Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli als einen "echten Gewinn" für die Motorsport-"Königsklasse" bezeichnet. "Wirklich bemerkenswert" an Antonelli sei seine "große Offenheit" und wie er mit anderen Menschen umgehe, sagte Domenicali in einer Pressekonferenz.

"Kimi bringt mit seiner Art frischen Wind herein. Sportlich hat er ebenfalls bewiesen, wie stark er ist. Er ist zwar ein ganz anderer Typ, aber extrem fokussiert", erklärte Domenicali.

Tatsächlich gelingt es Antonelli in der Formel-1-Saison 2026 bislang, dem steigenden Druck standzuhalten. Und das im Alter von nur 19 Jahren und im zweiten Jahr in der Meisterschaft. Das ringt dem Serienchef Bewunderung ab.

"Vergangenes Jahr musste Kimi viel Kritik einstecken. Doch Toto Wolff und das Team [Mercedes] haben ihn aus meiner Sicht hervorragend geschützt", sagte Domenicali.

"Man darf auch nicht vergessen: Ohne die beiden Ausfälle aufgrund technischer Defekte [in Barcelona und in Silverstone] wäre sein Vorsprung in der Weltmeisterschaft sogar noch größer. Das zeigt, wie konstant und solide er bislang unterwegs ist. Er gehört zu den spannendsten Talenten der aktuellen Formel 1."

Durch Antonelli: Neue Formel-1-Begeisterung in Italien

Vor allem begeistert Antonelli die Fans in seinem Heimatland Italien, wo traditionell besonders Ferrari verehrt wird. Nun steht mit Antonelli auch wieder ein italienischer Fahrer im Mittelpunkt.

"Das ist für die italienischen Fans von großer Bedeutung", sagte Domenicali. "Es ist lange her, dass ein italienischer Fahrer etwas wirklich Großes gewonnen hat. Das weiß jeder. Deshalb eröffnet Kimi eine ganz neue Perspektive."

Aber ob sich Antonelli all diese Eigenschaften bewahren kann, wenn der WM-Titelkampf nach der Sommerpause an Härte gewinnt? Noch sei Antonellis Verhältnis zu anderen Fahrern "hervorragend", sagte Domenicali. "Das könnte sich natürlich ändern, sobald es um den Gewinn der Weltmeisterschaft geht. Aber das gehört zum Sport dazu."