiten jedoch sofort eingestellt worden. Zudem sei das Auto wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden, ohne dass Teile ausgetauscht worden seien.

Der Technische Delegierte leitete den Vorfall daraufhin an die Rennkommissare weiter.

Warum auch dieser Fall glimpflich ausging

Dass Hadjar am Ende dennoch auf dem Podium stand, zeigt bereits, wie die Angelegenheit ausging. Die Stewards sahen keinen ausreichenden Grund für eine sportliche Strafe, die das Rennergebnis beeinflusst hätte. Entscheidend ist gewesen, dass die Arbeiten unmittelbar gestoppt wurden und keine Komponenten ersetzt oder dauerhaft verändert wurden.

Damit endete ein zunächst nervenaufreibender Nachmittag für die Podiumsfahrer letztlich ohne Folgen. Hamilton und Hadjar mussten zwar mehrere Untersuchungen überstehen, konnten Monaco aber mit ihren Trophäen und den entsprechenden WM-Punkten verlassen.